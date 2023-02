Cartas de lectores: Pérdidas, con una ley no alcanza, el rol de los padres

escuchar

Pérdidas

Se hizo justicia en el caso Báez Sosa; para algunos estará bien, para otros no, lo importante es que este aberrante crimen tuvo su castigo. Ahora los padres de la víctima comenzarán el verdadero duelo, solos con el dolor de la ausencia, sin medios ni nada que los distraiga. Los otros padres son las otras víctimas, sus hijos no murieron, pero no serán libres; a esas familias transitar lo que viene no les será fácil. Los culpables, con más o menos penas, tienen un largo y espantoso futuro, que no imaginaron nunca, Muchos años de encierro y una vida diferente de sus propios sueños. Truncaron sus vidas a cambio de patadas. Todos perdieron, pero el que perdió todo fue Fernando, más allá del veredicto.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Con una ley no alcanza

Me encantó la encendida defensa que la fiscal de género, encargada de acusar, hizo en una radio de las dos torturadoras, violadoras y asesinas de Lucio Abel Dupuy, de quien ambas abusaron reiterada, sistemática y perversamente y lo usaron no solamente para materializar sus propios desvíos psíquicos y el “odio al macho”, como manifiesta el colectivo al que pertenecen, sino también como rehén para extorsionar y obtener de quienes lo querían diversos beneficios que no eran capaces de obtener por sí mismas.

Las asesinas atentaron gravemente contra la integridad física y psíquica de Lucio y causaron deliberadamente grandes sufrimientos y perjuicios a su salud. Lo torturaron y sometieron a tratos inhumanos, humillantes y degradantes siendo una criatura, un niño que estaba bajo su custodia. Lo usaron como rehén reduciéndolo a la condición de esclavo y finalmente lo asesinaron con saña y alevosía. Lo lastimaron, sodomizaron, castraron y agredieron en todas las formas más perversas imaginables y todo por odio a su condición de masculino. Por eso, la actitud de esta fiscal de género resulta inconcebible, increíble, inexplicable.

Lucio, no te conocí, pero como padre y abuelo te abrazo allá donde estés y puedo decirte que te has ganado el cielo. Te lo has ganado a un altísimo precio, tan alto que ningún niño tendría que tener que pagar y menos ante la indiferencia y a veces complacencia de una sociedad alienada por sus propias incoherencias y ausencias de principios.

No será ley alguna la que impida que hechos aberrantes como este se repitan mientras una parte de la sociedad rinda culto a corruptos, delincuentes y terroristas como si fueran héroes.

Alejandro Guillermo Duret

DNI 10.525.335

El rol de los padres

Respecto del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, me parece importante reflexionar acerca da la importancia de los límites en la estructuración yoica de un hijo/a y en lo que esto implica en la posibilidad de darles recursos y herramientas a nuestros hijos. Cuando no podemos poner límites, decir que no, hacer que esperen; cuando no podemos poner palabra de adultos a una situación de dejar de lado, de pelear, de hacer bullying; cuando justificamos por qué mi hijo hizo lo que hizo, no lo estamos ayudando. No le estamos dando herramientas. No le estamos dando recursos para resolver situaciones. ¿Y saben lo que es más doloroso? Que si no nos hacemos cargo del rol de poner límites, los límites se los va a poner tarde o temprano el afuera. Por eso es de suma importancia y urgencia que los padres se ocupen de limitar a sus hijos. No importa si podemos darles todo, comprarles todo. No es bueno darles todo, porque no les enseñamos a tolerar la frustración, no les enseñamos a esperar. Se preguntaba en un momento el abogado Burlando qué hacen las escuelas… Las escuelas hacen mucho, dicen mucho, acompañan mucho, citan mucho, pero si los padres no están dispuestos a escuchar y trabajar con la escuela, no es tanto lo que se puede hacer. Los padres somos los principales referentes de los hijos y nuestra tarea es darles herramientas. La estructura interna de una persona se construye desde bebés. El mundo propone que todo es lo mismo, que consumamos todo lo que nos muestran las redes, que podemos hacer todo, y ese no es el mundo real. No es lo mismo hacer bullying que no hacerlo, no es lo mismo dejar de lado a propósito que no hacerlo, no es lo mismo incluir que no hacerlo, no es lo mismo tener “todo ya” que aprender a esperar, no es lo mismo emborracharse todos los fines de semana que no hacerlo, no es lo mismo… no es lo mismo. Y el afuera en algún momento nos va a marcar el límite. Ojalá cada vez más los padres tomemos conciencia de que la puesta de límites a los hijos/as es darles herramientas, recursos, posibilidades de que se frustren y equivoquen en un entorno seguro, mientras van aprendiendo las habilidades para desarrollarse en sociedad.

Magdalena Udaquiola

Lic. en Psicopedagogía

DNI 22.080.239

Palas en el Congreso

Un ciudadano argentino compró 256 palas y las mandó a diputados y senadores para enviar un fuerte mensaje simbólico para que se pongan a trabajar. Como no las quisieron recibir, quedaron depositadas en la vereda. La realidad es que en 2022 la Cámara de Diputados sesionó solo 15 veces; el Senado, 14, y se aprobaron solamente 36 leyes, con la producción más baja desde 1983. Han pasado tres años y la oposición no ha logrado sancionar ninguna de las leyes claves prometidas durante la campaña electoral que reclama la ciudadanía republicana, como la boleta única de papel, la de ficha limpia, la de extinción de dominio y las demoradas reformas de las nefastas leyes vigentes de fueros y de alquileres. Es cierto que al oficialismo –por razones obvias– no le interesa aprobar ninguna de estas leyes y tiene mayoría en el Senado y casi empatan en Diputados. Pero, como dijo Aristóteles, “la única verdad es la realidad”.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Sin chips

Alberto, ¿sabías que ya ni tarjetas SUBE se consiguen por falta de chips? Ese pueblo y esa clase trabajadora al que decís querer tanto, obviamente solo con fines electorales, dentro de poco ni siquiera va a poder viajar en transporte público.

El peor gobierno de la historia argentina.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

