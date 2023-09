escuchar

Puestos en el Estado

En referencia a la noticia publicada en la tapa del domingo pasado que alertaba que las designaciones en el Estado se habían duplicado un 200% después de las PASO, hay que recordar que a instancias del actual ministro de Economía se dictó el decreto 426/2022, del 21 de julio de 2022, que prohibió –salvo contadas excepciones– la contratación de personal a través de las distintas situaciones previstas en su artículo 1º. Ello significa que quienes están violando esa norma cometerían un acto ilícito y que las designaciones podrían revocarse por nulas por el próximo gobierno.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Respetar la historia

Un prestigioso actor, entrevistado por la nacion, sostuvo (Conversaciones del 24 del actual) que “...el cine se volvió muy condescendiente para no ofender”. Previamente había expresado que prefería lo políticamente incorrecto. Todo esto lo afirmó al ser interrogado sobre la película 1985, la que más allá de lo oportuno que fue poner este tema en las pantallas, resultó fuertemente criticada porque falsea y omite hechos históricos, a pesar de la afirmación de estar basada en ellos. Condescendiente nos lleva a condescender, término que conforme al Diccionario de la RAE, en su primera acepción, indica acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y voluntad de alguien.

Aquí vienen los ineludibles temas que nos plantean aquellas afirmaciones : 1) 1985 sin la figura central de Raúl Alfonsín es como filmar 1492 sin Cristóbal Colón o 1917 sin Vladimir Lenin; incluirlos no sería ser “condescendiente”, sino respetar la historia, y desde allí elaborar con libertad el juicio que se quiera; 2) el acomodo por conveniencia a la voluntad de alguien lo está demostrando no nuestro cine, que ha hecho grandes películas, sino una parte significativa de nuestra sociedad, que ha ignorado y soportado la enorme corrupción vigente, o que aparece en algunos sectores encandilada por los gestos, gritos e insultos de un personaje peligroso en su descontrol y en sus absurdas propuestas.

Juan Antonio Portesi

LE 4.914.405

Generalizaciones

Sin entrar a discutir algunas apreciaciones, y pareciéndome muy bien que podamos debatir y reflexionar, compartir o diferir, quiero como obispo castrense compartir humildemente mi experiencia en referencia a la entrevista que le hizo Luciana Vázquez a José María Poirier –a quien respeto– el domingo pasado, titulada “Para muchos curas villeros, Milei es un drama porque genera dudas sobre cuál es el pueblo”. En una parte del artículo de la edición online, donde habla del tiempo de Lanusse y Onganía, aparece esta expresión: “No se estaba eligiendo a un (Alejandro) Lanusse, que, aun con todas las distancias porque podemos decir no me gusta porque era general, pero bueno, Lanusse era un militar liberal”.

Quiero entender que quizá sea una incorrecta expresión gramatical, y si no fuera así, puedo decir que en mis años de obispo castrense he tenido la alegría de conocer a muchos generales y en la mayoría de ellos a personas íntegras, probas, muchos católicos practicantes que nos honran. Me duele que en estos tiempos se vuelva a generalizar por la misión o por la vocación, y que de alguna manera quede esa sombra de desprestigio. Me animo a agregar, en mi experiencia, el testimonio de los hombres y mujeres de las fuerzas que abrazan no solo una profesión, sino una vocación, dispuestos a custodiarnos, con el fin de defender y preservar la paz, están dispuestos a dar hasta la propia vida, don más preciado, justamente por cuidar las nuestras.

Santiago Olivera

DNI 12.566.508

Papel de la ONU

Dice Alberto Benegas Lynch (h.): “Desde la perspectiva de la sociedad libre, el fraccionamiento del planeta en naciones evita los inmensos peligros de la concentración de poder”. El mismo argumento podría emplearse para postular que concentrar el poder en una autoridad nacional constitucional es también inmensamente peligroso. El mundo ha progresado mucho desde la época en que las monarquías europeas, en el Congreso de Berlín convocado por Bismarck en julio de 1878, “libremente” se repartieron el África y guerreaban constantemente entre ellas. La Organización de las Naciones Unidas surgió como un intento de evitar que se repitieran otras guerras. Un intento ciertamente mejorado respecto de la Sociedad de Naciones que la precedió al terminar la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, es cierto que la ONU ha ofrecido y ofrece no pocos flancos a la crítica a lo largo de su historia. Pero en realidad sus deficiencias son más bien atribuibles a los miembros de la organización, en particular aquellos que disponen de mayor poder y mayor libertad para ejercerlo arbitrariamente.

Desde hace mucho tiempo y varios pontificados anteriores al del papa Francisco la Iglesia ha propuesto su doctrina sobre las relaciones internacionales. Esta incluye la aspiración de que también a escala mundial un día se pueda contar con una autoridad que resulte del consenso de los pueblos, no por la violencia impuesta por la libertad del más poderoso.

Vicente Espeche Gil

espechevicente@gmail.com

Copa Davis

El problema con la Copa Davis es muy simple: se juega todos los años y eso aburre. Si los mundiales de fútbol, rugby o hockey se jugaran todos los años perderían interés. Se disputan cada cuatro años y eso permite la renovación de jugadores, regenera la expectativa y se ven las innovaciones técnicas y tácticas. En cambio, la Copa Davis de tenis termina en diciembre y ya se está jugando de nuevo en enero. Por eso no va nadie a las canchas ni tienen rating sus partidos por televisión. Porque acaban cansando al seguidor de tenis. Y de ahí mi consejo fácil y económico, y es que pase a disputarse cada cuatro años, como el resto de los deportes, como si fuera un campeonato mundial.

Karina de Fernández

DNI 22.655.714

En la Red Facebook

El cine argentino se manifestó contra Milei por sus amenazas de cerrar el Incaa

“Política, política y más política. Justo unas semanas antes de las elecciones se empiezan a preocupar”- Alexis Serrano

“Salen para esto y nunca salieron a decirles a sus gobernantes que dejaran de hacer desastres”- Perli Bet

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION