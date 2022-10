Cartas de lectores: “Nunca más” a la corrupción, la ausencia de la sensatez, ministra de las Mujeres

Carta de la semana

“Nunca más” a la corrupción

La excelente película Argentina, 1985 recrea los primeros años después de la dictadura militar, cuando se lleva a cabo el histórico Juicio contra las Juntas. Un gran fiscal, Strassera, junto a un gran equipo de trabajo, reunieron una gran cantidad de pruebas que demostraron la culpabilidad de los acusados, los jefes de las Fuerzas Armadas, que habían cometido atrocidades. La impunidad fue derrotada, con un tribunal que fue implacable en su veredicto. Hoy, en otras circunstancias y con otro tipo de supuestos delitos, también existe un gran fiscal, Luciani, que ha reunido toneladas de pruebas para demostrar que una expresidenta es culpable de corrupción, a la espera de un posible fallo condenatorio. Dirigentes políticos, como aquellos sujetos enjuiciados, lo único que han hecho es pronunciar discursos negacionistas, muchas veces cargados de violencia política. Hay que defender la democracia y la justa justicia a cualquier precio, no solamente ante crímenes de lesa humanidad, sino también ante la corrupción de Estado. Tal vez así ante ese flagelo podamos volver a decir “nunca más”.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

La ausencia de la sensatez

Gimnasia y Esgrima fue epicentro de incidentes –evitables– que derivaron en una muerte y cientos de heridos. Cabe preguntarse por qué el partido con Boca no se disputó en el estadio Único, con capacidad para 53.000 espectadores. El situado en 60 y 118 apenas alberga a 21.000. En línea con esa incongruencia, Estudiantes remodeló su cancha en lugar de compartir instalaciones, más seguras y ociosas, con su tradicional rival. En Italia, Inter y Milan disputan sus juegos en San Siro sin sufrir menoscabo alguno. Otra muestra de desequilibrio se dio en Santiago del Estero con el Madre de Ciudades: un lujoso recinto deportivo en medio de múltiples necesidades sociales insatisfechas. A esta lista de incoherencias podría añadirse el proyecto de San Lorenzo de retornar a Boedo. En definitiva, cuantiosos gastos dignos de mejor causa.

Ante el apasionamiento que malogra vidas, se impone el dominio de los sensatos. Hoy, lamentablemente, ausentes.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Ministra de las Mujeres

La ministra de las Mujeres renunció preocupada por la detención de varias mujeres en el sur. “No tienen abogados. Eso es gravísimo” afirmó Gómez Alcorta.

Le recuerdo a la ministra que en marzo de 2021, wichis embarazadas tuvieron que huir al monte formoseño. Fuerzas provinciales entraban a las comunidades originarias y se llevaban a las mujeres embarazadas para trasladarlas a centros de “aislamiento/detención” como parte de las medidas implementadas por la pandemia de Covid-19. Después de dar a luz, eran separadas de sus bebés. Las wichis no tenían abogados y la ministra nada hizo por ellas. No salió a denunciar ni a repudiar este atropello. Esas mujeres y niñas eran humilladas, maltratadas. Un grupo de ciudadanos mandamos una carta a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) denunciando este hecho atroz. En marzo de 2022, una chica fue violada por varios muchachos a los que la ministra justificó en lugar de condenarlos. Dijo: “Tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu compañero de trabajo responden a la misma matriz cultural”. Nunca supe bien qué quiso decir. Solo recuerdo haberle respondido que mi padre, mis hermanos, hijos, nietos, amigos y alumnos respetan a la mujer. En mayo de este año desapareció Marcela López en Río Gallegos y no la noté preocupada. ¿Y qué de la sobrina de Manzur? ¿Y de tantas niñas y mujeres a las que nunca defendió ni ayudó?

Como bien dijo la vicepresidenta, hay funcionarios que no funcionan. Pues la ministra nunca funcionó. El cargo no era para ella. Espero que ahora no vaya a defender nuevamente a los muchachos terroristas que toman tierras en el sur, abandonan a sus mujeres, huyen como cobardes y se hacen pasar por mapuches.

Ellos sí responden a eso que sí repudia.

