Paciencia

El pueblo se expresó en las urnas por un cambio. Veremos en los próximos días, cuando se apliquen las medidas de ajuste, la paciencia y el acompañamiento de la gente, al gobierno, para lograr ese cambio que todos deseamos. Serán momentos duros, pero difícilmente salgamos del pantano sin dolor.

Dios acompañe al gobierno y pueda acertar en las medidas a implementar.

Eladio Sergio Castillo

eladio.s.castillo@hotmail.com

Embajador

El embajador argentino en Venezuela tildó de fascista al presidente electo y fue más allá aún, al sostener que “...va a destruir los derechos... dice que no va a pagar el aguinaldo...”. Que un embajador argentino, ante la prensa de un país extranjero, descalifique de esa forma al presidente electo y mienta descaradamente sosteniendo que Milei dijo que no iba a pagar aguinaldos resulta de una gravedad institucional extrema y muestra a las luces la poca vocación democrática y republicana de quienes han integrado el gobierno saliente. El accionar del señor Laborde es propio de un “troll” y no de un diplomático.

¡Cuán bajo nos han hecho caer!

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

El aborto

La Corporación de Abogados Católicos ha enviado una nota al doctor Mariano Cúneo Libarona en la que, sin perjuicio de los saludos y felicitaciones por el anuncio público de su designación como ministro de Justicia por parte del presidente electo, Javier Milei, y el ofrecimiento de la colaboración que esta asociación pudiera aportar en procura del bien común, se le hizo saber la preocupación causada por la noticia publicada en la nacion, acerca de la posible nominación de la doctora Ivana Bloch como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello así dado que en otro medio, también serio, como es Notivida, se ha informado acerca de las posiciones contrarias a la vida naciente de la referida desde el punto de vista doctrinario. En el entendimiento de que el presidente electo ha sido claro y terminante en cuanto a su posición contraria al aborto y que esa razón ha gravitado decisivamente en el apoyo electoral obtenido, se le solicitó que se efectúen las aclaraciones públicas del caso y que, de ser cierta la información, no sea propuesta la doctora Bloch, como ninguna otra persona que tenga posiciones contrarias al respeto irrestricto del derecho a la vida de las personas humanas por nacer desde el momento de su concepción, dado la amplia difusión que en las redes ha tenido la noticia con el consiguiente y terminante rechazo a una propuesta de esa naturaleza, que derivaría incluso en un verdadero desencanto ciudadano.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente

Carlos J. Mosso

Secretario

Corporación de Abogados Católicos

Boleta única

Dentro de lo dramático de los prolegómenos de la integración del nuevo gobierno, es comprensible lo difícil de establecer responsabilidades y diagramar políticas de inmediato cumplimiento. La inflación, las finanzas, la inseguridad, la situación social parecieran abarcar todo el espacio, que no cabe duda que es muy difícil de resolver. Pero hay un hecho sencillo que ha ocupado la opinión pública sobre el desarrollo de la campaña electoral que significa la malversación de fondos públicos, como lo son las boletas obsoletas y anacrónicas. El costo del papel, la impresión, distribución y traslado, más la fiscalización y la necesidad de cubrir más de 105.000 mesas de votación con sus correspondientes autoridades, son inadmisibles. Se llegó a pedir y a habilitar por parte de la Justicia Electoral la presencia de representantes de los partidos hasta los lugares de entrega de las urnas. Vaya un detalle: el 8 de junio de 2022, en una votación de las más trascendentales en la Cámara de Diputados, se aprobó el uso de la boleta única para las elecciones nacionales en todo el territorio de la Nación. El día de la convocatoria se utilizarían para las elecciones de presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales en representación del pueblo de cada una de las provincias. Por supuesto, en cada una de ellas serían especificados los nombres de los candidatos correspondientes al territorio respectivo. El plazo de tratamiento girado al Senado de la Nación es de dos períodos legislativos. Qué inmensa señal de que el cambio en el funcionamiento está en marcha sería que el presidente electo de la República convoque a sesiones extraordinarias, tal como anunció, e incluya, en el caso del Senado, el tratamiento inmediato de este tema. Tuve el gusto de integrar el Concejo Deliberante como presidente de la bancada mayoritaria del radicalismo con el actual ministro del Interior designado oficialmente, Guillermo Francos. Por un tema puntual, tuve en ese momento una charla con él sobre por qué una norma dependía de la oportunidad y del respaldo popular que tiene, cosa que se da en esta oportunidad y que significaría una tremenda oxigenación en la vida democrática de nuestro país.

No perdamos esta posibilidad, y quizás le demos satisfacción a aquel histórico reclamo de Ortega y Gasset: “Argentinos, a las cosas”

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

Izar la bandera

En la Plazoleta Pío Rodríguez, ubicada en Charcas y Ecuador, se levanta un mástil en el que nunca se ve ondear nuestra bandera. Quizás las autoridades municipales y educativas de la ciudad podrían organizar que en ocasión de fechas patrias se izara allí nuestro pabellón nacional, en actos a los que podrían asistir, además de los vecinos, y comerciantes, alumnos y autoridades de los establecimientos educativos próximos. Sería una manera de estrechar vínculos y fomentar los sentimientos patrióticos y solidarios de nuestro pueblo, que tanto se necesitan.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

En la Red Facebook

Un gremio estatal pronostica un fin de año conflictivo

“Continúan con la política del miedo. Y, bueno, ¿cuántos ñoquis hay en cada ministerio? Bien, Milei, a recortar. Si no son indispensables, fuera”- Ofelia Beatriz Beltrán

“Saben bien que hay gente de más”- Juan García Santana

“Con la cantidad de empleados que hicieron entrar a planta permanente en tantas reparticiones del Estado en los últimos meses, seguramente sería saludable que hicieran un recorte”- Mabel García

