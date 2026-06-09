Cartas de lectores: Palabras que humillan, abrir los ojos, catarsis

Cuidar las palabras

En su discurso ante las autoridades españolas, el papa León XIV dijo lo siguiente: “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos”.

Señor presidente Milei, sugiero que tome nota de esa recomendación. Seguirla nos haría mucho bien a todos.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Abrir los ojos

Confieso que empecé a mirar el velatorio del Indio Solari como una noticia del día, pero ahora que veo todo lo que está ocurriendo me pregunto dónde estaba yo. Algo no estoy viendo ni oyendo en serio, me siento distraído, como la generación de los años 40, y apareció Perón. Estoy impactado con esto. Diez kilómetros de cola. Se esperan más de 700.000 personas y sigue el velorio. No es solo el rock and roll… Hay algo más y lo están gritando. Muchos jóvenes, demasiados. No salgo de mi asombro. Los políticos deben abrir bien los ojos, para no sorprenderse después en las urnas. Yo ya estoy sorprendido de cuán distraídos estamos.

José Félix Gutiérrez Arana

bbgutarana@gmail.com

Catarsis

Difícil entender cómo se mezclan sentimientos de esta manera. Dolor por la pérdida de alguien indudablemente muy querido y alegría tumultuosa por compartir su deceso. Mezcla del sentir popular con el grito populista de una sociedad fisurada que necesita expresar su angustia por el destrato del poder. La muerte parece servir para la catarsis de la comunidad.

Qué raro todo... ¿no?

Julio Lozano

lozano.j.c@hotmail.com

Uso de la IA

Como la mayoría de los inventos humanos, también el que se ha logrado ahora (la IA, imitar el raciocinio humano con algoritmos digitales) incluye, al igual que la inteligencia humana, el peligro de su uso indebido al servicio del mal. En tal sentido, al ayudar más que reemplazar a la inteligencia humana, no es desacertado aconsejar y eventualmente legislar su uso dentro de adecuados marcos prácticos, éticos y morales, y al mismo tiempo recordar las innegables ventajas y la ayuda que la inteligencia digital depara, bien usada, para despejar temores exagerados y lograr su uso responsable. Como se logró antes con la fuerza del vapor, que movió barcos y ferrocarriles; la inflamabilidad del petróleo, que hoy alimenta autos y usinas; la toxicidad de muchas sustancias que hoy salvan vidas, y la mortal descarga eléctrica, que hoy llega mansa a nuestros hogares.

Américo Luis Dini

americoluisdini@gmail.com

Dos caras

Según las estadísticas, todos los años mueren asesinadas muchas mujeres, pero bastantes más hombres. Otorgar mayor gravedad al asesinato de una mujer que al de un hombre es claramente discriminatorio, por lo cual la figura del femicidio debería ser quitada del Código Penal, como lo ha propuesto el presidente Milei. En cambio, resulta indispensable aumentar las penas para los crímenes aberrantes, como el del caso de la niña Agostina Vega. Paradójicamente, muchos de los políticos y políticas que participaron de la marcha “contra el femicidio” son los que a la vez se han opuesto a ese aumento de penas a los perversos.

Pero la justicia no puede tener dos caras.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Paradoja

En el artículo “Pobreza extrema” se menciona que Santiago del Estero “registra el mayor índice de vulnerabilidad, según un informe de la UCA”. Notoria la vertiginosa caída en la pobreza de dicha provincia ya que, hace solo 5 años, su gobernación pudo destinar 1500 millones de pesos para construir un estadio con capacidad para 29.000 espectadores sentados, 22 palcos, plateas vip, servicios para 25 cabinas de prensa, dos pantallas gigantes de 14x8 metros y una potente y avanzada iluminación led.

Juan Fagalde

juanfagalde@yahoo.com.ar

Michelli

Señor presidente de la Nación, señora secretaria general de la Presidencia y señor ministro de Justicia, lo que está ocurriendo con el acuerdo en el Senado a la postulante para el cargo de juez federal en una cámara de apelaciones de La Plata María Verónica Michelli, solamente por ser hermana política de un reconocido periodista de investigación, me retrotrae a épocas aciagas de nuestro país, en las que por intermedio del CELS y con la anuencia del Poder Ejecutivo de entonces se vetaban los ascensos y les cortaban la carrera a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas por “portación de apellido”. Por favor, demuestren de una vez que son diferentes.

José Luis Lupi

joseluislupi7@gmail.com

Renovaciones

Buenos días, ante algunos cambios que me parecen muy interesantes, como el tema VTV, aprovecho para sugerir el análisis del registro de conductor a partir de los 70 años, el cual debe renovarse todos los años. Hoy en día, las personas de esa edad no son las mismas que tiempo atrás, son activas, muchas ya no usan lentes, van al gimnasio, algunas hacen hasta turismo aventura, etc. ¿Por qué deben renovar cada año? En los países desarrollados se da cada 10 años, y si el chequeo médico en algún momento encuentra alguna dificultad que interfiere con el manejo, se informa a quienes otorgan la licencia para rever su condición. Una vez más uno se pregunta: ¿cómo puede ser que haya cosas que no se modifiquen a pesar de los cambios positivos que vive la humanidad? Ojalá alguien evalúe este tema.

Silvia Monzon

silviamonzon@yahoo.com.ar

Ser Puma

La grosera actitud del jugador Matteo Graziano en el seven de Burdeos lo hace no merecedor del uso de la camiseta de los Pumas y de representar a nuestro país. Los mayorcitos tenemos siempre presente la inscripción en el arco de ingreso a la cancha del BAC: “El referee siempre tiene razón. Si no está de acuerdo, no ingrese.”

Juan Lasheras Shine

jlasherasshine@gmail.com

En la Red Facebook

Un turista se arrojó a las aguas de las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

“¿Jugar con la vida por un celular? Que locura" -

Elizabeth Tamburri

“Y la estupidez humana tiene representantes en muchos lados”- Alba Konig