Cartas de lectores: Piensen en el votante, bochorno, libertad de prensa

Piensen en el votante

Viendo la entrevista con el señor Presidente y sus dichos referentes a la vicepresidenta, me permito decirles a ambos que si bien puede haber discrepancias en algunos temas, y hasta es lógico que las haya ya que no tienen por qué estar de acuerdo en todo, que por favor piensen en quienes los votamos y a quienes se deben. No le hacen bien al país estos comentarios, las diferencias si existen deben resolverse entre ellos y les pido a ambos memoria, ya hemos vivido situaciones similares con presidentes y sus vicepresidentes y no terminaron de la mejor manera. Se deben a la gente.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Bochorno

Que no haya salido por falta de número en el Congreso la ley de ficha limpia debe abochornarnos a todos los ciudadanos convencidos de los valores republicanos y de la decencia que deben tener las personas que nos representan. Es del mayor sentido común y lógica del republicanismo que un delincuente no pueda acceder a la función pública. Una decisión de ese tipo debería ser aprobada no solo por unanimidad sino por aclamación. ¿A qué le temen los reticentes, tanto para dar quorum como para levantar la mano? O lo que es peor, si no es por convicción, ¿de quién reciben prebendas para exponerse a semejante comportamiento? Porque lo sucedido habilita a pensar que esto último podría estar ocurriendo.

Es de esperar que más temprano que tarde la burocracia política permita acelerar los tiempos para que la ciudadanía de bien se libere del flagelo de tener delincuentes entre los que sancionan nada menos que las leyes del país.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Libertad de prensa

Los ataques de Milei a la prensa tienen la finalidad de acallar las críticas a su gobierno. Los medios sociales, que según anuncia reemplazarán a la prensa independiente, no tienen como objetivo informar, sino ser utilizados como arietes para atacar, amedrentar y silenciar el disenso. Desde el restablecimiento de la democracia la prensa ha sido objeto de ataques de todo tipo, desde la detención de Rosendo Fraga y otros periodistas durante el alfonsinismo hasta los burdos ataques de organizaciones kirchneristas durante la presidencia de Cristina Fernández. La libertad de prensa está consagrada en la Constitución, atacarla es atacar un derecho legítimo y fundamental en una república.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

Privilegiados

Continuando con el profundo editorial sobre el tema de los privilegios jubilatorios, resta averiguar si ese 40% de privilegiados que cobran por regímenes de excepción y gozan de emolumentos muy superiores al resto de los ciudadanos comunes, obtenidos políticamente, sienten vergüenza o creen ser “piolas” por integrar una oligarquía o casta, y están orgullosos por pertenecer a ella.

Juan Lasheras Shine

DNI 4528290

Justicia hedionda

Narra San Mateo en su Evangelio que Jesús dijo a los hipócritas: “¡Ay de vosotros, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, blancos y limpios por fuera y por dentro llenos de podredumbre y de toda inmundicia”. Ese pensamiento y no otro me viene a la cabeza, cuando leo la carta de Enrique Munilla del 22/11, en la que con su habitual destreza nos describe el caso de Raúl Carballo, a quien desvergonzadamente los jueces federales Vega, Esmoris y Jarazo condenaron a transitar por nuestro repugnante corredor de la muerte, tan solo por haber cumplido las órdenes de cuidar unos calabozos como policía de la provincia de Buenos Aires, a sus jóvenes 23 años. Todo ello fue confirmado por los jueces casadores (¿o cazadores?) Barroetaveña, Petrone y la inefable jubilada Ana María Figueroa.

Dicen que la señora María Amalia Marrón lo habría reconocido en una foto casi medio siglo después. Ello resulta al menos curioso, pues el apellido de esta supuesta testigo nos recuerda el olor nauseabundo que va tomando la Justicia Federal, que casualmente (o no) refleja la frase del Evangelio de San Mateo citada al principio de estas líneas.

¡Hasta cuándo deberemos soportar estos olores!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Medioambiente

La libertad no da derecho a contaminar el medio ambiente en el que nuestros semejantes viven. El peligroso mensaje del gobierno al retirarse de la COP29 está diciendo que cuidar el medio ambiente no es una prioridad para la Argentina. Tras ello todas las actividades que impactan negativamente en la huella de carbono se sentirán libres y tentadas para incumplir con la ley y sus objetivos ambientales quedarán por detrás de sus objetivos económicos inmediatos. Si los costos ambientales no son internalizados por rodos los responsables, incluido el Gobierno, no solo perderemos competitividad frente a otros países que invierten en mejora tecnológica, sino que nos aislara del comercio internacional, que incluso podría imponernos sanciones en el futuro. Un ejemplo de ello son los recientes reclamos de los agricultores franceses a Macron para que no firme acuerdos de libre comercio con países con escasa exigencia ambiental.

Pablo Gay

DNI 7.866.482

Motociclistas

La edición de la nacion del jueves pasado incluye una carta que plantea la obligación de que los camiones deben circular por el carril del extremo derecho en autovías. Eso debe ser obligatorio también en las avenidas de toda ciudad. Pero además la normativa debe incluir necesariamente a toda moto y/o ciclomotor, vedándoseles el habitual e imprevisible traspaso impropio de carriles; y para incurrir en giros a la izquierda deben estar sometidos a la normativa aplicable a los restantes rodados. Todo ello, sancionable con fortísimas fotomultas. Estas últimas unidades son causa más que suficiente de numerosos accidentes viales, donde se debe lamentar todo tipo de inconvenientes físicos, materiales y de perturbación obvia a la circulación de los demás ciudadanos

Osvaldo Beade

obeade@gmail.com

En la Red Facebook

La detención de Urribarri, oro golpe a la corrupción

“Igualmente siempre es poco, para el daño que hicieron”- Alejandra Moreno

“Vamos por más”- Romina Patricia Rodríguez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION