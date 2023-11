escuchar

Por la democracia

En un nuevo acto democrático, la ciudadanía se manifestó rotundamente el 19 de noviembre. Lo hizo sin duda alguna eligiendo una alternativa distinta, como es La Libertad Avanza. Es el juego de la democracia, a veces los partidos ganan elecciones, otras las pierden. Sin embargo, la gente de bien que integra esos partidos debería acompañar, constituyéndose en una oposición responsable y constructiva, por el bienestar de todos los argentinos.

Parece que no todos piensan así, particularmente parte del peronismo y los movimientos de izquierda, que vienen agitando desde hace varios días que ofrecerán una resistencia violenta, e incluso manifestando su deseo de que al nuevo presidente le salgan las cosas mal. Además, circula la temible idea de que el kirchnerismo imponga a una persona de esa agrupación como presidente provisional del Senado, quedando así como tercera en la línea de sucesión, lo cual estaría generando un golpe de Estado encubierto, ya que en caso de tener que ocupar la presidencia esta sería tomada por un partido al que la ciudadanía rechazó categóricamente en las urnas.

No nos engañemos, ya lo hicieron una vez, nos arrebataron un presidente democráticamente elegido, y parece que no tendrían inconveniente en hacerlo nuevamente, pero en esta oportunidad la verdadera gente de bien, que defiende las instituciones de la nación, no lo permitirá. No tengan dudas de que saldremos a defender con dignidad y fuerza esta democracia que tanto nos costó conseguir.

Cynthia Acher

DNI 16.977.474

Cuatro años

Dijo el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Tengo la tranquilidad espiritual de haber puesto todo en los cuatro peores años del siglo”. No tenga ninguna duda, señor presidente, fueron los peores cuatro años que hemos vivido todos los argentinos. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Política espejo

Comparto el criterio y la política de que es importante la enseñanza pública gratuita y la salud pública gratuita, como tenemos hoy los argentinos. El tema es que lo es también para todos los extranjeros que quieran venir a estudiar y/o a operarse o para recibir algún tratamiento médico en la Argentina. Observamos que gran cantidad de extranjeros, y especialmente ciudadanos de nuestros países limítrofes, vienen regularmente a operarse en nuestro país, gratis. También observamos una creciente cantidad de alumnos extranjeros que estudian en nuestras universidades, gratis. A nosotros, ciudadanos argentinos, si quisiéramos operarnos en cualquiera de los países limítrofes, nos costaría mucho dinero. Y mucho más si fuésemos a hacerlo en países más desarrollados. Lo mismo sucedería si quisiéramos estudiar en cualquier universidad del exterior. También nos costaría muchísimo dinero.

Por eso propongo que se estudie y ponga en práctica una política espejo, mediante la cual se cobren a los extranjeros valores similares a lo que nos cuesta a nosotros, ciudadanos argentinos, estudiar en universidades del exterior y/o operarnos en el extranjero. Consecuentemente, podríamos así generar un ingreso adicional, producto de la aplicación de esta política espejo en salud y educación, para hacerla más eficiente, y sin modificar ninguna de las prestaciones que hoy reciben nuestros ciudadanos.

Julio Federico Zorraquin

julio@zorraquin.com.ar

Sistema de salud

Una de las tareas impostergables que debe afrontar el nuevo gobierno es la reforma del sistema de salud, con objeto de lograr una cobertura universal y controlar el gasto médico ocasionado por el uso de alta tecnología para el diagnóstico y evolución de algunas enfermedades. Estos cambios solo podrán lograrse mediante una mejor integración de las tres áreas existentes, la pública, la privada y la de las obras sociales y su “libre” elección por parte de la ciudadanía.

El desafío que significa mejorar la salud de la población no es menor que el de sanear la economía. Su importancia es equivalente y no admite demoras.

Día a día vemos cómo la atención médica de la población se va deteriorando y cómo los profesionales de la salud, decepcionados por la falta de incentivos, abandonan sus puestos de trabajo en busca de nuevas oportunidades.

Es imperativo aprovechar esta nueva etapa de la vida política del país para encarar con coraje y sin dilación la tan ansiada reforma del sistema de salud.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Deudas pendientes

“Festejemos la democracia”, dice la propaganda oficial. ¿En serio lo dicen?

Festejemos 400.000 millones de dólares de deuda externa, 150% de inflación, más de 40% de pobreza, una presidenta que no entregó la banda presidencial, las vacaciones de Insaurralde, las tarjetas de débito de Rigau, el despertar de la CGT, las amenazas a un presidente que no aún no asumió... ¿qué quieren que festejemos? Más que festejar, sugiero una serena reflexión y autocrítica sobre las deudas pendientes que tiene nuestra democracia.

Esteban Daniel Lezama

DNI 14.310.314

Acampes, piquetes

Nuevamente se concretan las marchas y “acampes” piqueteros, usurpando el espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Para resolver esto aplicando la ley, no hubo jefe de gobierno. Hoy en día, no hay jefe de gobierno. ¿Habrá uno algún día...?

Jorge Armando Maldonado

DNI 8.340.667

Textos sagrados

“Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento”. Esta frase, presente en textos sagrados de la Iglesia, ha sido olvidada por un sacerdote del grupo denominado “curas villeros”, Condicionó dar comida solo a quienes votaron en las elecciones recientes al candidato político de su preferencia.

¿La piedad? Bien, gracias.

Norberto Carlos Naso

DNI 7.759.213

