Cartas de lectores: Peso, lucha antidroga, grandeza

Peso

El Presidente fue internado tarde por dolores fuertes de espalda. Cargar el peso del 102% de inflación... no solo el, todos los argentinos estamos para internación.

Ana Astigueta

Lucha antidroga

No es correr a los narcos, es atraparlos, enjuiciarlos y encerrarlos. No sea cosa que los corran, abandonen Rosario y se adueñen de otra ciudad. Cambiando de escenario, pero con los mismos protagonistas, la sangre continuará corriendo y los muertos se seguirán sumando.

Susana Mastronardi

Grandeza

A Juntos por el Cambio le está faltando grandeza. La república sucumbe. Parece que todavía no lo suficiente.

Veo que al lanzamiento de Morales no fueron Macri, Bullrich, Laspina, Larreta, Manes, Santilli, De Loredo, Quiroz, Vidal, López Murphy, Ritondo, Iguacel, Tetaz, De la Torre, Jorge Macri, Luis Juez ni tantos otros. La gravedad de la situación del país y la enorme tarea épica que le espera al futuro gobierno demandan con fuerza inusitada que, de ahora en más, toda la coalición esté presente en todos los actos. Si hay compromisos individuales, la ciudadanía los quiere presentes, en forma presencial o virtual. Nada de enviar segundas o terceras figuras. Juntos quiere decir juntos. La ciudadanía, los jóvenes, los exiliados, los desposeídos, los que se fueron por la pésima gestión del Covid, los que tienen hambre, los que no tienen trabajo, todos vamos a votar a quienes, además de participar en las PASO, nos aseguren a la ciudadanía que el nombre de Juntos por el Cambio es cierto, es la verdad, y que no se va a bajar nadie. Ese es el compromiso patriótico que esta tierra les demanda. Basta de políticos no binarios. La patria los está llamando a los gritos.

Ignacio González García

Parque Los Alerces

¿Por qué hay tantos incendios intencionales en el Parque Nacional Los Alerces? ¿Por qué un incendio todos los fines de semana de principio de año, al atardecer y en el mismo lugar, de fácil acceso? ¿Por qué en todos los incendios ocurridos el personal de Parques Nacionales no actuó cuando fueron detectados, sino hasta doce horas después del primer aviso? Así sucedió con el incendio del 4 de febrero, y no actuaron a las dos horas, como declaró el intendente del Parque Nacional. Fueron doce horas. ¿Por qué el ahora presunto incendiario, que tiene pedido de captura desde hace tres años, vive y trabaja en el Parque Nacional, según las propias palabras del intendente del parque? ¿Por qué después del incendio, que quemó casi 1000 hectáreas de bosque nativo y siete casas, el intendente informó que habían identificado al incendiario y que dicho sujeto hacía tres años que se encontraba prófugo?

¿Sería mucho pedir que se informara cuánto dinero recibió el Parque Nacional Los Alerces para combatir el fuego, cómo se utilizó y cómo se asignaron los recursos?

Son algunas de las dudas que tengo...

Martín Guerrico

Acampes

El jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, se refirió al piquete y acampe en la principal arteria de la ciudad de BA. “No se puede liberar la 9 de Julio; son muchas personas, entre ellas, mujeres y niños…”. Si este es el pensamiento que tiene Rodríguez Larreta para candidatearse a la presidencia, nada bueno nos espera si fuera elegido.

Daniel J. Viale

Educación

Hay consenso en que la educación, en nuestro país, ha descendido en calidad. Urge revertir esa decadencia. No es creando nuevas universidades para alumnos que no tienen la capacidad de interpretar textos, como hace el actual gobierno, la forma en que se logrará ese objetivo. Se alcanzará cuando se cumplan efectivamente las leyes y sea la educación, hasta el nivel secundario, ciertamente obligatoria. Esto significa que ningún niño o joven debería encontrarse fuera del sistema escolar y este tendría, en primer lugar, que formar a los alumnos dentro de premisas esenciales para llegar a ser buenas personas, que tengan incorporadas las bases fundamentales de lo que está bien y lo que está mal, y apego al cumplimiento de las leyes, siendo esta condición necesaria para la vida en armonía dentro de la sociedad. Segundo, formar buenos ciudadanos, solidarios, dispuestos a contribuir con sus esfuerzos a mejorar el entorno donde viven. Tercero, con competencias científicas y técnicas adecuadas para resolver las complejidades de un mundo que cambia de paradigma a una velocidad como nunca antes se ha visto. Eso requiere decisión política, adecuada asignación de medios y un sistema de mejora continua del nivel pedagógico de los docentes.

Jorge Augusto Cardoso

El presidente salvadoreño, Bukele, respondió a las críticas del diario El País de España por su megacárcel

“Vení para acá un par de meses, Bukele. Se les terminaría el negocio a todos”- Carlos Raúl Robredo

“El problema reside en lo económico, pero es más fácil con propuestas demagógicas”- Sergio Goycoechea

“Queremos un presidente como Bukele, nos hace mucha falta en la Argentina”- Herna O. Eckerdt

