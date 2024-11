Cartas de lectores: Nosotros sabemos, mala señal, libre competencia

Nosotros sabemos

Los ciudadanos nos sumamos a ficha limpia porque elegimos la transparencia. No queremos más políticos corruptos y condenados ocupando un cargo en el Gobierno. La sesión en Diputados del 20 de noviembre mostró que son más los que no escuchan a la gente. Tienen una nueva oportunidad la semana que viene. Es ficha limpia o políticos sucios. ¡Ustedes deciden! Y nosotros sabremos quiénes son los que avalan la corrupción y la impunidad, para no escucharlos ni votarlos nunca más.

Mercedes Moreno Klappenbach

Mala señal

Mala señal nos dio nuevamente la Cámara de Diputados al no conseguir quorum para tratar la ley de ficha limpia. Con muchos legisladores muy comprometidos con la corrupción es muy difícil avanzar en el saneamiento de la política en general y del cuerpo que ellos mismos integran en particular.

Patricio Carli

Libre competencia

Los industriales argentinos por intermedio de la UIA le han pedido al Gobierno que les baje algunos impuestos porque, con las nuevas medidas que se anunciaron, muchos productos extranjeros son más accesibles para la gente. Entonces no pueden competir…

Desde hace 50 o más años los industriales han tenido la sartén por el mango y manejado los precios –siempre altos comparados con otros países– y calidad de sus productos –muy mala por cierto–, llenándose los bolsillos y perjudicando a los argentinos. Es hora de que aprendan a competir con lo que viene de afuera y que piensen muy bien la manera de mejorar para no tener que cerrar. Ha habido miles de empresas de todo tipo que en los últimos años con decisión y cambio de gestión han podido salir adelante. Seguramente tendrán que dejar de hacer lobby con los ministros de turno, pedir excepciones y ponerse a trabajar en serio. Los argentinos nos merecemos mejores productos y mejores precios.

Horacio Mieres

Prédica

Quiero expresar mi agradecimiento a la nacion por su constante prédica contra la corrupción y las distintas manifestaciones del crimen organizado, este último tema de mi especialidad. Vuestro compromiso y la prédica constante en la lucha contra estos flagelos han sido constantes, a través de varias décadas. Esa “tribuna de doctrina” a la que aspiró vuestro ilustre fundador Bartolomé Mitre es así permanentemente honrada.

Guillermo Serpa Guiñazú

Burradas

La crónica de la nacion del 19/11 sobre un acto realizado en el salón de la Sociedad Italiana en San Miguel (página 6) mete miedo o, como se dice ahora, “es de terror”. No lo es el escrito, sino la naturaleza del acto que describe. El beneficiario de los discursos pronunciados fue el presidente de la república, a quien se le rindió verdadera pleitesía, entendida esta como un acto de “capitulación, rendición y sometimiento”, según define la Real Academia de la Lengua. No otra cosa puede entenderse de la perorata de un diputado nacional al que no le faltó más que insultar a su propia madre, utilizando el mismo idioma que el Presidente, cuando le da por insultar sin límite. Y más grave todavía resultó lo pronunciado por un señor al que se conoce como “el Gordo Dan” (supongo que es un nombre de guerra), porque convocó a armarse como guardia pretoriana, tal vez embanderados con los trapos rectos que tenía a sus espaldas. Nada dice la crónica de si había banderas argentinas. En definitiva, el llamado “Gordo Dan” habló de luchas, batallas, ejército, guardias, de enemigos, de divisiones entre buenos y malos. Y en definitiva, dijo: “Necesitamos enfrentar todas las agendas de nuestros enemigos”. Los vociferantes que le siguieron peroraron de la misma forma execrable. El mundo del siglo pasado conoció este tipo de discursos de quienes, después de disciplinar a la gente, convirtieron esas afrentas en “doctrinas” a las que había que seguir y cumplir bajo cualquier tipo de extorsión, convertidas en dictaduras. Nuestra república también supo de dictaduras impuestas por los discípulos de un dictador que imponía reglas morales y disciplinarias de cumplimiento obligatorio y así nos fue, y nos va todavía con sus obsecuentes herederos.

Es de toda evidencia que estos personajes que describe la crónica del diario con precisión no leyeron ni una página de Juan Bautista Alberdi (especialmente el capítulo XXV de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina) y deberían hacerlo ahora, para arrepentirse de todas las burradas que dijeron “declarando la guerra a los enemigos”.

Guillermo Moreno Hueyo

Vergüenza judicial

Raúl Carballo ingresó como agente raso a la policía de la provincia de Buenos Aires en 1977 a los 23 años, siendo destinado a la Brigada de Investigaciones de San Justo, donde por su inexperiencia solo estuvo un tiempo al cuidado de calabozos. A la Justicia Federal de La Plata, que protagonizó tantos escándalos que irónicamente he dado en llamar de “lesa judicialidad”, le bastó que Carballo supiera que en esos calabozos hubo detenidos a disposición de las FF.AA. Su pecado fue no denunciarlo ni renunciar, y lo responsabilizaron de homicidios, privaciones de libertad y tormentos, incluidos los ocurridos cuando ya no prestaba aquel servicio, porque entre noviembre de 1977 y enero de 1981 pasó a custodiar el domicilio de un juez de Morón. Solo fue “identificado” como uno de sus guardias por María Amalia Marrón, al exhibírsele una fotografía 40 años después de los hechos. Preso en Marcos Paz desde abril de 2013, fue condenado a prisión perpetua por los jueces Vega, Esmoris y Jarazo en la causa FLP 373/2011 del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, sentencia confirmada en Casación por los jueces Barroetaveña, Petrone y Ana María Figueroa (¡cuándo no!).

A los 77 años, aguarda que la Corte Suprema resuelva de una vez su recurso de queja para recuperar la libertad que nunca debió perder.

Enrique Munilla

En la Red Facebook

Sorpresa por las críticas de Milei a Villarruel

“Victoria Villarruel es lo mejor que tiene este gobierno y lo mejor de la política de los últimos 50 años”-Facundo Leonardo Castellani

“¡Deberían trabajar juntos por el bienestar del pueblo argentino, que les dio la oportunidad del cambio!”- Susana Duris Frndak

“Que no se olviden de que la mayoría de los argentinos votamos la fórmula Milei-Villarruel”- Haydée Gamarra

