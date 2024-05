Cartas de lectores: Piqueteros, cajas, panorama

Escuchar

Piqueteros

En los últimos días vimos en los distintos medios lo que estaba ocurriendo con algunos planes sociales y comedores comunitarios. Recibimos las noticias con indignación pero sin demasiada sorpresa, ya que era una realidad conocida por todos y que los medios de comunicación pusieron en evidencia. Se trata de un mecanismo miserable, sistemático y organizado para cometer un verdadero “delito de lesa pobreza” llevado a cabo con amenazas y tormentos hacia personas a las que se privaba del alimento como castigo por no someterse a los deseos de los poderosos que administraban su destino vistiendo la camiseta de “los pobres”.

Muchos ciudadanos estamos esperando que la Justicia nos dé una muestra efectiva de su accionar al condenar como corresponde a los responsables de esta grave aberración que avergüenza al género humano.

Jorge C. Ascar

DNI 11.385.010

Cajas

Donde se levanta una baldosa manejada por el kirchnerismo se encuentra un negociado de corrupción. La mafia de los planes no es nada nuevo. Le pido al Presidente que reemplace el efectivo por la bancarización de los planes, que es lo que había propuesto Cavallo en los 90, y que el beneficiario del plan vaya a cargar su tarjeta al banco sin intermediarios. Si bien es cierto que hay mucha gente que come con los planes, por el momento no se pueden cortar. Simplemente pase la motosierra por los dirigentes. Se liberará de este quiste que empobrece al país desde hace décadas. Aquí no hay lucha ni por los pobres ni por los trabajadores. Acá es la lucha por las cajas y el fin de los negociados.

Que no tenga miedo el Presidente, nada explotará. El cambio de mentalidad es real y la gente se banca el ajuste a cambio del fin de los negociados K.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Panorama

La oposición al Gobierno no cede. Dos paros generales contra una administración que asumió hace solo cinco meses, un Congreso que se niega a aprobar leyes lógicas y los K criticando ferozmente son mucho más que palos en la rueda. El panorama es mucho más terrible. Porque si Milei sigue tirando de un extremo, la CGT de otro, el Congreso opositor de otro y los K derrotados de otro, el país terminará descuartizado.

José Deym

deymjose@gmail.com

Gobernar es poblar

“Gobernar es poblar” (Juan B. Alberdi), sabia frase del padre de nuestra Constitución liberal de 1853. Pero cómo vamos a poblar nuestro inmenso país con una superficie semejante a toda Europa occidental cuando casi toda su población está concentrada en una suerte de “república de Buenos Aires”, que le da la espalda, egoísta, a nuestra extensa y maravillosa Nación Argentina. Y cómo lograr esa premisa sin trenes ni aviones que conecten pueblos alejados, y que por su baja demografía no son tan apetecibles comercialmente en la actualidad, pero que gozan de un inmenso potencial, y que en la coyuntura corren el riesgo de desaparecer o caer en manos ajenas que solapadamente nos codician. ¿Cómo haremos para rescatar la conectividad que deben entregar nuestras líneas férreas y aéreas a una población abandonada? ¿Cómo haremos para revertir la triste realidad de pueblos fantasma que se han creado a la vera de las vías?

Las reformas estructurales promercado que la mayoría votó con ilusión y fe en noviembre pasado deben servir para limpiar la paja del trigo... pero no para denostar la potencial riqueza y bonanza a la que estamos destinados. Seamos prudentes al respecto –con mayor pragmatismo– y eso nos conducirá a un futuro de iguales oportunidades para absolutamente todos los habitantes de nuestro infinito territorio.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Caballito abandonado

Estamos viendo cómo en el choque de trenes –exactamente negligencia– del FF.CC. San Martín se culpa a los maquinistas, o la falta de inversiones del actual gobierno nacional, o al vaciamiento, o… Paralelamente, la Av. General Paz sigue parcialmente a oscuras desde hace más de treinta días y se culpa mediáticamente a la delincuencia, a fallas de no sé quién, a la realidad económica… Por favor, invito a pensar. Si no se cometieran o se evitaran estos delitos, lo anterior no se habría producido. Esto es responsabilidad primaria del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Si no hay robos, no es necesario reponer nada. La gestión actual es desastrosa en materia de seguridad y se ve en menor escala en los barrios donde no queda nada de metal que haya estado a la vista ni un medidor de gas sano. Si la excusa es que las comisarías de CABA están superpobladas y no pueden recibir más delincuentes, invito a recordar que esas estructuras son viejas, inapropiadas, no acondicionadas ni ampliadas con planeamiento y concreción adecuados por los gobiernos de Mauricio Macri ni Rodríguez Larreta, en casas viejas muchas de ellas, lo que es un peligro para los vecinos y algunas fuera de su jurisdicción. Sin embargo, se han vendido propiedades desde el municipio para la iniciativa privada. Por otra parte, en la comuna 6, donde resido, seguimos con total caos de tránsito, mientras la única obra en progreso es la inútil transformación de la Av. Honorio Pueyrredón y ninguna solución a los pasos a nivel del FF.CC. Sarmiento. Ni en altura ni soterrado ni sapitos…. Nada. La suciedad y el abandono se ven en parques y calles, así como la inseguridad, mientras el gobierno de la ciudad gasta en publicidades inútiles (ahora puedo esperar más seguro el colectivo y otras).

Por último, el jefe de gobierno y la vicejefa no dan respuestas, no escuchan a los vecinos ni a las ONG, como SOS Caballito, de la que no soy parte, pero a la que debo reconocer su labor.

Jorge Amigo

jrlsamigo@gmail.com

Peaje ruta 2

La ruta 2 a Mar del Plata, siempre tan concurrida, está en un 70 a 80% en muy mal estado, arruinando los neumáticos y suspensión de los vehículos que transitan por ella. Además, después de pasar por las cabinas de peaje (carísimo), el asfalto está en igual o peor estado que el resto del camino. Por lo menos para aparentar que algo se hace con el dinero recaudado por la concesionaria de la ruta, deberían mejorar su estado, para justificar el monto excesivo de esos peajes.

Jorge Altholz

DNI 4.417.894

