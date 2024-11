Cartas de lectores: Prioridades, Cristina eterna, vivienda propia

Prioridades

Escuchar que miembros de la Corte digan que una causa no tiene prioridad, ¿qué significa? Si el imputado es inocente, ¿a la Corte no le interesa dar un veredicto y que esa persona quede libre de cualquier acusación? Y si es culpable, ¿a la Corte tampoco le interesa que esa persona cumpla con la condena correspondiente y no vuelva a tener la posibilidad de ser candidata a un cargo público? Realmente no se logra comprender los caminos sinuosos por los que camina la Justicia argentina, a la que parece no importarle si hay culpables o inocentes y que lo único relevante es que “no pase nada” y no tomar ninguna decisión. Como decía el viejo refrán, “solo se les romperán los platos a los que los lavan”. Por ahora seguiremos con los platos sucios. Para los miembros de la Corte, lo mejor es que no se rompa ninguno y que ellos se mantengan conformes con el statu quo.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Cristina eterna

La actual Corte Suprema, con cuatro integrantes –que pasarán a tres en pocos días–, tiene varias causas de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, y ya ha dicho que se tomará su tiempo para resolver la única sentencia definitiva existente. No solamente es urgente la sanción de los proyectos de ficha limpia y extinción del dominio. Es necesaria una modificación a la ley 48, que habilita el acceso a la Corte, la cual debería expedirse sobre sentencias definitivas para dejarlas firmes y ejecutables. Los casos Hotesur, memorándum con Irán y otros están durmiendo en la Corte sobre temas procesales y no definitivos, donde, una vez resueltos, darán lugar, o no, a los juicios, con un nuevo comienzo de la calesita judicial y sus eternas apelaciones, lo que llevará unos 20 años más hasta que vuelvan a llegar a la Corte, temas que serán resueltos por otros jueces, ya que los actuales –al igual que muchos de nosotros– ya no estarán más.

Mientras tanto, Cristina Fernández se ríe de una “corporación” del tamaño de una pyme y sigue siendo candidata. Felicitaciones. Ha alcanzado el sueño de “Cristina eterna” y ha demostrado ser una elegida de las fuerzas del cielo que nunca será juzgada por las terrenales.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Vivienda propia

La recientemente condenada expresidenta de la Nación manifestó en Santiago del Estero en un acto partidario que todos, no solo los ricos, tienen derecho a tener una vivienda. Ella tiene varias propiedades, podría donar algunas. Y si en su gestión de gobierno se olvidó de ayudar genuinamente a conseguir que cada familia tuviera una vivienda, ¿por qué llora ahora por la miseria que supo generar y que otro gobierno tiene que reparar?

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Vergonzoso

En un nuevo acto populista, Cristina Fernández ha descalificado al Presidente. La expresidenta debe respetar el voto popular y aceptar el resultado y acompañar a Milei hasta que este termine su mandato. Vergonzoso y humillante es que la doblemente condenada expresidenta siga hablando y tenga la osadía de decir que quiere que todos sean propietarios de su vivienda, cuando sus hijos declaran ante el organismo impositivo múltiples propiedades y ella cobra jubilaciones de montos astronómicos y desarraigo, cuando vive en la ciudad de Buenos Aires. Y se mostró enojada porque le tocaron el bolsillo y no por la condena judicial. Es momento de que vea la paja en su ojo y no la viga en el ajeno. Y, como bien ha expresado, nos merecemos cosas mejores: por ejemplo, nunca más un kirchnerista en el poder.

Roberto Jorge Billinghurst

robertojbill@hotmail.com

Mañas

El exsenador Miguel Ángel Pichetto, que dijo que las conoce todas, fue el principal responsable de defender a la entonces senadora Cristina Kirchner cuando se promovía su desafuero debido a su grave situación judicial. Luego de muchos años, a la expresidenta se le confirma la condena a seis años de prisión. Macri cometió otro error en poner a Pichetto en su fórmula como candidato a vicepresidente para agraciar a los peronistas. Como todo vale para la supervivencia del peronismo demagogo populista, ahora Pichetto, como juez y parte, creó otro corralito llamado Encuentro Republicano Federal, cuya finalidad es ponerle palos en la rueda –en todo aquello que su imaginación le permita– al gobierno de Javier Milei. Como dice el refrán, el zorro cambia de pelo, pero no las mañas.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Asombro

El asombro que manifiestan algunos ante los hechos de corrupción y el culto al dinero del matrimonio Kirchner me hace pensar que tal vez no recuerden a Néstor abrazado a una caja fuerte manifestando el “éxtasis” que le producía o a Cristina arengando a sus seguidores anunciando: “vamos por todo”.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Problema espiritual

El artículo de Loris Zanatta titulado “El problema espiritual del país” es de una claridad indiscutible, espero que el actual gobierno tome nota.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Barrio de Retiro

Los vecinos del barrio de Retiro manifestamos nuestra profunda indignación ante la grave situación que atraviesa. La invasión de personas en situación de calle, muchas con conductas agresivas, ha vuelto insostenible la convivencia. Las veredas están llenas de basura y desechos debido a la falta de contenedores inviolables, mientras que los indigentes hacen sus necesidades en la vía pública y usan las fuentes como baño, generando un ambiente insalubre y nauseabundo. Los robos de metales han dejado a vecinos sin electricidad, aumentando la inseguridad. En la calle Suipacha, la fila de indigentes frente a la Iglesia del Socorro dificulta el tránsito y degrada la calidad de vida de los residentes. Es inaceptable que el gobierno de la ciudad permanezca insensible ante este abandono. Exigimos acciones inmediatas para garantizar nuestra seguridad y dignidad, junto con políticas que aborden la asistencia sin sacrificar el bienestar de los vecinos. No podemos tolerar más desprotección.

Carolina Suñol

DNI 20.908.684

En la Red Facebook

Escándalo en EE.UU.Una jugadora de voley trans fue denunciada por sus propias compañeras

“Tendrían que realizar juegos para las transgénero, ya que la fuerza no es igual... y no es discriminación, sino tener empatía hacia ambos lados”- Mahiara Santa Cruz

“Me parece muy bien, no lo permitan”- Marcelo Rearte

“Un hombre disfrazado de mujer le quita derechos a una mujer. Otro éxito del patriarcado”- Marcelo Floriani

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION