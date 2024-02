escuchar

¿Otro paro general?

En lo que parece ser su principal actividad actual, los llamados “Gordos” de la CGT, desde sus poltronas, afirman estar discutiendo sobre la posibilidad de realizar un nuevo paro general. Es evidente que la prosperidad de la que disfrutan esas personas, que durante décadas han vivido –y viven– holgadamente y sin apremios económicos gracias a su privilegiada situación, les ha hecho ignorar los padecimientos a los que están expuestos millones de argentinos en situación de pobreza, que ya alcanza al 57,4% de la población del país. Situación a la que han sido degradados por los últimos cuatro años de un simulacro de gobierno incalificable al que los dirigentes sindicales acompañaron con un silencio y una inactividad cómplices. Y nada de un aporte inteligente. Solo se les ocurre organizar un paro general… Quizás piensen que, gracias a sus movilizaciones (con asistentes llevados y vacuos discursos), al día siguiente los niños tienen tres comidas en su mesa, las cacerolas de los comedores comunitarios rebosan de alimentos y los jubilados pueden comprar un bife.

En mi opinión, nada de eso ocurrirá: la inflación seguirá acumulando pobres, los niños seguirán desnutridos, las ollas seguirán vacías, los jubilados seguirán sobreviviendo penosamente y los dirigentes sindicales volverán a sus poltronas. ¿Para discutir propuestas? No: para planificar el próximo paro.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Gracias, Lali

La polémica protagonizada por el presidente Javier Milei y la cantante Lali Espósito, más allá de las lógicas y naturales tomas de posición de defensores y críticos de uno y otro, han dejado a la vista un tema de importancia mayúscula: el direccionamiento de los dineros públicos. A partir de este episodio, los gobernadores e intendentes, cualquiera sea su filiación política, pensarán dos veces antes de la contratación de un artista, ya que inmediatamente quedarán expuestas sus prioridades. El dinero de los contribuyentes deberá ser utilizado en educación, salud, seguridad, y no en actos de dudosa calidad e importancia cultural; caso contrario, el electorado les dará la espalda. Los hasta hoy dadivosos funcionarios han de convertirse en serios administradores o de lo contrario su futuro estará sellado.

Lali Espósito ha contribuido, con sus comentarios, a destapar otro nido de corrupción y despilfarro del dinero de los contribuyentes. Solo queda agradecerle.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Mural de Siqueiros

Como ocurre de tanto en tanto, vuelve a surgir el tema del famoso mural de Siqueiros en algunos medios. En su largo peregrinaje desde la quinta Los Granados hasta su ubicación actual en el Museo Casa Rosada, muy pocas veces se ha considerado el aporte de la ingeniería, que ha sido indispensable para su recuperación. Las estructuras que fueron adosadas a la superficie pintada, de solo 5 a 8 mm de espesor, fueron diseñadas y ejecutadas con extremo cuidado y detalle para que el mural pudiera transportarse y armarse en cualquier lugar del mundo, incluyendo zonas sísmicas, con seguridad. Una hipótesis fundamental, adoptada durante el proyecto, fue la condición de que se mantuviera en un ambiente de museo con temperatura y humedad controladas. Lamentablemente, estas condiciones nunca fueron respetadas: almacenado 20 años en contenedores a la intemperie y rearmado en su ubicación actual, sin participación de los autores, dio como resultado una situación que inexorablemente avanza hacia la destrucción del mural. La corrosión de las estructuras metálicas adheridas al revoque pintado es un proceso electroquímico sumamente destructivo que se manifiesta en fisuras y reventones en la pintura que artistas plásticos y restauradores suelen mirar con ojos indulgentes comentando: “Se pueden restaurar”, desconociendo que la verdadera causa de esos daños, la corrosión de piezas metálicas que soportan la pintura, sigue avanzando sin pausa mientras no se actúe para detenerla. Adicionalmente, errores cometidos en el rearmado y deformaciones ocurridas durante sus años de depósito en condiciones deplorables han llevado a que se soldaran uniones que estaban previstas para desarmar y rearmar todas las veces que fuera necesario, de tal manera que la obra ya no es itinerante y no podrá moverse de donde se encuentra ahora, salvo que se desarrolle un complejo proyecto de ingeniería para lograrlo. La lectura del artículo de Lucrecia Vázquez Ger de la nacion del 18 del corriente demuestra que la “trama de enredos” no ha hecho más que incidir en el deterioro de este “extraordinario tesoro latinoamericano”. Mientras distintos actores se pierden en vericuetos legales y luchan por considerarse propietarios del mural, la obra motivo de las controversias continúa con su inexorable deterioro. La ingeniería hizo su aporte con un complejo proyecto y la ejecución de los trabajos necesarios para rescatar la obra y hacerla itinerante, lo que siguió fueron enormes desaguisados producto de la impericia, el abandono y las ambiciones de muchos actores.

Jorge Fontán Balestra

DNI 4.565.342

Tomás del Carril

DNI 4.529.255

SAME

Como consecuencia de distintos accidentes y siniestros que suceden en el ámbito de la CABA, es habitual ver la presencia inmediata del personal adecuado del SAME, con sus identificaciones, con las ambulancias perfectamente equipadas, pero lo que es importante destacar es que siempre encabeza estos operativos su director, el Dr. Alberto Crescenti. En un reciente siniestro que se produjo como consecuencia de un derrumbe en una casa lindera a una obra en construcción, se pudo constatar la presencia de 15 ambulancias, rescatando y retirando a algunas personas accidentadas, donde además hubo que lamentar dos muertos.

Por todas estas consideraciones y por la muestra de dedicación y liderazgo demostrados por el doctor Crescenti, sugiero designarlo ciudadano ilustre de la ciudad. Entiendo que ya se presentó un proyecto en ese sentido. En 2020 la Legislatura de la ciudad lo declaró personalidad destacada.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

En la Red Facebook

La región metropolitana, invadida por los mosquitos

“¿Por qué no fumigan? Por la mugre que hay en algunos lugares, por el gran caldo de cultivo que es el “famoso” Riachuelo, etc., etc.”- Eduardo Berrini

“El sudeste de la provincia de Buenos Aires está invadido. Tandil, Necochea, Tres Arroyos...”- Julieta Bosch

“En el interior también impresiona la cantidad de mosquitos”- Majo Figueroa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION