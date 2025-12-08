Cartas de lectores: Ofensa, nivel paupérrimo, elegidos

Ofensa

Una ofensa a los votantes y a los propios cargos electivos, y en definitiva un intolerable desprecio a la democracia, se muestran cada vez de peor manera con los juramentos de los nuevos diputados. ¿Esta será una radiografía del Poder Legislativo local?

Se debe terminar con este agravio al país, también heredado del kirchnerismo, y volverse al anterior sistema de fórmulas estrictas. Ojalá que el repetido bochorno se pueda eliminar, aunque...no nos hagamos demasiadas ilusiones.

Roque A. Sanguinetti

Nivel paupérrimo

Viendo el vergonzoso juramento de asunción de algunos diputados me pregunto quiénes los demandarán si no cumplen cabalmente con sus funciones: ¿Palestina, los 30.000 desaparecidos, la libertad de Cristina, Venezuela, Guillermo Moreno, o quién?, ya que la Patria no podrá demandarlos porque no juraron por ella. Quien les tomó juramento es el responsable de que asuman legisladores sin ningún compromiso con la Argentina, además de tener un nivel paupérrimo que no se condice con el importante cargo que asumieron.

Juan Bautista Garona

Elegidos

Gran parte de los nuevos diputados que prestaron su juramento se burlaron de la Nación, de su Constitución y de nosotros, los ciudadanos argentinos. Y hablando de nosotros, tal vez nos lo merecemos, dado que esos impresentables personajes fueron elegidos por el voto popular; de lo que me hago cargo por ser parte de esta sociedad, aunque entre esos votos no se encontraba el mío.

María Laura Piola

Validez moral

Posiblemente la estrategia de algunos diputados de jurar por gente condenada sea tan simple como saber que hagan lo que hagan durante su futura gestión en la legislatura, su juramento no habrá tenido la mínima pizca de validez moral ante Dios ni ante la Patria. Por lo tanto, no existirá la posibilidad de reclamo social alguno a futuro. Sería algo así como: “Yo no juré, así que a mí no me reclamen nada”.

Mauricio Maurette

Oportunidad histórica

En La República, Platón describe a ciudadanos atrapados en una caverna, viendo sombras creadas por quienes manejan el relato. Cuesta no pensar en la Argentina: un país donde consultoras, operadores, medios y estructuras políticas fabrican percepciones que poco tienen que ver con la realidad. Platón advertía que cuando el poder queda en manos de grupos que se protegen entre sí, la ciudad cae en oligarquía: privilegios perpetuos, justicia selectiva y un sistema que se blinda para no cambiar. Nuestra política reciente confirma esa deriva. También alertaba que la democracia se degrada cuando la libertad se transforma en capricho y la ley pierde autoridad. De ese deterioro surge, a veces, la figura que intenta ordenar lo que fue abandonado. No sorprende que quien desafía el sistema reciba ataques feroces de quienes vivían de la oscuridad.

Platón sostenía que la república sólo prospera cuando gobiernan los más capaces y cuando la educación cívica permite distinguir verdad de propaganda. Durante décadas no cumplimos ninguna de esas dos condiciones. Hoy, con el gobierno de Javier Milei, aparece una oportunidad histórica de romper inercias, desarmar privilegios y volver a poner la realidad por encima del relato. Es un momento que exige coraje, institucionalidad y ciudadanos dispuestos a salir de la caverna de una vez.

Luis da Costa

Fútbol y comercio

En la edición del 6 de diciembre, el periodista Andrés Eliceche, publica una excelente nota sobre la ceremonia del sorteo del campeonato de futbol a realizarse en el 2026. Coincido con los conceptos vertidos sobre el show previo (una hora y veintiséis minutos), absolutamente innecesario para los amantes del futbol. Ex deportistas norteamericanos destacados en futbol americano, hockey sobre hielo, básquet y béisbol, fueron los encargados de realizar el sorteo. Para el mundo futbolístico personajes desconocidos. Un verdadero despropósito. Es inimaginable, entre otros muchos, ver a Platini, Ronaldinho, Buffon, Iniesta o nuestro Antonio Ubaldo Rattín, entregando los Oscars de la Academia de Hollywood. En la primera ronda se jugarán 72 partidos. Salvo los tres que veremos con pasión, son los que dispute la Argentina, El resto, 69 partidos sólo ofrecen algún interés no más de 5 ó 6 como bien señala Eliceche. Habrá que esperar a que el torneo promedie para ver algún cruce que despierte interés. Se puede afirmar sin temor a equivocarse, que con los integrantes de los copones 1 y 2, hubiéramos asistido a un torneo de alta calidad futbolística. Como decía Dante Panzeri, hace más de 50 años, “a mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de equipos malos”.

Será un inconmensurable negocio para la televisión mundial, las empresas de turismo, aviación, hotelería, alquiler de automóviles, restaurantes, puestos de comida al paso, locales comerciales de todo tipo instalados en las 16 ciudades designadas para los juegos; y por supuesto, el ya tradicional de “vincha, bandera y gorro” hoy aumentado por las camisetas de cada selección (auténticas y falsificadas).

Poco fútbol, mucho comercio.

Gabriel C. Varela

Subterráneos

Para evaluar: Buenos Aires, 1913-2025: 90 estaciones, 60 km de red. Santiago de Chile,1975-2025: 56 estaciones, 56 km de red, proyecto hasta 2033, 199 estaciones, 230 km de red.

Lucas Castro

