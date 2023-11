escuchar

Política fiscal

Coincido con la solicitada de la ONG Lógica del pasado domingo en que los temas fiscales (gasto público, impuestos e inflación) deben ser centrales en el próximo debate presidencial, como también, agrego por mi parte, en las entrevistas que los periodistas les realicen a los dos candidatos durante el último tramo de la campaña.

Si tomamos la dinámica de los dos primeros debates presidenciales y de las entrevistas periodísticas de estas semanas vemos que se pierde valioso tiempo en discusiones sobre lo que se hizo o no en el pasado o en chicanas sobre los temas de coyuntura. Que el bloque del debate se llame simplemente “Economía” permite que los candidatos traten los más variados temas, en especial aquellos que más les convienen para ganar votos. Pero la ciudadanía se queda sin escuchar sus propuestas fiscales. En países como Estados Unidos, donde la ciudadanía tiene una profunda cultura fiscal y conversa con cotidianidad de esos temas, el bloque del debate se llama “defienda su plan fiscal” y tienen 15 minutos para ello. Imposible no tratar el tema. Mientras aquí existe libertad para escabullirse.

Se podrá decir “es que el tema fiscal en la Argentina no interesa”. Pero justamente porque “no interesa” es que se ha duplicado el gasto público en las últimas dos décadas, tenemos los impuestos más altos del mundo y la tercera inflación más alta. La Argentina será un país fiscalmente normal el día que estos temas se incorporen a nuestra cultura y se exija a los gobernantes tener un gasto público e impuestos normales, como los que se tienen en países vecinos y el resto del mundo. Pero para que eso suceda los periodistas tienen que hacer preguntas fiscales, basadas en algún conocimiento básico de estas cuestiones, como también las autoridades del debate tienen que poner títulos a los bloques que exijan sí o sí que se hable de las propuestas fiscales de los candidatos. Esto sería mucho mejor que tener una ONG que salga a “gritar” en solicitadas cuáles son los temas fiscales que deban tratarse en las entrevistas y debates.

Luis Castelli

DNI 12.910.587

Precio de los boletos

Boleto a 700 pesos y salario mínimo de 1.000.000. Massa nos quiere asustar con esta mentira o media verdad. Si retiran los subsidios, se hará gradualmente, a medida que suba el ingreso real de los argentinos, según la explicación de Milei. Pero lo que no menciona Massa es el nivel de ingresos que tendría una Argentina ya lejos del vicio de los subsidios y en vías de convertirse en un país normal. Tomemos España como ejemplo de país al que podríamos aspirar después de un lustro de buena gestión. Allí el boleto de subte que es más usado, tomando el abono mensual y sacándole el subsidio que se aplica desde la pandemia, equivale a 1 euro, o sea cerca de unos 1000 pesos. Pero allí el salario mínimo es de 1260 euros, o sea 1.260.000 pesos, contra 132.000 pesos que era el argentino en octubre. Ustedes elijan en qué país vivir.

Nicolás Alejandro Frers

DNI 13.081.275

Rol de Cristina

Que el ministro de Economía-candidato haya dicho que no es kirchnerista y que Cristina Kirchner no se involucraría en un eventual gobierno suyo si fuera presidente es una falta de consideración y respeto a gran parte de la sociedad noble y madura de la Argentina.

Recordemos tan solo una de sus promesas: voy a meter presos a los ñoquis de La Cámpora.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Semana de la policía

En el cierre de la Semana de la Policía Federal Argentina a 202 años de la creación de esa fuerza nos hubiera gustado que se presentara el presidente de la Nación y no un ministro de Economía. Esto nunca pasó. Esto es proselitismo, y no encubierto. A los policías y mártires hay que respetarlos, no imponer algo que a la mayoría no le gusta. Protocolarmente debe ser el jefe de las FF.AA. y de Seguridad el que asista a ese acto, o sea el jefe del Estado. No se vio con buenos ojos esta imposición. Muchos no querrán dejar sus asientos si continúa este modelo, por eso invitaron a un ministro que en su gestión jamás se ocupó y preocupó por los policías. Ahora, lógico, quiere votos, pero los hombres de azul saben votar mejor, sin ninguna duda. Los valientes saben elegir y distinguir. No tienen miedo ni viven de promesas, viven la realidad. No se subordinan a cualquiera... ni les gusta que les impongan candidatos. Estuvo de más en un acto netamente policial en el que no fue bienvenido.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Autopartes

La ley 3708 determina que todos los vehículos nuevos registrados en la ciudad de Buenos Aires deben concurrir a grabar el dominio en el capó, en todas sus puertas y en el baúl, lo que genera al usuario un costo adicional al adquirir un vehículo nuevo. Esta disposición tendría razón de ser si en verdad ese hecho desalentara el robo, lo que a todas luces no ocurre. En el AMBA se roban más de mil vehículos y motos por día. Por lo expuesto, propongo a las autoridades pertinentes se derogue esta ley porque está demostrado que no sirve para la finalidad con la que fue sancionada y genera un gasto innecesario con la consecuente pérdida de tiempo.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Insultos en el rugby

Nos hemos enterado de los deplorables incidentes ocurridos tanto el sábado como el domingo pasados en la cancha del CASI, en ocasión de las semifinales de los planteles superiores del campeonato de la URBA. Vimos con cierto estupor y relativa sorpresa como se insultó a los árbitros y a los auxiliares del SIC. No puede pasar de esta semana que se conozcan las severas y ejemplares sanciones que deberán aplicar ambos clubes, Cardenal Newman e Hindú, a los responsables. Y, si no es mucho pedir, también de la URBA a las dos instituciones. Es hora de que el rugby empiece a ser lo que era.

Jorge Armando Maldonado

DNI 8.340.667

