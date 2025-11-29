Cartas de lectores: Perón sí, Presti no; pensar con audacia, fondo y forma

Peron sí, Presti no

En estos días son muchos los referentes del peronismo que alzan su voz contra la designación de un militar (el teniente general Carlos Alberto Presti) al frente del Ministerio de Defensa; las justificaciones van desde el peligro para la convivencia democrática, una eventual afrenta a los organismos de DD.HH., el destrato a las instituciones de la República, la supuesta ilegalidad del nombramiento, y otras miradas maniqueístas de la gestión del presidente Javier Milei. Y es más: algunos hasta señalan que Presti debiera dedicarse "a lo suyo“, a lo militar, que es a para lo que está preparado. Parece ser que todos estos peronistas se han olvidado que los argentinos tuvimos tres veces un presidente constitucional que también era militar: el teniente coronel Juan Domingo Perón. Y ninguno de ellos se pone colorado cuando entonan con euforia y emoción militante la “Marcha peronista” exaltando la figura política de otro militar.

César Monicat

Pensar con audacia

En 1956, Estados Unidos inició un ambicioso plan llamado Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defense Highways o Sistema de autopistas interestatales que buscaba mejorar la movilidad, impulsar el comercio y permitir una red estratégica de defensa a través de unos 78.000 km de autopistas de al menos dos carriles por sentido, sin cruces a nivel y para velocidades altas y seguras. El 13 y 26 de noviembre, el periodista Diego Cabot, abordó en estas páginas, la problemática de las licitaciones lanzadas por el gobierno para recuperar el desastroso estado de rutas argentinas, en particular unos 1800 kilómetros del denominado tramo sur y otras obras de acotado alcance. Coincido con el autor, en que las ilusiones han quedado cortas de esperar tener una red federal de autovías. Seguramente, el estado de recomposición de rutas sea tan grave, que se optó por paliar la coyuntura con algo acotado en tiempo y recursos, aunque a mi entender, desaprovechando las oportunidades que brindan las crisis. Si aspiramos volver a ser un país grande y poderoso, debemos correr riesgos, confiar en nosotros y nuestras capacidades y tal vez, soñar con un poco más de audacia.

Ricardo Helman

Fondo y forma

Fondo y forma, una discusión eterna tanto en el campo del arte como en la vida cotidiana. ¿Importan ambos? Para mí, sí. No es lo mismo recibir a un invitado en batón o chancletas que con una digna vestimenta. Por eso, al ver esta semana una reunión de gabinete con abrazos efusivos, risas desmedidas y bailes a los saltitos sentí una mezcla de vergüenza e indignación y me pregunté qué festejaban. ¿Tendrán en cuenta a los millones de jubilados que cobran la mínima? ¿a la clase media que hace malabares para estirar sus sueldos? Todos conocemos el fondo: reducción del déficit fiscal, reformas futuras y muchas promesas más. ¿Pero se dan cuenta de que ese espectáculo de festejo continuo agrede el sentido común? Solo pido un poco de respeto, nada más.

Clara Alsina

Desnutrición

En la entrevista al emprendedor social Félix Brooks-Church publicada el 9 de noviembre, me impactó el dato inicial: “cada día 8000 niños mueren y 2000 millones de personas sufren enfermedades prevenibles porque sus dietas carecen de vitaminas y minerales básicos” (malnutridos). En 2006, Brooks Church viajó a Camboya como voluntario y luego, a Nepal. Creó una máquina (dosificador) para agregarle nutrientes (vitamina A, ácido fólico, vitamina B12, hierro y zinc) a la comida, en molinos rurales (Proyecto Sanku), a fin de combatir la desnutrición infantil en Africa (500 millones de personas). Hoy abastecen a 32 millones de personas, aspirando llegar a 100 millones en 2030. Luego, quiere cubrir la “desnutrición mundial” que calcula en 2000 millones. Me vino a la memoria la gran obra del Padre Pedro Opeka en Madagascar, quien, “en solitario”, desde hace más de 35 años con su Proyecto Akamasoa (sin ningún tipo de “asistencialismo”), sacó a la gente de los basurales transformándolos en ciudades. Pero, lo más relevante fue que les devolvió su “dignidad como personas”. A pesar de que su proyecto fue presentado en la Argentina (Padre Opeka postulado al Premio Nobel) durante varios gobiernos, lamentablemente, no se copió. Recientemente, me enteré que se está aplicando en Zárate. También existe La Fundación Conín que se ocupa de los chicos desnutridos y otros muchos héroes anónimos que ayudan al prójimo. Me pregunto por qué razón, en todos estos años, no se replicaron más en la Argentina las experiencias de Akamasoa y Sanku. El futuro mundial de la humanidad depende de esos niños (2000 millones) y si no se alimentan en sus primeros años de vida generan dos consecuencias inevitables y desastrosas: o se mueren por desnutrición o viven con secuelas físicas y mentales “irreversibles” en su desarrollo. En estos tiempos escuchamos hablar de “millones” por varios frentes. ¿Son más importantes los millones de dólares de la deuda externa y de las empresas, los millones de votos o los millones de niños que hoy mueren y continuarán muriendo de desnutrición por “abandono e inacción”?

Marcos A. Machado

General Paz

A propósito de la publicación sobre el cúmulo de tránsito y accidentes que caracterizan actualmente a la General Paz, reitero una vez más que hay que evaluar y sopesar adecuadamente la prohibición de circulación -en su traza y restantes autovías- de camiones desde las 6 hasta las 20 -el mayor costo es trasladable-. En cuanto a motos y ciclomotores en todas las autovías se debe a los usuarios admitir transcurrir sólo por el carril extremo derecho , con límites de velocidad efectivos y la indefectible identificación de la patente (en campera o casco que debe portar su conductor y acompañante).

Además, para habilitar el cruce de estos últimos rodados hacia la izquierda, en su caso deben estar sujetos a idénticas pautas aplicables a los demás conductores de rodados .

Osvaldo Beade

