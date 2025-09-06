Cartas de lectores: País binario, rectificar errores, fracaso

País binario

El gobierno nacional enfrenta mañana una verdadera prueba de fuego. Las elecciones de medio término en una provincia suelen no tener tanta trascendencia, salvo que se realicen en la más grande del país y gobernada por la oposición, cuyo máximo dirigente es el de mayor imagen positiva, que mantiene un bajo perfil y es el más fuerte sucesor de la línea K. Por el otro lado, el Gobierno ve mermar el apoyo de la ciudadanía a un ajuste profundo, aunque necesario, esmerilado por una actividad que no repunta, denuncias y sospechas de corrupción, volatilidad y crisis en los mercados, y falta de una estructura partidaria con presencia de fuste a nivel nacional. Ciertas similitudes con la casta a la que tanto atacó contribuyen a la gravedad del momento. El Gobierno responde doblando la apuesta, fiel a su estilo. Cualquiera sea el resultado, todos se van a autopercibir ganadores, unos por el porcentaje nominal del resultado, otros por la cantidad de legisladores que logren sumar. Seguimos en un país binario, a todo o nada.

Muchos de los que votamos a Milei en la segunda vuelta y que apoyamos y valoramos el rumbo fijado y los logros con la inflación, seguridad y desregulación, lamentamos el permanente insulto y descalificación a periodistas, economistas, gobernadores y legisladores. También, desaprobamos la ingratitud y destrato a Macri, al Pro y a otros opositores aliados, junto con la intolerancia a la crítica y el menosprecio a la institucionalidad. El costo de estos errores fueron inesperadas derrotas en el Congreso y deserciones valiosas. Y ahora, sospechas de corrupción y falta de transparencia. Los que no queremos volver a padecer el kirchnerismo, como no hay otras alternativas, apoyaremos al gobierno en las elecciones. Pero creemos que todavía se está tiempo para recuperar la confianza perdida, para lo cual deberían rodearse mejor, manejarse políticamente, asumir los errores y rectificarlos.

Si no pueden garantizar la seguridad del presidente de la Nación solo por un día. Si no pueden asfaltar, iluminar, limpiar, curar, cuidar o educar, la pregunta es: ¿para qué quieren ganar elecciones con tanto ahínco? La fiereza con la que defienden sus puestos de poder conmovería mi espíritu si tan solo respondieran al voto de confianza con un mínimo de gestión. Acusar a Milei de que esos barrios bonaerenses sólo empeoran desde hace décadas es absurdo. Que el nuevo gobierno nacional sea maravilloso todavía está por verse. Que el peronismo fracasa allí donde se aplique quedó más que demostrado en todos los casos.

En referencia a las elecciones de mañana, un joven me comentó que no concurriría a votar porque no coincidía con el estilo agresivo que nuestro presidente adjudicaba a sus oponentes, llamándolos mandriles, econochantas o ensobrados. Tengo 86 años muy bien cumplidos, y habiendo conocido nada menos que 22 presidentes civiles y militares, puedo decir que nos conviene separar la forma del fondo. A Milei podemos hacerle muchas críticas, pero hay que reconocer que solo un “loco” genial como él tiene el conocimiento, la determinación y el coraje para rescatar a la Argentina de un sistema perverso, que inició Perón hace 80 años, y que nos condenó al atraso y a la miseria, desde donde ahora estamos emergiendo con tanto esfuerzo y sacrificio. Pretender que el bombero que está dando la vida para salvarnos del incendio tenga buenos modales es una estupidez en las actuales circunstancias. En vez de tocar el timbre, lo más adecuado es que rompa la puerta de entrada a patadas.

Aclaro en primer lugar que la medida de recorte a los fondos para discapacidad pretendida por el presidente Milei, no tiene mi aval, ya que considero que existen todavía muchísimos nichos en nuestro prostituido Estado de donde obtener fondos para equilibrar las cuentas. Dicho esto, espero ansiosamente que nuestra constructiva izquierda, acompañada por el kirchnerismo, que hoy se alboroza porque “ganaron los “disca y “perdió la crueldad” continúen con el mismo empeño identificando y denunciando a todos los “discapacitados” que a lo largo y ancho del país inventó el kirchnerismo con fines electorales o directamente delictivos. Si no lo hicieran, quedaría un sospechoso tufillo que lleva a pensar que lo que defienden es en realidad un quiosquito donde se refugiaron tantos años.

Como médico prestador de PAMI, deseo expresar una preocupación sobre la situación actual que atravesamos los médicos de cabecera y especialistas. Sabemos que, bajo el gobierno anterior, hubo una administración fraudulenta y un uso sistemático indebido de los recursos públicos, lo que dejó a PAMI en una situación cercana a la quiebra. Aunque la nueva administración ha intentado reorganizar la macroeconomía, lamentablemente en PAMI se ha cruzado a un extremo opuesto. Hoy los médicos enfrentamos restricciones severas: se limitan las autorizaciones de medicación esencial para nuestros pacientes, se pagan honorarios muy bajos y solo se permite atender a un afiliado dos veces al año. Esto no solo restringe nuestros ingresos, sino que pone en riesgo la atención de calidad para los jubilados. Aun así, quiero dejar en claro que sigo apostando a que estas situaciones se corrijan, porque el cambio cultural en provincias, donde hay mucha ignorancia y falta de infraestructura básica, llevará tiempo. Los médicos y los abuelos deben ser priorizados, y confío en que se puede encontrar un equilibrio para no volver a caer en los errores del pasado. No quisiera que, por estas situaciones, el kirchnerismo recupere terreno en lugares donde la falta de servicios básicos y la inseguridad fueron moneda corriente.

