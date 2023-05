Cartas de lectores: Ocaso, diferencias omitidas, angustia

escuchar

Ocaso

Escuché por televisión a Cristina cómo le hablaba a su tercio, apropiándose de una fecha patria. Los aplaudidores parecían miembros de una secta escuchando a su líder. Imagino en esa muchedumbre una gran cantidad de parásitos, ravioles y ñoquis que viven del Estado a expensas del sector privado, a pesar de que en el escenario estaba Massa, que había prometido barrerlos. Desde 2003 hasta 2023 nos hemos quedado sin moneda para sostener el déficit fiscal, pero su líder parece obstinada en buscar culpables: el FMI, el Poder Judicial, la oposición, el sector privado, las corporaciones, etc. Su relato o discurso hacia el pasado se podría resumir en cinco palabras, como el título de la obra del filósofo Friedrich Nietzsche El ocaso de los ídolos.

Damián Pablo Martínez

damianargentina42@icloud.com

Diferencias omitidas

La vicepresidenta, en una parte de su perorata magistral del jueves pasado, refirió que ella se encontraba bajo techo mientras que los asistentes a la Plaza de Mayo se estaban mojando. Estimo, con el mayor de los respetos, que debió señalar otras diferencias. Por ejemplo, que ella cobra varios millones de pesos entre jubilación y pensión, mientras que gran parte de sus seguidores, la mínima; que a su hija le encontraron, en una caja de seguridad bancaria, varios millones de dólares y muchos de los que la vitoreaban tienen una cuenta sueldo cuyo importe no les alcanza para llegar a fin de mes; que a ella le preocupa el horario de cierre de una lujosa heladería mientras que los hijos de la mayoría de sus adherentes hacen una sola comida diaria; que ella viaja en el avión presidencial y quienes la votan, en colectivos y subte, cuando no hay paros; que tanto ella como su familia atienden su salud en centros privados mientras que sus admiradores lo hacen en efectores públicos con muchas limitaciones prestacionales y extensas demoras; que ella vive en Barrio Norte mientras que gran parte de sus simpatizantes lo hace en zonas sin pavimento, cloacas ni agua potable; y tantas otras diferencias.

De todas maneras, mi abuela hubiese dicho. “Sarna con gusto no pica”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Angustia

Leer el editorial de LA NACION el 25 de Mayo me llenó de profunda angustia. No creo que pueda haber mayor traición que entregar nuestras tierras a delincuentes violentos que usurparon tierras en Villa Mascardi. Y se corona semejante hecho con un acto partidario en nuestra Plaza de Mayo, frente al Cabildo que vio nacer la patria. Imponentes símbolos de la destrucción de nuestra identidad a la que nos lleva inexorablemente este gobierno.

Hago votos para que los argentinos de bien reaccionemos y sepamos defender los valores de los patriotas de Mayo.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Un milagro

Se cierra la caída y se escuchan los sonidos del réquiem. El modelo de autodestrucción se vacía. Todos unidos en el fracaso anhelan la fútil esperanza de un nuevo gobierno. Ante esta ineptitud dirigencial y decadencia social solo cabe un milagro para la transfiguración.

Ezequiel Amaro

amaro.ezequiel@gmail.com

Ley de amnistía

En estos días se cumple medio siglo de la ley que lleva el Nº 20.508, más conocida como ley de amnistía, que liberó masivamente a los principales responsables del terrorismo guerrillero, que estaban legalmente detenidos, procesados y condenados, y que de inmediato reiniciaron sus acciones criminales. Aquella ley, votada y sancionada apresuradamente y por unanimidad por ambas cámaras legislativas, creó en las Fuerzas Armadas y de seguridad, y en amplios sectores civiles, la convicción de la inutilidad de las vías legales de represión, dada la posterior frustración de las mismas por bajas motivaciones políticas o ideológicas, abriéndose así el cauce y el consenso para las modalidades represivas ilegales en los años siguientes. Nunca los legisladores de entonces ni los partidos políticos hicieron la menor autocrítica de aquella irresponsable conducta y su resultado: una de las más ominosas leyes de la historia argentina.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Placas

Queriendo conocer lugares de nuestra historia, fui a Moreno 1431, lugar del atentado contra el comedor de la Policía Federal del 2 de julio de 1976. Solo hay un par de placas, que dicen: “Aquí funcionó un centro clandestino...”. ¿Y los muertos del mayor atentado montonero? ¿Los olvidamos?

Mariano de las Carreras

DNI 18.110.024

A la espera

Tuve que esperar más de dos años para jubilarme como docente bonaerense por la falta de voluntad de trabajo que hay, la pandemia, “la falta de sistema”, los cortes de luz, los feriados puente semanales que instaló el Gobierno. Conozco infinidad de docentes que están en una situación peor de la que estuve, dado que su espera supera los 4 años. Tanto el IPS como la Anses se limitan a tomarle el pelo a quien trabajó, no dar respuestas, decir que no tienen idea de cuánto tiempo más se va a demorar la definición del trámite, etc. A eso sumarle la payasada de llamar a un número (148) que pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires (dato importante porque desconocía que había gobierno). Gente sin la menor vocación de ayudar, solucionar, explicar. Las responsables son Fernanda Raverta, de la Anses, y Marina Moretti, del IPS. Seguramente con muy buenos sueldos, pero sin la menor idoneidad para ocupar esos cargos. No me sorprende sabiendo que para acceder a un puesto en este país solo se necesita ser militante del gobierno. Eso sí, en poco tiempo más la vagancia planera va a tener su jubilación exprés en dos meses.

Incluso van a tener oficinas especiales para que no pierdan tiempo. Para ellos, que en su vida aportaron un peso, todo; para el trabajador, obstáculos y tomaduras de pelo.

Adrián Pablo Bihurrun

DNI 20.023.898

LA NACION