Cartas de lectores: Opciones, contrasentidos, patentes

Supongamos por un momento que el operativo norteamericano en Venezuela no se hubiera efectuado aún, a los señores puristas de la ley y las formas les pregunto cómo sacar del poder al “tirano” (las cosas por su nombre) usurpador Nicolás Maduro Moros. ¿Elecciones? Ya las hubo y perdió “por goleada” como es sabido y nadie serio discute. ¿Negociaciones? Ya las hubo, varias, todas frustradas por la manifiesta mala fe chavista que sabe que en el poder les va hasta la vida misma. ¿Que lo deponga el pueblo? Con casi el 30 % -unos 8 millones- de emigrados de apuro y con lo puesto (cosa nunca vista en América), los “colectivos” paraestatales que matan por una nadería y mazmorras infernales sine die ya ni manifestaciones pacíficas hay, sin descartar una estampida desesperada que lleve a una carnicería inédita. ¿Eso queremos? ¿ONU? No me hagan reír. Así es que pregunto señores: ¿cómo sacarlo? ¿O no lo sacamos? No es nuestro problema. ¿Yo? ¡Argentino!

Contrasentidos

Momento de contrasentidos en Venezuela. A las bravuconadas de Diosdado Cabello (en disparatado arrebato amenazó con liberar por la fuerza a Nicolás Maduro), les siguieron las libertades a varios presos políticos. Lamentablemente, la nómina no incluyó hasta ahora al gendarme argentino Nahuel Gallo. Lo curioso es que con su gesto, forzado por el asedio tenaz y palmario de Trump, las autoridades reconocieron algo negado a ultranza: “En Venezuela no hay detenidos por cuestiones políticas”. Ahora, el velo se ha corrido y la transparencia aflora. Restan los tiempos electorales. El pueblo venezolano merece vivirlos y Estados Unidos, su tutor actual y arbitrario, debe priorizarlos.

Patentes

El chaleco del kit de emergencia, papelitos estratégicamente pegados, la cintita roja contra la envidia, un repasador, cartones, hasta una hoja seca de un roble, cualquier cosa sirve para tapar algún número o letra o la patente entera. En mi viaje cotidiano desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires, por la avenida Hipólito Yrigoyen me cruzo todos los días con no menos de 10 a 15 autos que usan este truco (prohibido claro) para no ser detectados por las cámaras que se despliegan a todo lo largo de los municipios de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda. Así pueden no respetar la velocidad máxima, los semáforos, estacionarse o incluso dejar sus vehículos sobre las veredas durante horas. También lo hacen los concesionarios de vehículos usados, que usan esas veredas para exhibir su mercancía. No son autos de poco valor, casi en la totalidad de los casos son modelos nuevos, caros, ostentosos, seguro de gente que cree que las normas no son para ellos. Y el otro lado de esta burla son los municipios, sus móviles de tránsito que circulan y circulan pero “no ven” todo esto (el ejemplo más claro es el de los más de 20 concesionarios de usados en Lanús).

Las multas las pagamos los otarios.

Libertad educativa

La ley de libertad educativa propone devolverles a los padres el derecho a elegir dándoles el protagonismo que les corresponde. Establece que los equipos directivos puedan elegir a sus docentes y sus propios proyectos pedagógicos. Declara la obligatoriedad de medir los resultados académicos y de informarlos para que la comunidad pueda elegir e involucrarse. Con la actual ley llevamos años de retraso, fracaso y abandono escolar. Es cierto que un niño no elige en que familia nace, pero tampoco elige en que país, provincia o municipio lo hace. Pensar que el Estado decide mejor que los individuos es el principio filosófico del socialismo. El Estado también está compuesto por personas que, por pasar a ser funcionarios, no los convierte en más sabios y no les da derecho a imponer sus valores al resto de la sociedad. Más libertad, más evaluaciones, mediciones públicas y más autonomía. La educación deber ser prioridad ya que es la mejor herramienta para el verdadero progreso, pero remarcando que cada uno tiene derecho a decidir cómo y dónde quiere educar a sus hijos. Les enseñamos a cantar en todas las escuelas las estrofas del himno nacional. Honremos el mismo: libertad, libertad, libertad.

Arsénico en el agua

Los vecinos de Pilar estamos viviendo un momento muy desagradable, y es que nos informan que el agua corriente contiene arsénico en niveles por encima del valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto, nos obliga a todos a tener que comprar agua embotellada, y más en esta época de verano. Pienso en todas las personas que carecen de medios para abastecerse con este recurso tan relevante para nuestras vidas pero muy costoso. Esperamos con urgencia que el intendente y/o el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos den una rápida respuesta.

Panamericana

El 23 de diciembre de 2025, un tramo de la Panamericana se inundó por una fuerte lluvia y 12 autos quedaron totalmente sumergidos bajo el agua. Las imágenes fueron impactantes; se vio a sus ocupantes salir nadando de los vehículos para salvar sus vidas y la de sus familiares. Por suerte todo pasó a plena luz del día porque de noche hubiera sido un desastre. Las preguntas a los responsables de Autopistas del Sol son : 1) Si lloviera fuerte otra vez, ¿correrán la misma suerte los autos en ese tramo de la Panamericana? 2) ¿Se habilitó algún sistema de señalización para avisarles a los conductores que por ese lugar no deberían circular?

El gobierno nacional debería tomar cartas en el asunto.

El cerro Pirque, un paraíso de biodiversidad que desde hace cuatro días arde en Chubut

“¡Y lo más triste es que fueron intencional !! Una tristeza muy grande!”- Mónica Alba De Santiago

“Esto es terrible”- Carola Cheilat

“No la quieren entender que los hidroaviones salvarían bastante...”- Leonardo Nadari