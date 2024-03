Escuchar

Preocupación

Horas antes del desastre, el intendente Espinoza imitó a Mauricio Macri, al afirmar “no se inunda más”, refiriéndose a su distrito. No me preocupa que mienta, porque ya estamos acostumbrados, pero sí me alarma la cantidad de aplausos que acompañaron sus palabras.

La Argentina duele, y La Matanza no avanza.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Terrorismo

Interesante ver cómo gran parte de la sociedad, la política y el periodismo se indignan con el narcoterrorismo de Rosario. Paradójico e irónico es, ver cómo -durante años- la misma sociedad, la misma política y el mismo periodismo negaron, ocultaron y tergiversaron el terrorismo marxista de los 60 y los 70.

¿Están convencidos que con esa clase de violencia no se negocia? Son ellos o nosotros, según expresó el Presidente Milei. ¿Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tendrán lugar en esta cruzada?

Esa sociedad, esa política y ese periodismo deben reivindicar el accionar militar -no “milico”, como se los llama despectivamente- de hace medio siglo. Rosario hoy, no se acerca en lo más mínimo a los 4380 atentados con bomba, 2368 heridos, 1094 muertos, 758 secuestros que hubo entre 1969 y 1979 -según documentó el Celtyv-.

“Cuando todo está en peligro, se recurre a Dios y al Soldado. Cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado es despreciado”.

Mis respetos a todos los muertos y familiares, a los Veteranos de Guerra contra el terrorismo marxista y a los efectivos que en los próximos días estarán en el frente de batalla. Espero que esta vez, no sean olvidados, sino respetados y respaldados.

David San Román

CES Centro de Estudios Salta

davidsanroman91@gmail.com

Asesores

Se ha tomado conocimiento, desde las autoridades del Congreso de la Nación, de que existen una suerte de “pymes” en materia de “asesorías” de los diputados y senadores, llegando a la asombrosa cantidad de 44 para uno de ellos, incluso, con categoría A1, a costa del erario, esto es, de los impuestos que pagamos todos los argentinos. Se suma a este increíble dispendio, una exorbitante cantidad de “empleados” de la biblioteca, imprenta, comedor, y otras dependencias de ese poder, muchos de los cuales hacen “presencia” en el momento de cobrar, ya que su sumatoria no hace posible la cierta ubicación física de todos ellos. Otro inútil gasto político está dado por los autos asignados, con sus choferes, horas extras, combustible y su atención mecánica. Propongo, y me ofrezco ad honorem, a brindar asesoramiento a cualquier diputado y/o senador que haya sido elegido sin ningún tipo de conocimiento de los posibles temas que haya que tratar o debatir, en mi caso habiendo ejercido docencia universitaria. En tal sentido, sugiero crear un registro que analice propuestas de este tipo (que evalúe la idoneidad del postulante) para evitar o disminuir semejante dispendio, que puede derivarse a fines más altruistas (educación, hospitales, ayuda a verdaderos necesitados, etc.), antes que al favorecimiento de parientes y amigos de políticos que ya ganan ingentes sumas en desmedro de los que más lo necesitan.

Ricardo D. Fernández Blanco

estdrfdezblanco@yahoo.com.ar

Sinceramiento

¿Hablamos de sincerar? Sinceremos. ¿Hablamos de blanquear? Blanqueemos. Y para empezar, cada uno debe hacerse cargo de su parte. El senador Pichetto, una de las figuras de mayor manejo en el Congreso, debe dejar de mirar para otro lado y aceptar, frente a la gente, que su actitud de “camaradería política” cuando tenía todo el poder en el Senado permitió que Cristina Fernández de Kirchner pudiera, al no ser sancionada, castigar a la Argentina con su accionar nefasto cuatro años más. Una desmemoria más de los argentinos, que permite el eterno “acá no pasó nada” y el “siga, siga”.

Memoria, sí, pero completa. No todo es lo mismo.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Alquileres

El 8 de marzo, la nacion publicó un artículo en el que informa que, con las nuevas reglas que rigen los alquileres, se incrementó la oferta de departamentos, y que los ajustes no superarían la inflación. Los alquileres se están ajustando en general por el IPC, que por ejemplo en enero superó el 20%. Si al cabo de tres meses ese IPC es de un 50%, un inquilino pasará de pagar $700.000 por un tres ambientes a más de un millón. Y obviamente otro aumento a los seis meses, etc. ¿Aumentarán así los salarios?

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

Cambio climático

El 2023 fue el año más cálido de la historia desde que se tienen registros. Y en estos días, también el fenómeno meteorológico extremo de lluvias más intensas de lo habitual causó daños enormes. Hace falta que una parte del dinero de los impuestos de los contribuyentes se invierta en políticas de mitigación y de adaptación de las ciudades al cambio climático que, evidentemente, ya es una realidad innegable.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Zona insalubre

La zona de Tribunales del barrio de San Nicolás se ha convertido en un espacio insalubre. Los contenedores de residuos están a toda hora rodeados de basura, cajas, enseres varios y artefactos y muebles. El olor es nauseabundo y proliferan insectos y roedores. Los recicladores urbanos instalan voluminosas bolsas y se instaló la costumbre de dejar los elementos mencionados por parte de desaprensivos comerciantes y vecinos de la zona. Los cartoneros se ven también perjudicados por el ambiente insalubre en que realizan su labor.

En la última inundación se obstruyeron las alcantarillas, lo que agravó la situación. Resulta contradictorio que en un momento en que se insta a la población a mantener la limpieza por la epidemia de dengue y de mosquitos las autoridades no solucionen este verdadero peligro, de larga data, que afecta la salud y la convivencia en una zona icónica de la ciudad.

Raquel Elena Lerer

DNI 5.204.985

En la Red Facebook

La Argentina condenará en la ONU las violaciones de los DD.HH. en Irán y Venezuela

“¡Excelente posición!”- Roberto Puentes

“Y en Cuba se violan los derechos humanos todos los días también”- Yuisan Bendecido

“Era hora. No va a servir de nada, como siempre, pero al menos esos pueblos sabrán que tienen nuestro apoyo”- Patricia Rojo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION