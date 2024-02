escuchar

Personajes sombríos

Una vez más, la expresidenta Cristina Kirchner intenta contradecir un concepto económico básico para los economistas del planeta, sosteniendo públicamente que la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal no es la causa de la inflación. Esta equivocada opinión explica los fenomenales déficits alcanzados en los ocho años como presidenta y los otros cuatro con responsabilidades compartidas con Alberto Fernández y Sergio Massa, en los que la emisión descontrolada nos llevó a alcanzar la inflación más alta del mundo en un marco de corrupción de la política sin precedentes.

Estos tres personajes sombríos del populismo argentino, que multiplicaron la pobreza, deberían llamarse a silencio si tuvieran un poco de vergüenza.

Silencio roto

Se mantuvo callada durante meses, en medio del desastre económico, del vacunatorio vip, las fiestas clandestinas, siendo vicepresidenta. Nunca habló para explicar dónde está la colosal masa de dólares que se esfumaron durante sus presidencias. Nunca rompió el silencio para explicar por qué, después de tantos años en el gobierno, el kirchnerismo se va con más de 40 por ciento de pobreza en el país y una inflación devastadora. Pero… ¡milagro! Ahora habla. A dos meses de que un gobierno se hizo cargo del desastre que dejaron… ¡habla! ¿Y qué dice? Da indicaciones, ridiculiza al Presidente, agravia, ofende, afrenta. Eso le sale bien.

Señora, el pueblo argentino no es tan idiota como usted cree.

Despachantes

Queremos expresar nuestro apoyo y adhesión a la carta publicada el 11 del actual, del lector Héctor Guillermo Vidal Albarracín, corredactor del Código Aduanero. Su carta destaca de manera elocuente la importancia del registro de despachantes en el marco del servicio aduanero y pone de relieve las preocupaciones fundamentales que surgen a raíz de la reciente reforma del DNU 70/23.

Como despachantes con experiencia en el campo aduanero y presidente y vicepresidente del Centro que los nuclea, deseamos respaldar plenamente las observaciones planteadas en dicha carta. La eliminación del registro de despachantes constituye un paso atrás significativo en términos de eficiencia y transparencia en la gestión aduanera. No solo impactará en la capacidad de investigar eficazmente casos de lavado de dinero, como señala acertadamente el doctor Vidal Albarracín, sino que también dejará una brecha en el sistema de control aduanero, al prescindir de un actor fundamental como lo es el despachante aduanero. Es imperativo que las autoridades competentes reconsideren esta medida y evalúen sus implicaciones a largo plazo en la seguridad y el cumplimiento de las normativas aduaneras. El registro de despachantes no solo es una herramienta clave para prevenir el lavado de dinero, sino que también garantiza la correcta aplicación de los controles aduaneros, contribuyendo así a la integridad y la eficacia del sistema en su conjunto.

Por lo tanto, instamos respetuosamente a las autoridades a tomar en consideración estas preocupaciones y a buscar soluciones que permitan mantener y fortalecer el registro de despachantes en el marco legal aduanero.

Ventas al público

Sabemos que uno de los temas que más preocupan y castigan a la población es la inflación. Por lo tanto, aquí va una modesta propuesta para paliar semejante calamidad. Que los supermercados y demás negocios dispongan de bolsas de 50 o 100 kg de azúcar, harina, arroz y otros alimentos. Y que se expendan cantidades y gramaje a pedido. Esto significaría una considerable baja de precios. Como se hace en las ventas a granel, el comprador hasta podría llevar su propio envase. Con este sistema se anula el costo de packaging de las grandes empresas, los costos de publicidad y se ahorra en transporte. Además, permitiría vender cantidades menores a 1 o medio kilo, algo necesario sobre todo para personas mayores que solo desean llevar 200 gramos de un producto, dados sus magros presupuestos. Además, esta medida tendría un impacto ecológico positivo porque se ahorrarían miles de paquetes que van a la basura.

Una medida sumamente simple y fácil de implementar.

El progreso no se construye con grandes ideas, sino con las más sencillas.

Tarjeta SUBE

Se comprende la necesidad de que quienes tienen tarifa social tengan la SUBE a su nombre, pero ¿y los demás?

No se entiende por qué se obliga a todos a inscribirla a su nombre, dando también datos de su mail. Es una masa crítica de información que puede ser mal usada. En cualquier país los viajes de cercanía son anónimos, incluso en España y Francia, que han tenido muchos casos de terrorismo.

Consulado español

Tengo ciudadanía española desde que nací, hace 67 años; mis padres eran españoles. Viajo desde pequeña por tener a toda mi familia allí. Cuando volví la última vez desde Madrid, en noviembre de 2023, empecé a solicitar turno para renovar mi pasaporte, que se vence en julio de 2024. Tengo mi IDU y contraseña, desde noviembre se han abierto tres fechas, la última el 6/2/2024 a las 13. Entré a la página en cuanto se abrió y ya no me permitía por estar colapsada. Después de 5 minutos pude ingresar y me respondió “buscando posibles fechas”. A las 13.15 me informan que ya no hay fechas disponibles. Esto último también me pasó en las dos fechas anteriores.

Considero que los que venimos renovando el pasaporte desde hace tantos años tendríamos que tener una cita previa, aparte de los que lo solicitan por primera vez. Tengo que viajar nuevamente en septiembre y octubre. Señor cónsul, ¿qué hago?

