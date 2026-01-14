Cartas de lectores: Otra vez, incendios en el sur, cristianos en Nigeria

Otra vez

Nuevamente al inicio del verano tenemos noticias, videos y lamentos por algún accidente en la costa atlántica, en la zona llamada La Frontera. Por un lado se muestran imágenes de camionetas realizando picadas en la arena, gente en UTV sintiéndose pilotos del Dakar y obviamente, chicos lastimados. Pregunto, el, Pato Silva, Kevin Benavides, u otros reales pilotos de rally, ¿harían éstas idioteces? Más allá de la irresponsabilidad de los patéticos seudocorredores, ¿el estado no puede hacer nada? ¿no hay forma de que patrullas en camioneta recorran la zona para prevenir estos siniestros? Hoy hay un chico luchando por su vida por culpa de la irresponsabilidad de muchos. Esto se suma a los jóvenes que se trompean y hasta matan a la salida de un boliche y el descontrol con el consumo de alcohol. Urge que se tomen medidas.

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

Incendios en el sur

Los incendios que tienen lugar en el sur argentino no son solamente una desgracia para sus pobladores sino también una herida abierta en todos los argentinos que alguna vez pudimos apreciar las bellezas de incalculable valor: especies añosas, flora y fauna autóctona imposible de reponer. Ante esta triste situación, lamentablemente repetida, se imponen varias soluciones: una es que la naturaleza se apiade , cesen los vientos y empiece a llover. Otra: rezar para que ello ocurra. Y la última y más práctica: que la Secretaría de Medio Ambiente nacional intervenga y destine más recursos para una causa de interés nacional. Que el gobierno en lugar de comprar costosos aviones de combate y realizar no menos costosas maniobras en el obelisco, compre de una buena vez una flota de aviones hidrantes que puedan ponerse en acción apenas desatada la primera chispa. Luego, ya es tarde.

Clara Alsina

DNI 6.545.696

Cristianos en Nigeria

¿Por qué el mundo cristiano permanece callado ante el horror que padecen los nigerianos desde fines del 2000? Nigeria cuenta con una población de 238 millones de habitantes y de ellos 106 millones son cristianos. Aldeas cristianas atacadas, 125.000 personas asesinadas, miles de desaparecidos y 1200 iglesias incendiadas por año. Dicen que es una disputa por tierras o recursos naturales, pero la realidad es que los ataques son planificados y a las comunidades cristianas, porque quieren hace desaparecer todo lo relacionado con Cristo. La devoción más grande, Mater Caeli, nos la muestran nuestros hermanos nigerianos, que a pesar de padecer muertes y destrozos en sus hogares e iglesias continúan venerando y amando a Jesús. La Iglesia católica debería alzar su voz de repudio hacia quienes están asesinando al pueblo cristiano nigeriano y nosotros rezar para que cese esta cruel persecución.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Un grotesco judicial

Hemos visto muchos escándalos y grotescos judiciales desde que la Justicia K comenzó en 2003 a dar con la cárcel de por vida a los soldados que nos libraron de ser Cuba o Venezuela, por haber ido a la guerra que no habían iniciado, cumpliendo la orden de un gobierno constitucional, con las armas que les proveyó el Estado. El jurista y jesuita español Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional público en La guerra justa, enseñó que una guerra es lícita si tiene causa justa, una autoridad legítima, la recta búsqueda de la paz y no la gloria), con proporcionalidad en los medios empleados y como último recurso para restaurar el orden destruido por el verdadero genocidio emprendido contra nuestra sociedad por los terroristas de entonces. Todo eso cumplieron los soldados a quienes se pagó con la cárcel. Cuando parecía que el relato cambiaba, recientemente nos sorprendió una novedad en la persecución judicial, tanto o más grotesca que las ya publicadas en esta sección de La Nación y sus editoriales. Esta vez el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca fue contra más soldados con total extemporaneidad. Y agregó en su persecución a un órgano periodístico al que ordenó rectificar o borrar sus notas de más 50 años de antigüedad y su justa finalidad. Estos jueces aferrados a un relato que está cambiando, no solo encarcelaron más soldados y policías. Agregaron a La Nueva Provincia o, ahora, a La Nueva, olvidando que su trabajo periodístico las puso en cabeza de la sociedad a la que estaban dirigidas: Sarmiento dijo “las ideas no se matan”; pero estos jueces las están matando borrando sus huellas, y olvidando que ya pertenecen al patrimonio social. Es hora que el actual gobierno termine de una vez y para siempre con lo grotescos escándalos.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Gardel

Es excelente el artículo de José Claudio Escribano acerca del “nacimiento inventado” de Carlos Gardel en Tacuarembó. Allí desmiente una “noticia” que da por bueno tal invento, publicada - curiosamente - en el mismo ejemplar de La Nación del pasado domingo. Escribano hace hincapié, especialmente, en el testamento de Gardel, en el cual declara haber nacido en Francia, designando única heredera a su madre, Berta Gardes. Me permito añadir que ese testamento, hecho de puño y letra por Gardel, fue reconocido como auténtico por dos destacados peritos calígrafos, Dres. Torre y Fenoglio. Dato que tomo del libro Disparen sobre Gardel, de Enrique Espina Rawson, investigador que en vida fuera presidente del Centro de Estudios Gardelianos. Libro en el cual agrega otro dato, pintoresco. Recuerda que el dúo de Gardel - Razzano era conocido como “El Morocho y el Oriental”. “Vale decir – dice Espina – que la distinción que se hace con Razzano al llamarlo el Oriental marca con claridad que Gardel no lo era”.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

En la Red Facebook

Choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar, un niño de 8 años grave

“La irresponsabilidad es la que decide quien va a llegar a la muerte en primer lugar”- Enrique Alberto Martí

“¿Qué esperan para prohibir por completo esta actividad? Todos los años uno o más muertos”- Juan Romanella