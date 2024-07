Cartas de lectores: No nos defraude. desfile militar, exposición mediática

Escuchar

No nos defraude

Finalmente se votó la tan esperada y necesaria Ley Bases. El Presidente dijo que empieza la segunda etapa para la recuperación del país. Ojalá que todo salga como esperamos y que la recuperación no sea solamente en la economía, sino en todas las áreas, porque aunque tenemos que reconocer que aun sin la ley se han logrado muchas cosas, también vemos que en otros aspectos el presidente Milei no está cumpliendo con su palabra. Vino a terminar con la casta y la corrupción, pero vemos que algunos de sus funcionarios son representantes de la más pura casta, y en cuanto a la corrupción, por ahora, nos genera muchas dudas. Hace unos días vimos en una interesante entrevista a Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza, quien, ante la pregunta de Luis Novaresio de si iba a votar al juez Lijo, respondió textualmente: “Si lo voto, voy a estar renunciando a mis convicciones, por las cuales he estado peleando en mi profesión toda la vida. Si no lo voto, voy a causar un problema político. Como estoy más allá del bien y del mal, no lo voy a votar, porque es un juez que ha tapado y cajoneado todas las causas sobre corrupción”.

Senador Pagotto, usted ha demostrado que tiene coherencia y dignidad.

Señor Presidente, estamos dispuestos a apoyar y ayudar en todo lo que podamos, pero la corrupción es un límite.

Este tipo de actitudes que usted suele tener echan por tierra las esperanzas que teníamos de que con usted venía algo distinto.

Todavía está a tiempo, por favor, no nos defraude.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Desfile militar

Por distintos medios trascendió que el gobierno nacional tiene proyectado un desfile militar para recordar un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político. El 12 de octubre de 1973 asumió un gobierno en elecciones libres y sin proscripciones; al poco tiempo el terrorismo multinacional desató una serie de ataques contra unidades militares, iniciadas en el Comando de Sanidad y culminando su ciclo de combate en el intento de toma de los cuarteles de La Tablada. En consideración de lo expuesto, sugiero a las máximas autoridades de la política nacional convocar para ese desfile a los veteranos de las unidades militares atacadas y, de ser posible, con sus banderas. Es muy probable que existan veteranos sobrevivientes, aunque algunos hayan perdido su libertad; de ser así, gestionar ante el Ministerio de Justicia para autorizarlos a desfilar con la tobillera electrónica. Sería un gesto de sublime consideración para todos los veteranos de guerra, aunque algunos maliciosamente la niegan.

Jorge Echezarreta

DNI 8.421.780

Exposición mediática

No existe crimen más atroz que el que involucra a menores. Ese es el motor para que la opinión pública siga con avidez las noticias del caso por los distintos medios. Sin embargo, poco aportan testimonios de participantes terciarios que se divulgan en TV a los que se les sacan declaraciones que son más opiniones que hechos. ¿Donde está el límite entre conseguir y aportar información nueva a la Justicia y el deseo de un poco de rating? Las diferentes mesas entre periodistas supuestamente expertos donde se emiten diversas opiniones especulativas ¿logran aportar algo, más allá de ganar espacio en sus canales? Como espectador, preferiría hechos a opiniones.

Me preocupa que esta sobreexposición mediática solo evidencie el desconocimiento de lo que verdaderamente se sabe sobre la suerte de Loan y que eventualmente impulse a quien lo haya retenido a deshacerse de las pruebas que lo involucran, con lo que la resolución del caso se aleja.

¿Pensamos en el bien de Loan cuando nos comportamos así?

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Homenaje a Mitre

Se cumplieron 203 años del nacimiento del general Mitre. Durante el siglo XIX, el periodismo se erigió como una dimensión crucial de la lucha política. Los diarios no solo reflejaban la opinión pública, sino que también ofrecían un programa claro a los partidos. Actuaban como una barrera frente al poder desmedido, desempeñando una función esencial en la construcción de una sociedad democrática. El general Bartolomé Mitre destacó la importancia del periodismo como pilar del gobierno parlamentario. Sus palabras son elocuentes: “El que discute no combate; el que discute por la palabra escrita o hablada renuncia a dirigir su cuestión por las vías del hecho. La discusión es lo que constituye verdaderamente el gobierno parlamentario. Discutir es, pues, rendir un homenaje a la razón”.

La venerable figura de Mitre subrayaba que el debate y la deliberación, facilitados por los medios de comunicación, son fundamentales para la democracia. La discusión razonada y pacífica debía prevalecer sobre la violencia y la imposición, consolidando así al periodismo como una herramienta esencial en el equilibrio de poderes y en la formación de una opinión pública informada y crítica. Sin lugar a dudas, LA NACION ha seguido cabalmente el legado de su fundador. Lo observamos todos los días. Puedo estar a favor o no de tal columna o de sus fabulosos editoriales, o de que otros periodistas me enseñen también su mirada del mundo, pero siempre la experiencia resultará enriquecedora.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Doble fila

Las calles de la CABA están llenas de autos estacionados en doble fila, sin el dueño adentro, los dejan y se van, y uno tiene que ir haciendo malabares para circular por estas calles.

La semana pasada estuve más de una hora sin poder sacar mi auto –estaba estacionada en la calle Virrey Arredondo entre Cabildo y Ciudad de La Paz– porque había un auto en doble fila que el dueño dejó y se fue. Detrás de este auto había 5 autos más en las mismas condiciones. Es una falta de respeto, y con una impunidad total, ya que no se hace nada al respecto; yo perdí una hora y media esperando que el señor regresara a llevarse su auto, un descaro total.

Esta semana volví a pasar y la doble fila sigue igual, lo mismo pasa en otras calles (Migueletes, Güemes, Cramer, Agüero). Esto genera más demoras para transitar. Dos sugerencias: que vuelvan las grúas, pero en toda la CABA, y que los agentes de tránsito controlen y eviten esto, además de las multas.

Sandra Door

DNI 16.975.907

En la Red Facebook

El caso Loan

“Queremos la verdad. ¿Qué pasó con el nene? ¡Los niños no se tocan! Que las leyes de este país cambien, que los que dañan a los niños se pudran en la cárcel. ¡Hartos de tanta impunidad!”- Graciela Inostroza

“Todo muy raro”- Carolina Del Milagro Valdez

