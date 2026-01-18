Cartas de lectores: Orden y responsabilidad, sistema judicial, acuerdo Mercosur-UE

Carta de la semana

Orden y responsabilidad

Todos los veranos, en el norte de Pinamar, se repite la misma escena: cuatriciclos, UTV y camionetas de alta potencia circulando entre familias y niños, sin reglas claras ni control efectivo. Los accidentes graves son recurrentes. El reciente caso de Bastián, un niño internado en estado crítico tras un choque en la arena, expone una realidad incómoda: menores viajando o conduciendo vehículos de riesgo extremo, sin casco, sin sujeción y sin edad legal, con la anuencia de adultos irresponsables. Eso no es libertad; es negligencia. A esta cultura de imprudencia se suma la inacción persistente de las autoridades locales. Promesas de control que duran días y luego todo vuelve a lo mismo. La zona más crítica, La Hoya, según reportes periodísticos, se encontraría sobre terrenos privados. No es tierra de nadie. Si hay propietarios y riesgo público, debe haber reglas.

Prohibir no funciona. Pero sí ordenar: transformar La Hoya en un circuito formal de deportes off-road regulados, con pistas delimitadas, edad mínima, casco obligatorio, seguro, control de acceso y asistencia médica. Menos tragedias, más orden y responsabilidad. ¿Cuántos chicos más deben lastimarse para actuar?

Roberto J. Hernández

DNI 10.423.140

Sistema judicial

Es una lástima que el gobierno de Milei, que está haciendo una muy buena gestión económica, demore el envío de las candidaturas de distintas ramas de la justicia que se mantienen vacantes. Parecería que no le interesa que mejore el sistema judicial. Todavía está a tiempo de enmendarlo.

Catalina Albrecht

LE 2.333.291

Acuerdo Mercosur-UE

Tienen tres décadas los antecedentes de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. En diciembre de 1995 se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación entre ambas partes, que se formalizó y entró en vigor en julio de 1999. Su avance hizo que, en 2019 ambas partes establezcan un Acuerdo de Libre Comercio. Su consolidación y vigencia se rubrica el 17 de enero de 2026, una señal muy positiva para las partes. Los antecedentes comerciales entre América y Europa son centenarios, y cada vez más firmes y en aumento. Es un logro que los favorece a los dos no sólo en lo inherente al comercio, sino políticamente, culturalmente y en otros aspectos. Esto traerá a futuro más beneficios mutuos. Soy consciente que en un lado y otro hay países e incluso sectores productivos y comerciales que tienen dudas o bien no están conformes con lo concluido. El tiempo les hará ver la realidad y el lado positivo de esta tediosa negociación. Hay que poner buena predisposición entre los integrantes de la UE y el Mercosur, dejando de lado ideales o mezquindades que no ayudan, pensando en el futuro de unos y otros. Es muy importante lo que se ha logrado y hay que pensar con madurez que esta y futuras generaciones serán las beneficiarias del acuerdo.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Torpeza o complacencia

Días atrás, el presidente Milei expresó en una entrevista a un medio británico que las Malvinas solo regresarían a la Argentina mediante una negociación y si los isleños lo desean. Esta declaración no solo contrasta con la posición tradicional argentina, que contempla los “intereses” de los isleños, pero no sus “deseos”, sino que ataca lo más profundo de la conciencia de nuestro país y ofende la memoria de quienes quedaron como centinelas en la turba malvinera y de aquellos que entregaron todo su heroísmo en la guerra por nuestra soberanía.

No soy veterano de Malvinas, opino como simple ciudadano y soldado. La Constitución afirma que la Argentina ratifica su legitima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, por ser parte integrante del territorio nacional. Semejante afirmación del señor Presidente revela una gran torpeza o complacencia y nos deja huérfanos de soberanía ante el mundo. Parafraseando al folklorista José Larralde, “le debo advertir que son muchos los que sienten y se callan de prudentes o por temor a la biaba y comen en las yerbeadas churrascos de agua caliente”.

El balón está en su campo, señor Presidente.

Alejandro José Beverina

General de brigada (R)

DNI 7.987.093

Intereses

La desilusión de María Corina Machado luego de la reunión con el presidente Trump se debe a la buena relación de éste con Delcy Rodríguez, motivada por el ambicioso proyecto de adueñarse del petróleo y las tierras raras de Venezuela. De la misma manera insiste con apoderarse de Groenlandia, a como fuere, por el mismo motivo, además de su valor estratégico para la defensa de EE.UU. contra Rusia y China.

