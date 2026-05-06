Cartas de lectores: Pagando el costo, alfil, desbarranque moral

Pagando el costo

Elegimos políticos por afinidad ideológica, simpatía, emociones compartidas, urgencias y resultados inmediatos. No por su prestigio, trayectoria, conocimiento ni aptitudes. No aprendimos hacer de la exigencia, un motor de excelencia y base de un alto rendimiento sostenido. En Alemania, Francia o Suecia, existen filtros muy efectivos para evitar políticos y funcionarios mal preparados e incapaces. Hay partidos que forman y seleccionan cuadros, una administración pública altamente profesionalizada, capacitación continua y fuertes mecanismos de control. Su sistema los obliga a capacitarse, premia la idoneidad y castiga la improvisación. Sin estos mecanismos, nuestra política seguirá siendo el refugio de quienes no están preparados y seguiremos pagando el costo de la incapacidad.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Alfil

Creo que somos millones de argentinos que deseamos vivir en un país distinto al de estas últimas décadas. Esa ilusión se activó en muchos conciudadanos al ver a un presidente -y equipo- con una visión y determinación distinta, y en la que solo importaba llegar al objetivo tan deseado de vivir en una Argentina más libre y en crecimiento. Estamos a mitad del camino y la confianza es clave para que se cumpla con dicho objetivo. Por lo tanto, necesitamos que el Gobierno mantenga el rumbo por el cual muchos entendemos que es el correcto, y todo esto aunque duela dejar en el camino a algún “alfil” que no ayude al objetivo tan deseado.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

Desbarranque moral

Me parece oportuno esta altura de la vida decir las cosas como son. Hay una generación, los veinteañeros, que viven en Babia respecto de lo que sigue. Evita no es eterna en el alma de su pueblo sino una mujer olvidada para algunos, ignorada por una amplia mayoría y que las nuevas generaciones no saben ni que existió. Creen, en el mejor de los casos, que es una invención de Andrew Lloyd Weber. Perón hoy iría preso como abusador por su relación con la estudiante de 14 años Nelly Rivas cuando él tenía más de 50. Como gran conductor propició la quema de una docena de Iglesias, persiguió al clero, atizó a Montoneros llamándolos juventud maravillosa, instigándolos a la subversión. Gobernó dictatorialmente. Privó de la libertad e hizo torturar a opositores. Incendió propiedades ajenas. Para sus fines políticos se apropió de bienes productivos rurales, urbanos e industriales de legítima propiedad privada. Depositó su confianza en un secretario brujo, quien ni bien pudo se hizo devolver su rango policial y comenzó con el exterminio y desaparición de alrededor de mil personas. Perón inoculó un pensamiento político y económico que compartía con los movimientos fascistas y nacionalsocialistas, derrotados totalmente en la Segunda Guerra Mundial, de los que solo derivó el mal. Y como yapa, recibió Clandestinamente prófugos de la Alemania nazi, algunos de ellos exterminadores inhumanos y otros miembros del régimen hitlerista cuya sola pertenencia excluye la bondad. La Argentina merece el diagnóstico de padecer Alzheimer histórico. Desconocer que Perón fue una muy mala persona y no el primer trabajador, llenándolo de alabanzas, es un desbarranque moral. Sería sanador que se entendiera y aceptara que fue la matriz de la anomia cívica que venimos arrastrando. Mientras esto último no ocurra no habrá arreglo.

Juan Ernesto Cambiaso

jec2000@fibertel.com.ar

Aborto y despoblación

El presidente Milei acaba de ratificar su posición antiabortista en una charla compartida con Juan Carlos de Pablo, en la que manifiesta que “Europa tiene quebrado el sistema previsional mientras propone la agenda verde, asesinando a los niños inocentes por nacer y al mismo tiempo promueve el ingreso de extranjeros. La conjugación de ambos fenómenos puso a este continente al borde del exterminio”. ElPresidente debe saber que en nuestro país ocurre lo mismo, a la par que se acredita una creciente despoblación, oficialmente se impulsa el aborto. Según el Ministerio de Capital Humano, entre 2014 y 2024 los nacimientos se redujeron un 43%, pasando de 59.246 a 33.873. Entre otros factores, el aborto es una de las principales causas de este fenómeno. A partir de su legalización se han asesinado más de 500.000 chiquitos argentinos, según los datos oficiales, o sea en establecimientos públicos, sin considerar lo que ocurre en el ámbito privado, muy difícil de contabilizar, ya que solamente desde las farmacias se venden productos abortivos como caramelos. El Presidente también debe enterarse que a principios de abril el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo una compra urgente, por vía de contratación directa, de 2100 comprimidos abortivos de mifepristona y el gobierno de la provincia de Córdoba hizo lo propio y lanzó una “subasta electrónica” para adquirir, entre otros insumos anticonceptivos, 38.400 comprimidos de misoprostol directamente abortivos. Consigno estos datos que demuestran con elocuencia que desde el poder una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosoloanet.com.ar

La basura

A propósito del artículo de las páginas 24 y 25 del domingo pasado, sección Sociedad, hay un tema de fondo: la gente que revuelve la basura. Por más que la separes y cada tanto venga alguien de la empresa a emprolijar el desastre, entre cartoneros y gente que vive en la calle siempre se van a encontrar con todo desprolijo. Detalle no menor: en depósitos cercanos a casas de comida las ratas, en la madrugada y en época estival, hacen su agosto. Al principio me asustaba (salgo a correr tempranito), pero lamentablemente me acostumbré a que son parte del paisaje.

Hugo A. Pereyra Mercadal

hamercadal@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Agreden a una concejala de Pro durante una sesión en Villa Gesell

“La violencia no tiene justificación, hay que aprender a respetar al otro” -Victoria Fernandez

“Allá lejos y hace tiempo Gesell, qué paraíso.... ahora, perdido y tomado” -Maria Alva

“’¿Cuál es la noticia?… el peronismo y kirchnerismo siempre fueron lo mismo” - Mariano Torres

“Repudio total. Hay que terminar con los violentos que naturalizaron estas formas porque no saben dialogar ni discutir” - Claudia Montes