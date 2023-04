Cartas de lectores: Pobreza o riqueza, ¿a quién votamos?, controles

escuchar

Pobreza o riqueza

Tema de discusión es si la Argentina es rica o es un país pobre con riqueza. Países pobres son aquellos, como algunos del África subsahariana, donde el pueblo vive sumido en una pobreza extrema y el Estado casi no tiene posibilidades macroeconómicas de ayudarlos. Si se observa el menú de asistencia social de la Argentina, va en promedio desde los 100.000 pesos hasta los 207.000 pesos mensuales y sin límite de tiempo ni contraprestación. Es un universo de familias asistidas, las cuales no necesitan buscar trabajo o no quieren hacerlo, y sin gasto de transporte . Un país que puede hacer esto es un país sin duda muy rico. El problema es que esa riqueza mal usada en clientelismo populista, que desnaturaliza el deseo de trabajar y progresar por medio del desempeño personal, no se puede aplicar a proyectos de desarrollo que nos harían progresar a todos. El ser humano necesita para su subsistencia emocional tener un proyecto de vida personal e individual que incluye lo laboral. Con la estructura de planes el individuo se sube a un proyecto colectivo, que no es el suyo, y no colabora con su autoestima ni con su progreso, y menos aún con el ejemplo para sus hijos.

Marcos A. Evans

DNI 14.062.331

¿A quiénes votamos?

Con respecto a la inseguridad, ¿realmente creemos que aplicando maquillaje circunstancial como una cámara, un botón o una parada segura vamos a conseguir algún resultado a largo plazo? ¿No deberíamos concentrar los esfuerzos y desenmascarar a los que deberían cuidarnos? ¿A quién vota la ciudadanía indignada porque no puede salir a caminar por las calles de su municipio? Recién ahora aparece, tibiamente, la UTA. Cuando elige autoridades, ¿a quién vota ese chofer justamente enojado porque mataron a un compañero? ¿Le pone el voto a quien más le va a cuidar el bolsillo o a quien lo va a cuidar a él? ¿En manos de quiénes nos ponemos? Todos sabemos que los grandes sindicalistas defienden sus propios bolsillos y pactan según sus propios intereses. Lo que es también una forma aceptada de delincuencia mayúscula detrás de sus bien remunerados escritorios.

Para las víctimas su tiempo terminó, pero para los que todavía estamos acá y nos preocupan nuestros nietos, nunca mejor momento para que algo cambie. Sepamos votar, y si no, no nos quejemos.

Susana S. Fiore

DNI 11.384.653

Controles I

Hace muchos años, G. K. Chesterton decía: “No es que no puedes encontrar una solución al problema. Es que no puedes identificar el problema”. Es doloroso y humillante ver a gendarmes palpando a pasajeros de colectiveros como si fueran delincuentes. Las autoridades ¿creen realmente que así solucionarán los horrores diarios en esa zona liberada que es La Matanza? ¿Dónde está el intendente? ¿Controlando los plazos fijos que dejó Magario? En estas Pascuas, la casa no ha estado en orden.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Controles II

Innumerables críticas se han levantado en torno al operativo realizado por la Gendarmería, en el que bajaron a personas de transportes urbanos, las palparon en busca de armas y miraron las pertenencias que llevaban en bolsos y carteras. Cuando se ha llegado a tal extremo en que la vida y los bienes pueden ser arrebatados a cualquier hora y lugar, el Estado debería encontrar la forma en la que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo confluyan en procedimientos legalizados para que las fuerzas de seguridad impidan o dificulten que los delincuentes se muevan con total impunidad, como lo hacen en la actualidad, traficando drogas, armas, personas, bienes robados e instrumentos para violentar viviendas. En circunstancias extremas de inseguridad como en las que estamos viviendo, es justificable que la ciudadanía pierda ciertos derechos individuales en pos de detener el accionar criminal. Los delincuentes dejarán de ir tranquilamente con armas o con drogas o pertenencias robadas si saben que en cualquier lugar o momento podrán ser registrados.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Continúa el saqueo

Hace pocos días el lector Pedro Güiraldes se preguntó hasta cuándo se permitiría seguir lucrando con los fondos destinados a resarcir a las víctimas de la guerra contra el terrorismo y sus deudos. Lamento darle una mala noticia. Agotadas las víctimas, la Comisión de la Memoria de La Plata, acompañada por la Cámara Federal de Apelaciones platense, reclutó “nuevas víctimas de lesa humanidad”, formulándose denuncias para reclamar más “indemnizaciones” a la Secretaría de DD.HH. de la Nación. Son trabajadores sexuales de ambos géneros, levantadores de juego clandestino y detenidos por ebriedad en aquellos años, cuyas presentaciones están al caer. Como verá el señor Güiraldes, continuamos con un “Estado bobo”, administrado por estafadores. Mientras la Justicia Federal sigue “ocupada” con estos “inventos”, los desvergonzados ideólogos del relato mantienen vivo el odio entre argentinos; y en la cárcel a policías, militares y civiles, entre los que destaco a quien fuera ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires (1976-1979), el doctor Jaime L. Smart, a punto de cumplir 88 años y 15 de encarcelado, aunque no tenga nada que ver con las “detenciones” de cualquier naturaleza.

¿Qué pensarán los jóvenes idealistas de los 70 al verse equiparados a estos “profesionales”?

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Patentes

Tengo un automotor que adquirí en 2018 y ya he efectuado dos cambios de chapas patentes por las deficiencias en su fabricación, y la actual ya está deteriorada. Reemplazarla para poder aprobar la VTV obliga a un trámite administrativo que, además de hacer perder tiempo al ciudadano, conlleva un costo, a menos que se presente una nota en el Registro del Automotor correspondiente para que se verifique a qué se debió el deterioro. En mi caso se debió siempre a causas naturales. La pésima hechura de las patentes confirma que el Estado no se ocupa de los ciudadanos y que la burocracia cada vez se hace más engorrosa.

Enrique F. Bellande

DNI 7.357.650

En la Red Facebook

Zaffaroni volvió a proponer un indulto para Cristina Kirchner si tuviera una sentencia definitiva

“Solo se pide indulto de los culpables, ¿no es que la jefa era inocente?”- Estela Sánchez

“Lo único que faltaba... ¡esto es un insulto al pueblo!”- Gloria Espinosa

“¿Indulto? ¡Cárcel!”- María Valentino Bueno Griet