Un verdadero dislate.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Jueces en Venezuela

La liberación de presos políticos en Venezuela es la cabal demostración de la tiranía del depuesto Maduro y de la delincuencia gobernante. En efecto: en un país republicano no existen presos “políticos” sino personas detenidas por orden de un juez en ocasión de un delito cometido. En un país republicano el poder ejecutivo no “libera” presos porque ello es potestad de un juez. El hecho de que la Presidente interina Delcy Rodriguez “libere” presos significa que no existe un poder judicial independiente y que el tirano de turno puede detener a su arbitrio (y liberar) cuando quiere a las personas detenidas, lo cual es impensable en un estado de derecho en el cual el poder ejecutivo no puede arrestar personas, salvo por excepción en un estado de sitio legalmente declarado y por tiempo limitado, que por cierto no es el caso en Venezuela. Del mismo modo si libera personas que fueron detenidas por orden judicial, lo que demuestra la absoluta sumisión de los jueces a la tiranía que gobierna Venezuela desde hace más de veinte años. Resulta imperioso restaurar el estado de derecho y la independencia de poderes, para lo cual será necesario destituir a los jueces que han sido cómplices de la tiranía gobernante y liberar inmediatamente a todas aquellas personas que han sido detenidas sin proceso ni orden judicial como también aquellas que han sido detenidas por jueces corruptos sin haber cometido delito alguno.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

La Matanza

La seguridad en La Matanza no existe, todos los días se conocen casos terribles donde los ciudadanos somos víctimas de robos, hurtos violentos y asesinatos. No importa la hora, no importa la zona, la edad, no importa nada…el partido más poblado del país es la cueva de narcos, asesinos y ladrones de toda índole. Así no se puede vivir más. La respuesta del gobernador Kicillof, principal responsable de la seguridad, y del intendente Espinoza, es la nada misma. Colocan alarmas vecinales que funcionan mal o suenan cuando no pasa nada, cámaras en todos los semáforos con un fin recaudatorio pero no para mejorar la vida de la gente. Escribo esta carta para llamar la atención de los matanceros, para que se entienda que seguir votando a personas que no resuelven los problemas solo aumentan las falencias y empeora la vida de los ciudadanos. Exijamos seguridad, que nuestros impuestos sean usados para mejorar nuestras vidas, y que dejen el discurso y trabajen en solucionar las necesidades de la gente.

¡Basta de inseguridad!

Leonardo Manuel Álvarez

DNI 26.165.961

Patentes

Llamó mi atención, al hacerme sentir parte de la misma, la carta “Patentes adulteradas”, escrita por Juan Kussrow. En los últimos meses me han llegado multas por infracciones sorprendentes, se nota que han puesto cámaras por todo Buenos Aires, claramente con fines sólo recaudatorios, jamás tendrán efectos correctivos, menos aún preventivos. Una de esas multas fue por exceso de velocidad, la máxima permitida era de 60 kilómetros por hora, la velocidad que indica la fotomulta dice 61,8kilómetros por hora. En fin… si estoy en infracción, me haré cargo, soy responsable y debo cumplir por más que me parezca absurdo. El problema, lo injusto, lo inaudito, es que al mismo tiempo miles de vehículos transitan a diario por Buenos Aires, por la Argentina, desde hace muchos meses, sin patente o con patentes dañadas intencionalmente o semiocultas por pinturas, cartones, telas, sogas, de todo un poco.. Esas unidades, esas personas, jamás reciben una multa, hacen lo que quieren en la vía pública y no he visto que alguna autoridad los pare para controlarlos. Le pido a la justicia, que no permita la emisión y el cobro de multas en toda la República Argentina por parte de los municipios, hasta que exista igualdad de condiciones y responsabilidades para todos.

Alejandro Maruzzi

DNI 12.453.438

Calles de Miramar

Hace 40 años que vengo a Miramar. Han pasado por allí gobiernos de todos colores. El estado de calles y veredas es vergonzoso además de muy peligroso para autos y peatones. La ciudad está abandonada. Basura por todos lados. Pastos altísimos.Y como si fuera poco, mucha inseguridad. Fue la ciudad de los niños. Ahora se convirtió en una ciudad abandonada. ¿El intendente? Muy bien, aumentando los impuestos religiosamente.

Mariana Moavro

Marianamoavro@fibertel.com.ar