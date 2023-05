Cartas de lectores: “¿Primero la gente?”, mafias del poder, más burocracia

escuchar

¿”Primero la gente”?

Me he cansado de escuchar a nuestro supuesto presidente despotricar contra el gobierno anterior y a su vez victimizarse por lo que heredó de este, entre otras cosas, un 54% de inflación anual. Hoy la Argentina tiene el doble de inflación: 108% anual. Y, con tantos ineptos en cargos importantes, más semejante emisión monetaria, los pronósticos para los meses venideros no son nada alentadores. Es obvio que quienes más padecen este flagelo son los más carenciados, a quienes el Gobierno llama “la gente”, como si los demás no lo fuéramos.

El “ah, pero Macri” tan usado por sus integrantes y demás militantes ha saturado a todos, hasta a ellos mismos. Puede advertirse claramente que además de querer llegar al final del mandato, el gran objetivo del Gobierno es hacer lo indecible para no perder el poder, para lo cual necesita ganar en las urnas.

Me pregunto, aunque sé la respuesta: ¿primero la gente o primero el voto de la gente?

Javier Baliña

56javierb@gmail.com

Mafias del poder

Argentinos de bien, el próximo escollo a partir de diciembre no será solo la inflación. También habrá que mantenerse firme contra las mafias de la vieja política, el sindicalismo y los empresarios prebendarios. Va a ser duro. Como lo es para Ucrania, por ejemplo, y no se rinde ante Rusia. Estemos preparados. Se viene el fin de la Argentina “rehén” de unos pocos. Preparen bien sus votos. Apunten bien su boleta y hagamos “fuego” contra 80 años de atraso, postergación y beneficio de “las mafias del poder”. Es nuestra guerra. Es nuestro deber combatir al enemigo fabricante de pobres.

¡Viva la patria!

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Más burocracia

Recientemente, Kicillof cruzó a Vidal y dijo que ella gobernaba a control remoto. Manifestó que es importante jerarquizar el gobierno, que la provincia tenga identidad y un gobierno presente, para lo cual va a haber una Casa de la Provincia en cada distrito. De esta forma, los vecinos podrán realizar los trámites administrativos de manera sencilla, accesible y cercana, sin necesidad de recorrer largas distancias.

En lugar de simplificar los trámites, hacerlos por internet, no tiene mejor idea que generar más burocracia, más costo para los bonaerenses.

¡Deprimente!

Eladio Sergio Castillo

elad.illo@outlook.com

Alimentos

Ciudadanos de países limítrofes nos visitan permanentemente para proveerse de alimentos y de otros bienes, por ser mucho más baratos en la Argentina. Ante esta situación no se entiende por qué el Gobierno promueve la importación de alimentos como herramienta para bajar la inflación.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Pollos de Mazzorín

Si aplicáramos todas las verdades de Perogrullo y dichos populares a la Argentina, no nos equivocaríamos en nada: “Si hacemos siempre la misma cosa no podemos esperar cambios”..., “quien mal anda mal acaba”..., “del dicho al hecho hay un gran trecho...”, etc.

Ahora al equipo económico no se le ocurrió mejor idea que importar alimentos para bajar el precio de estos. Se vuelve a caer en herramientas que ya se usaron y no sirvieron para nada, como la famosa maniobra de importación de pollos, luego renombrados “los pollos de Mazzorín”, que solo sirvieron para generar un agujero más de corrupción y no lograron bajar los precios para nada.

La Argentina tiene un caño roto que es la economía. ¿Y y si llamáramos a un buen plomero?

Gustavo Garavilla

garavillag@gmail.com

Tres sugerencias

Creo que cualquier candidato de la oposición, en caso de ganar las próximas elecciones, debería: 1) detallar, con cifras, la situación en que se encuentra el país; 2) no hacer mención a las “culpas” del anterior gobierno (todos colaboraron en el creciente deterioro), recordemos la clásica frase en que nos lavamos las manos: “...ah, pero fulano...”, y hacerse responsable de mejorar esa situación, sin prometer panaceas y recordarnos que sin sacrificios (sobre todo de los gastos más superfluos) no habrá solución; 3) proyectar a 2, 3, 5 y 10 años cuáles serán las medidas generales a tomar (políticas de Estado) para crecer en serio.

¿Posibilidad o quimera?

Alejandro Roel

DNI 10.133.808

Fallo en Brasil

Luego del fallo dictado en Brasil en el caso Fardin-Darthés, algunas voces han intentado imponer la idea de que un sobreseimiento no implica inocencia. Al respecto, el principio de inocencia, reconocido en numerosas declaraciones y pactos sobre derechos humanos, básicamente establece que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre en juicio que es culpable. Si en un juicio llevado adelante contra cualquier persona no se demuestra su culpabilidad y, como consecuencia de ello, se la absuelve del delito que se le imputaba, esa persona continúa gozando del derecho a ser reconocida como inocente. Por ende, absolución sí significa inocencia, al menos hasta que tal absolución sea revocada en alguna otra instancia. Resulta por demás peligroso para toda la sociedad pretender subvertir el orden constitucional en defensa de cualquier ideología.

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

Publicidades

Felicito al señor Miguel Budich por su carta “Publicidad grotesca”. Comparto totalmente su opinión; jamás he visto una publicidad de tan mal gusto y lamento decir que la mayoría son lamentables. Vuelvan a estudiar, señores publicistas.

Esther Goldberg

DNI 14.014.233

En la Red Facebook

La Cámpora sumar más empleados al PAMI y darles estabilidad

“¡Vivan los ñoquis!”- María Masiello

“¿Con el dinero de los jubilados? No tienen límite. Una vergüenza”- Liliana Hidalgo

“Más votos corruptos”- Delfín González Avello

“¿Por qué no suman mejores servicios en lugar de ñoquis?”- Miguel Ángel Curbieu

