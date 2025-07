Cartas de lectores: Presidente ausente, credibilidad, huelga

Presidente ausente

Como tucumana me siento agraviada y ofendida. Cada vez me cansan más las peleas y mezquindades de los políticos. La Casa Histórica (y no casita de Tucumán, como la llaman afuera) lucía espléndida; durante días y días se preparó cada detalle para celebrar el Día de la Independencia. La ciudad estaba engalanada de celeste y blanco, y sobre todo, más allá de las enormes dificultades que atraviesa la gente, “el pueblo” se había preparado para la fiesta de la Independencia. Por decreto presidencial, desde 1991 San Miguel de Tucumán es “simbólicamente la capital de la república los días 8 y 9 de julio de cada año”. Además, la resolución firmada por el entonces presidente Menem advierte sobre “la trascendencia de los festejos de nuestra independencia” y resalta que “es deber del gobierno nacional brindar su apoyo a esta conmemoración”.

Sin embargo, escudado en el problema de la niebla, que es cierto había en Buenos Aires, el Presidente faltó a la cita. En Tucumán fue un día de sol radiante y la temperatura llegó a los 27 grados. Quizás, y a pesar de todo, podría haber llegado la comitiva oficial. Mucho se habló estos días de los problemas políticos y desencuentros entre el Presidente y los gobernadores, que venían todos, que no venían... esa mañana ya los diarios decían que eran siete los que estarían presentes y más tarde, que ya serían dos o que mandaban a sus vices con algún pretexto que, según varios politólogos, era una forma de hacerles saber al Presidente y a su hermana sobre su enorme descontento.

Señores gobernadores, con la fecha patria no se hace política, la Casa Histórica no es el lugar donde deben reclamar, sino que es un lugar donde debemos estar unidos y aprender mucho de los congresales de 1816. Señor Presidente: aun cuando los gobernadores se equivoquen y decidan no venir, usted tiene que saber que es el presidente de la república y que Tucumán ese día es la capital. Debe saber que había miles de tucumanos esperándolo, una vigilia frente a la Casa Histórica que fue superemocionante y que a todos les llega al alma. Allí debió estar usted de pie, junto a su gabinete. Desde allí debió hablar a los argentinos y transmitir un mensaje de tranquilidad. Allí debió estar, Presidente, y mostrarse junto a la vicepresidente. Los dos quedarse al tedeum y asistir al desfile cívico-militar. Tucumán lo merece, la Argentina lo necesita.

Credibilidad

Cuando el Presidente dice que no viajó a Tucumán por la niebla, nadie le cree. Tampoco cuando dice que la decisión de no controlar las valijas del avión de Scatturice fue exclusiva de Aduanas. Uno se pregunta cuál es la ventaja de mentir cuando la consecuencia es la pérdida de confianza, tan importante en una persona pública.

Huelga

¿Qué veredicto se puede dictar frente a la anunciada huelga de los controladores aéreos? El pronunciamiento no admite equívocos. Han elegido el mes de julio porque es el que causa más daño, les permite apalancar sus peticiones, ejercer mayor presión y, en definitiva, negociar desde una posición dominante, desprovista de cualquier signo de equidad. Otra muestra más que elocuente del accionar de la perversa y millonaria casta sindical.

Inaudito

Desde que Cristina Kirchner fue condenada con prisión domiciliaria, son muchos los interrogantes que me hago y no obtengo respuesta, fundamentalmente porque, no nos olvidemos, está presa por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado aprovechando su condición nada menos que de presidenta de la Nación. O sea, robó miles de millones de pesos al pueblo que según ella tanto ama. ¿Por qué, entonces, tiene tantos privilegios, que no tienen otros presos? Se alega que esto obedece a que fue presidenta, pero… ¿no debería ser lo contrario? El poder no da más derechos, pero sí la obligación de ser ejemplar, incorruptible, algo que ella no fue. ¿Por qué, más allá de todos los perjuicios que soportaron sus vecinos con sus salidas al balcón, se le permite que tenga su manicura, peluquera y otros tantos beneficios que no tienen lo que están en cárcel común? ¿Por qué, y creo que esto es lo más grave, se le permite, aprovechando fechas patrias, convocar a los que la siguen al Parque Lezama para que la escuchen a través de potentes parlantes con sus reparos y críticas al presidente Milei?

Es inaudito que a una persona presa por corrupción se le otorgue la dispensa de emitir discursos arengando al pueblo. No solo no corresponde por su situación, sino por los momentos preelectorales que atraviesa nuestro país. ¿Por qué los señores jueces no son más estrictos y ponen las cosas en su lugar?

De no ser así… será injusticia.

Favaloro, el hombre

El 12 de julio se cumplen 102 años del nacimiento de René Favaloro, y el 29, 25 años de su decisión final. Siempre tuve gran admiración por él, con su operación le dio 20 años más de vida a mi abuelo. El médico rural platense que partió desde Jacinto Aráuz hacia la Cleveland Clinic, donde en 1967 hizo el primer by-pass. Años después, rechazando un futuro promisorio, volvió al país por un “...eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica”.

Su batalla ética en esta culturalmente devastada Argentina fue eterna. En 1949 rechazó un cargo de médico titular en La Plata por negarse a firmar adhesión al gobierno peronista. Sus cartas trazan, con precisión quirúrgica, la enferma y corrupta idiosincrasia aún imperante en todos los estratos socioculturales, que funciona a partir de sobornos y negociados: el putrefacto sistema que ahoga el desarrollo de este país.

Doctor, ¡gracias por su legado!