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@designar.com.ar

Las críticas a Manes

Pienso que las elecciones en la Argentina son generadoras de esperanzas frustradas. El ganador suele generar una esperanza que concluye en fracaso. Lo sucedido ahora con el doctor Facundo Manes me llama poderosamente la atención, ya que quien aparece como una esperanza por su moderación, capacidad intelectual y por estar fuera de la grieta es denostado en una sobreactuación, lo que me hace pensar que en la coalición hay gente que no lo quiere ver en las PASO. ¿Le temen? Es evidente que ha revivido al radicalismo. Pareciera que se trata de sacarlo del medio. Los viejos políticos y algunos periodistas esgrimen ligeramente el fantasma de la división, que debilita a la oposición. Creo que el nuevo radicalismo, con Manes, muy por el contrario, fortalece a la oposición. Es una nueva esperanza.

¿Será que digo esto por querer a alguien sensato en la presidencia de la república?

Aquiles Omar Martínez (h.)

DNI 7.735.098

Tránsito infernal

Este largo fin de semana puso nuevamente en evidencia la falta de planificación y previsión en materia de tránsito urbano y suburbano. La enorme cantidad de vehículos que salieron a las calles a la búsqueda de lugares donde pasar los días de descanso extras crearon atascamientos en las salidas de la ciudad de Buenos Aires y de las áreas suburbanas. Esta congestión generó situaciones de peligro y estrés superlativas, con grave riesgo de una tragedia que sería de lamentar. Agrava la situación la cantidad de camiones que bregan también por abrirse paso en medio de ese caos. La disposición de que los camiones no podían circular por las autopistas en horas pico ni por congestionamientos graves, ¿se habrá derogado o habrá caído en el olvido? Sería más que importante y necesario que las autoridades viales, tanto de la ciudad como del conurbano, y el órgano de control de autopistas, revieran la norma y la pusieran en práctica. Hay muchas vidas y bienes en juego por la desidia de los responsables de la seguridad de la población.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Deserción escolar

Me gustaría proponer que tanto los padres, docentes y gremialistas que apoyan las tomas de escuelas, como los centros de estudiantes que las hacen efectivas, lean en las asambleas antes de las votaciones, las notas de la serie “Hambre de futuro”. Tal vez descubran una realidad desconocida y reflexionen frente a la mezquindad del presente que proponen. Miles de chicos esperan mejorar, a pesar de que nuestro país está quebrado económicamente, empobrecido moralmente y no les ofrece la igualdad de oportunidades que merecen. Ellos desean estudiar, sueñan con un futuro al que tienen derecho, y que, sumidos en una difícil situación social, parece serles ajeno. Por otra parte, son muchos los que apoyados en una ideología hipócrita se llenan la boca con la ampliación de derechos, pero no ven lo que pasa más allá de sus narices. El relato se cae y la realidad, dolorosa e injusta, los enfrenta. No estamos aquí hablando de viandas que no son de su agrado ni de jornada extendida ni mucho menos de por qué hubo burbujas durante 2021, de acuerdo con algunos de los reclamos presentados. Estamos hablando del cercenamiento del derecho a estudiar. ¿Cuántos alumnos no volvieron después de la pandemia? La preocupación por ese planteo no la hizo ningún centro de estudiantes, y debería haber sido una política de Estado recuperar a todos esos estudiantes que abandonaron sus estudios. Del ministro de Educación para abajo, ¿cuántas voces se escucharon sobre este tema?; ¿qué acciones concretas se llevaron a cabo?; ¿qué resultados dio el programa Puentes de Igualdad para que los alumnos desvinculados durante la pandemia regresaran a las aulas?

Creo que de una vez por todas nos tenemos que preguntar si nos importa la educación y, si la respuesta es afirmativa, poner manos a la obra, en serio, para mejorarla.

Andrea Cecilia Testa

DNI16.559.434

Derechos humanos

Nuevamente volvemos a escuchar incongruencias en el accionar del gobierno nacional. El Presidente, al comienzo de la pandemia, nos habló de la importancia que para él tiene la “vida humana”. ¿Cuál es la diferencia con el hecho de defender la “vida humana” en un país que no la respeta, como China? Entonces, ¿por qué la abstención al votar sobre el informe de Bachelet para que en la ONU se revise lo que está pasando en China con las violaciones a los derechos humanos? ¿O esta misma “vida humana” queda relegada en pos de otros intereses?

Antonio Catalán Pellet

DNI 8.447.110

Lapachos en flor

Recomiendo a los lectores invertir unos minutos y pasar por la avenida 9 de Julio e Independencia, para contemplar los lapachos en flor. En estos días, en su máxima expresión…

Ricardo Dessy

ricardo.dessy@gmail.com

