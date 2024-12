Cartas de lectores: Política sucia, aumentos, confiabilidad al viajar

Política sucia

El dispositivo de “ficha limpia” consiste en impedir que los ciudadanos se presenten en elecciones para ocupar cargos públicos cuando han sido condenados por la Justicia por delitos de corrupción, y en algunos países, por casos de violencia de género. Es un loable parche institucional que intenta corregir una disfuncionalidad del sistema político. Los primeros interesados en evitar que la representación política fuera ejercida por personas corruptas deberían ser quienes monopolizan el derecho a ser votados, es decir, los partidos políticos. La verdadera “ficha limpia” de la democracia deberían ser los comités de ética y los tribunales de disciplina de los partidos políticos. Pero como el sistema partidocrático está en decadencia, hoy pasará a presidir el Partido Justicialista a nivel nacional una de las personas que se verían perjudicadas si estuviera vigente el modelo de “ficha limpia” en la Argentina. La persona que instaló la idea de que la “ficha limpia” es una herramienta de proscripción. Concepto que muchos miembros del Congreso de diversos partidos comparten, porque una ley de ficha limpia los pondría contra la pared. Lamento ser incrédulo, pero, que se sepa, todavía nunca la pared le hizo pis al perro.

Aumentos

Nuevamente van a aumentar las tarifas de luz, gas, combustible, colegios, prepagas y agua. Las de AySA, a pesar de que en noviembre anunciaron un aumento del 4%, lo real es que fue casi un 15%. Ni hablar del ABL, que se actualiza mensualmente por encima de la inflación. No se entiende entonces cómo es que el índice de inflación da 2,7%. ¿O será que lo dibujan sin tomar en cuenta los aumentos tarifarios? Realmente, no se nota ninguna baja de la inflación, estamos frente a otro relato.

Confiabilidad al viajar

El 9/11/24, en el vuelo FO 5169 de Flybondi, Salta-Buenos Aires, al presentarme en el mostrador de embarque con un bolso de mano (reglamentario) y una bolsa de tela con cinco sachets de yogur bebible, me cobraron, por llevar en mano estos productos, $28.000, en efectivo, sin factura ni recibo, porque dijeron que los enviarían por mail, para lo cual dejé mi dirección de correo. Por supuesto, nunca llegaron, y vaya a saber qué destino tuvo ese dinero. En el vuelo FO 5158, del 30/11/24, de regreso a Salta, con salida prevista a las 13.05, estando ya en Aeroparque (porque venía desde Pilar) y con check-in realizado, mediante correo recibido a las 10.10 me notifican que el vuelo ha sido reprogramado para las 18.40 de ese día. En las pantallas de Aeroparque, hasta las 18.10 no había información alguna sobre el vuelo, a pesar de que debía partir en 30 minutos más; la información existente era del vuelo de las 13.05. Así las cosas, despegamos recién alrededor de las 19.30. Para colmo, en mi tarjeta de embarque tenía asignado el asiento 3C; en el mostrador de embarque me informaron que habían cambiado mi ubicación al asiento D, fila 13. Preguntado el motivo, dijeron que lo precisaban para una persona con invalidez. Durante el vuelo me acerqué hasta el asiento 3C, en el que viajaba una mujer relativamente joven, que, luego del correspondiente pedido de disculpas, respondió que no padecía invalidez alguna, que gozaba de buena salud y que simplemente había comprado el asiento.

¿Puede una línea aérea ser tan poco confiable en la programación de sus vuelos, tan indolente en actualizar la información y tan carente hasta del mínimo respeto a los compromisos asumidos en la tarjeta de embarque?

Día del Médico

La Academia Argentina de Ética en Medicina felicita hoy en su día a los médicos que con “conciencia moral” cumplen con la tarea asistencial, guiados por la voluntad de servicio e imbuidos de contenido social y humanitario. Si bien toda época tiene su cultura y contracultura, hoy la preservación de la salud es una prioridad. Nuevos escenarios y contextos sociales, conflictos y dilemas, paradigmas y formas de legitimación, pero los principios y valores de la Medicina permanecen incólumes. Y en un mundo de desinformación y falsificaciones, la confianza es vital en el cuidado de la salud. Un buen diagnóstico se basa en la verdad. Obrar bien es hacerlo conforme con lo que las cosas son. La relación médico-paciente no puede ser sustituida por una realidad ficticia, deshumanizada, como la relación robot-paciente, pues el mal uso de la tecnología puede conducir al abismo. La ciencia, la tecnología, la economía y la política, cada vez con mayor poder regulatorio y decisorio en los actos médicos, no consideran “lo humano” ni las vulnerabilidades que asolan al mundo, bástenos con las enfermedades descuidadas y los factores de riesgo que deberíamos repensar para una atención digna. Existe la percepción de que el médico perdió autoridad; sin embargo la autoridad se refleja en que la sociedad asume que tenemos los suficientes conocimientos y destrezas para encarar y resolver los problemas de salud y enfermedad. El trabajo médico, más allá de ciencia y técnica, es ética y estética (arte médico). Frente a un dilatado paisaje de fragilidad moral y ética, se recurre a la prudencia. Al médico se le exige mucho, sin pensar que día a día debe lidiar con el dolor. Se espera que actúe con humildad, virtud también esperable en los pacientes como en las dirigencias. Somos responsables de las decisiones que tomamos y las que dejamos de tomar, lo asumimos con sensatez. Y esperamos la consideración social e institucional por cumplir con una tarea que solo los médicos podemos realizar, no los algoritmos.

Djokovic y Del Potro

En la despedida de Juan Martín del Potro me emocioné también por la calidez y humanidad del grande de Novak “Nole” Djokovic, que no solo fue el showman del evento, sino que mostró su grandeza de corazón en acompañarlo y hacer disfrutar a todos los que pudimos verlo, en una tarde que la hizo única y especial.

Gracias a estos dos grandes del tenis y de la vida.

En la Red Facebook

La despedida de Del Potro

“Gracias por todos los lindos momentos que pasamos viéndote jugar. Sos una gran persona, Dios te bendiga”- Graciela Morlhiere

“Un momento maravilloso. Todos estuvimos emocionados al igual que vos. ¡Felicitaciones, crack! Gracias infinitas por todo lo que nos diste a los argentinos”- Rosa Glerean

