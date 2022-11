Cartas de lectores: Para los argentinos, todo lo posible, cifras

escuchar

Para los argentinos

¿Y si en vez de hablar sobre la guerra en Ucrania o el equilibrio ecológico nuestro presidente se dedicara a hacer algo para solucionar los crímenes diarios de los narcos en Rosario? ¿O tomara alguna medida contundente para evitar los ataques salvajes de los motochorros del conurbano? Sería muy bueno para todos los argentinos. Claro que debe ser más difícil, y no incluye tours por París y Bali. Pero para eso uno se postula a un cargo público tan importante, ¿o no?

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Todo lo posible

Dijo el Presidente que hará todo lo posible para impedir que Macri vuelva al poder... Entonces ¿gobernará muy bien a partir de ahora?

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Cifras

Al asumir Cristina en 2007 la inflación anual era del 7,8%. En 2009 estatizó Aerolíneas, que se dijo que en 2012 ganaría dinero. Su déficit 2010/22: US$2 millones diarios. Estatizó YPF “gratis”, según Axel Kicillof. En Nueva York nos espera un juicio de US$9000 millones. Etcétera. ¿Cuba, su espejo?

Siete meses antes de estallar la crisis de 1890, Pellegrini visitó Hacienda. Al salir dijo: “Todo se reduce a sacar dinero del bolsillo del contribuyente”.

No agrego que cuando asumió Cristina en 2007 el dólar era libre y su costo llevaba cuatro años a $3.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Fueros

Hay una frase que se le atribuye a Néstor Kirchner que me resulta muy significativa para este momento: “La izquierda te da fueros”. En otras palabras, te da impunidad para hacer o decir lo que quieras, de ahí su repentina posición de izquierda. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, hizo suya esta máxima cuando se refirió al monumento a los muertos por Covid, expresando que fue realizado por la derecha. Lo triste de esta situación es constatar el desprecio por los más de 130.000 muertos, muchos de los cuales habrían fallecido por la incompetencia del Gobierno y, dentro de esto, lo más flagrante fue el caso de las vacunas Pfizer, ya que abarcó a toda la población. Mientras tanto, los impunes levantan el dedo acusador y sancionan leyes para castigar al que se atreva a cuestionar la versión oficial de 30.000 desaparecidos por la última dictadura militar, cuando la misma documentación oficial da cuenta de aproximadamente 9000 desaparecidos. Parece que la ideología trata de tapar las acciones irresponsables cometidas durante la pandemia.

Alfredo Tolchinsky

alfredo.tolchinsky@gmail.com

Por la invasión

Mueren niños ucranianos en Ucrania, pero no mueren niños rusos en Rusia. Mueren mamás ucranianas, embarazadas o no, en Ucrania, pero no mueren mamás rusas, embarazadas o no, en Rusia. Mueren jóvenes ucranianos en Ucrania, pero no mueren jóvenes rusos en Rusia. Mueren abuelas y abuelos ucranianos en Ucrania, pero no mueren abuelas y abuelos rusos en Rusia. Mueren soldados ucranianos en Ucrania, pero no mueren soldados rusos en Rusia. No mueren soldados ucranianos en Rusia y sí mueren soldados rusos en Ucrania.

Este es el brutal daño que está causando la invasión de Rusia a Ucrania decidida por Putin. Pero no solo Putin es responsable de este brutal daño. Lo son también los jefes militares rusos, los soldados rusos y, lamentablemente, también es responsable toda la ciudadanía mayor rusa. Y afirmo esto porque no se han producido en el seno de la ciudadanía rusa protestas generalizadas contra semejante brutalidad.

Queda claro, por todo lo descripto, que los únicos responsables de estas muertes y de este brutal daño son los invasores, y no cabe duda de que esto es responsabilidad de la nación rusa.

Esteban Antonijevic

DNI 4.734.457

Partícipes

En referencia a la carta de lectores del coronel (R) Marcelo Liendo, y en un todo de acuerdo con ella, solo me surge la pregunta: ¿qué hicimos hasta ahora? Si bien no es dable esperar nada de gobiernos del signo actual, peronista-kirchnerista, debemos reconocer que en el reciente gobierno de Cambiemos tampoco se avanzó en el tema, es más, ni se lo tuvo en cuenta. Algo que nos debe hacer reflexionar como sociedad es hasta dónde somos partícipes cuando las desventuras no nos golpean en forma directa.

José María Becker

DNI 4.702.245

El tango no murió

Respondiendo las inquietudes del señor Héctor Hugo Moreno en su carta del domingo pasado, le aseguro que el tango no está muerto. Poetas y compositores continúan el legado de aquellos que tan brillantemente “pintaron” las diferentes décadas con sus letras y nos deleitaron con esa música maravillosa. Más allá de quienes aún hoy las siguen interpretando con arreglos de vanguardia que las renuevan y las convierten en una “nueva composición”, jóvenes (y no tan jóvenes) valores de las últimas décadas del siglo XX y del presente siglo conforman un semillero de obras que reflejan tiempos nuevos. El esfuerzo personal de esos artistas es enorme. Algunos programas de la FM 2x4 pasan grabaciones en las que podemos escucharlas; algunos locales brindan sus escenarios para que los artistas toquen y canten; algunos espacios públicos, también; hay programas de TV que emiten conciertos y editoriales que publican letras y música. Al tango se lo ha dado por muerto muchas veces, pero no lo está. La que está “aletargada” es la debida y merecida difusión para que el tango (música rioplatense declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2009) tenga la visibilidad y el reconocimiento que se les dan a otros estilos musicales. “… Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido según me cuenta el recuerdo, el recuerdo fue el olvido. Desde ayer, ¡cuántas cosas a los dos nos han pasado!... Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida. Tango que fuiste y serás”. (Jorge Luis Borges, “Alguien le dice al tango”).

Esther Echenbaum Jonisz

DNI 92.448.288

En la Red Facebook

“Primero que gane Argentina”: la respuesta de la ministra de Trabajo sobre ganar el Mundial o bajar la inflación

“Que la Argentina gane el Mundial (ojalá así sea), pero usted trabaje todos los días como corresponde, respete su cargo de funcionaria y a los argentinos”- Graciela Mabel Mantulak

“Se ve que esta ministra no tiene problemas con lo que gana, no le afecta la inflación”- Norma Pumar

“Ay no, y el pueblo adormecido y tranquilo con esta clase de dirigentes”- Jorge Aldana

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION