Cartas de lectores: Opinólogos, precio y costo, pensiones e invalidez

Los distintos medios de comunicación realizan diariamente entrevistas a economistas de renombre y larga trayectoria que opinan sobre la situación económica del país, las medidas que el Gobierno establece en su gestión y la predicción sobre los resultados futuros. Un buen número de ellos viene llevando a cabo su tarea profesional desde hace 40 años o más y en algunos se observa que sus opiniones se van “acomodando”, según la oportunidad, a las diferentes variaciones que van ocurriendo en el contexto económico del país. El estado en que se encuentra actualmente la Argentina permite deducir que las soluciones que han propuesto durante su carrera profesional o no han sido aplicadas por los gobiernos de turno o no produjeron los resultados pronosticados. Es asombroso que entre ellos haya economistas que han sido funcionarios de algún gobierno y que, a pesar de que tienen alguna cuota de responsabilidad por los errores que cometieron en su gestión, se manifiestan públicamente con soluciones que no fueron capaces de implementar durante el ejercicio de sus funciones oportunamente.

Economistas opinólogos son los que abundan, solucionadores son los que escasean.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Precio y costo

El editorial del domingo 21 de julio enfoca con impecable claridad los dilemas de la situación política: no se trata de un debate académico ni de fidelidad partidaria. El sistema político estalló y por eso ganó un outsider. Gobernar para el Presidente debe ser seguir con determinación la dirección y el sentido hacia donde propuso dirigir el país. Para lo que fue votado. Más allá de la confusión del momento inicial, de la corrupción imperante y los dramas del estancamiento y la pobreza con que le fue entregado el gobierno, ahora debe sostener las reformas para generar el crecimiento real, sin inflación y con el menor agobio posible a la ciudadanía. Como tras la Ley Bases empiezan a sufrir los grupos de poder afectados, aparecen los reclamos para reducir sus objetivos y así mantener el statu quo y los “derechos adquiridos”. La prudencia gubernativa les impone al Presidente y a su equipo mantener con firmeza la decisión de cambio y generar acuerdos genuinos y explicar con serenidad las razones. Y a quienes elegimos el cambio, acompañar y asumir nuestra cuota de costos, para facilitar la transformación.

Enrique Morad

DNI 8.362.791

Pensiones e invalidez

Cuando leemos la noticia de que se han distribuido “pensiones por invalidez para todos”, uno quisiera creer que van a terminar pagando ante la Justicia no solo los funcionarios estatales responsables, sino también los médicos que irresponsablemente las autorizaron.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Pudo ser una tragedia

Mis nietos tenían la gran ilusión de ver a su selección el domingo 14 de julio. Llegamos al estadio Hard Rock, toda la familia, con los cuidados del caso y sabiendo de los controles y que no se podía entrar con bebidas ni comidas, etc. En el verdadero desastre en que se convirtió la entrada al estadio no nos revisaron absolutamente nada. El partido se demoró una hora y cuarto en comenzar por los disturbios, algo impensado; el minishow desastre de Shakira de 25 minutos, nunca visto en el entretiempo de un partido de fútbol, sumado al alargue, fue agotador para todos. La falta de controles y anillos de seguridad en la entrada de un evento que reunía a más de 60.000 personas, la cantidad de alcohol que vendían en los alrededores y en el estadio, sumadas a la brutalidad de la gente que empujaba y gritaba, hicieron que mis nietos, que iban a una fiesta del fútbol, terminaran llorando, en estado de pánico por temor a que les pasara algo. Uno de los asientos que nos vendió Ticketmaster, el sitio oficial de la Copa América, no existía porque allí estaba instalada una cámara de TV. El estacionamiento pago por adelantado a esa empresa no lo pudimos utilizar porque, ante la falta de controles, alguien utilizó indebidamente el espacio y cuando llegamos no teníamos lugar. Todo lo que pasamos me indigna terriblemente, porque sucedió en un país que se supone cuenta con todos los mecanismos de control, donde son expertos en seguridad, realizan eventos deportivos masivos y recitales de alto nivel, incluso en ese mismo estadio. Evidentemente no saben organizar un partido de fútbol e ignoran la pasión que lleva a mucha gente –en algunos casos, con la ayuda del alcohol– a cometer actos vandálicos.

Los que cerraron las puertas del estadio y dejaron librada a su suerte a miles de personas atrapadas y apiñadas entre las dos puertas ¿no pensaron que allí había niños aplastados por las personas bajo un calor sofocante? Las filas de seguridad para entrar, como fue en el encuentro de la Argentina con Perú en ese estadio, ¿dónde estaban? ¿Este país piensa organizar el Mundial 2026? Este periplo que comenzamos a armar en abril con mucha ilusión, y que gracias a Dios terminó bien, pudo haber terminado en una tragedia similar a otras ocurridas en otras partes del mundo y por momentos nos recordó a la Puerta 12.

Señores, no solo se trata de ganar dinero con el fútbol, que ya bastante ganaron con este campeonato. Se trata de la pasión que puede despertar la selección de cada país en sus hinchas. Me queda el saber que mis nietos, dos de ellos juegan fútbol, siempre recordarán esta final. “Es un sentimiento. No puedo parar…”

Graciela Maratea

DNI 12.714.771

Día del Amigo

He recibido numerosos mensajes con motivo del Día del Amigo. Para mí, no existe tal cosa. Todos los días son de los amigos, ¿o acaso solo deberíamos pensar en ellos un día por año? Lo mismo va por tantos otros “días de”. De la Madre, del Padre, etc., etc.

Pedro Cressall

petercressall@fibertel.com.ar

El retiro de Biden de la carrera presidencial en los EE.UU.

“Lógica decisión para que el Partido Demócrata pueda rearmarse”- María Elena Da Silva Baptista

“Una salida digna”- Susana Beatriz Galizia

“Perfecto, ya no está en condiciones”- Araceli Valeria

“Admirable decisión, señor Biden, otros hubieran ido hasta el final haciendo fracasar todo por lo que se cree”- Augusto Vaca

