Cartas de lectores: Privilegios, conducta inadmisible, Justicia Laboral

Privilegios

Es inadmisible que las leyes de nuestro país permitan que muchos funcionarios, políticos y mandatarios decidan sobre sus propias funciones, atribuciones, sueldos y alcances en sus mandatos sin ninguna consideración en relación con parecidas responsabilidades y carga laboral de puestos similares en la esfera pública y privada, en seguridad, salud y educación, en todos esos campos donde se requieren esfuerzo, entrega, responsabilidad y patriotismo en grado superlativo, aunque muchas veces anónimo, silencioso y magramente recompensado. Ante esa situación, que hoy es a menudo aprovechada por funcionarios que solo miran su conveniencia por sobre la de aquellos a los que dicen servir, es necesario que en instancias superiores se fijen límites y escalas de méritos, responsabilidades y atribuciones que evalúen sueldos, responsabilidades y rangos jerárquicos a todos los que actuamos en nuestra Argentina para que nos sintamos justamente ubicados según nuestros méritos.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

Conducta inadmisible

Es permanente la presencia de diputados y senadores en marchas casi siempre violentas, con objetivos claramente desestabilizantes del orden constitucional, para lo cual abandonan en algunos casos el recinto en plena sesión. En esas marchas se agrede a las fuerzas de seguridad y se gritan consignas contrarias al gobierno democráticamente constituido. También juran por cualquier fórmula antojadiza (lo que haría inválido tal juramento) y se jactan hasta de despreciar los símbolos patrios “porque no los representan”. En ningún caso ven lesionados sus dietas ni sus beneficios, como si fuera para esas conductas que la ciudadanía los ha elegido y mantiene en sus cargos.

Es imprescindible que, por constituir sus actos delitos, se los sancione debidamente evitando el absurdo de mantener a quienes socavan el orden constitucional, del que –irónicamente– no dejan de beneficiarse. Suena como afilarle el hacha a un verdugo que trabaja para cortarnos la cabeza.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Justicia Laboral

En la edición de ayer, el doctor Horacio Lynch ha publicado un exhaustivo y excelente análisis de la Justicia Laboral, si es que a eso se le puede llamar justicia. Lo que ahí se exhibe es un claro ejemplo de la dictadura de los privilegios que sufre la república y que vulnera la igualdad ante la ley: el privilegio beneficia a un sector en perjuicio de otro. En este caso en perjuicio de toda la población que debe soportar las consecuencias de un sistema nefasto e injusto que beneficia a una minoría que el doctor Lynch señala con acierto.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Diferencias

María Estela Martínez de Perón, esposa del fundador del peronismo, y en ejercicio del cargo de presidenta de la Nación, fue depuesta por un golpe militar, no condenada por corrupción, y confinada durante cinco años en el Messidor, luego en Fanazul, base naval en Azul, y por último en San Vicente, provincia de Buenos Aires, sin ningún tipo de privilegios. Durante su prisión se le iniciaron procedimientos judiciales por el escándalo de la Cruzada de la Solidaridad y la utilización de “fondos reservados”, sospechada como ilícita. Fue sobreseída en la causa de los fondos reservados, pero debía cumplir condena de ocho años de prisión por la causa sobre la Cruzada de la Solidaridad. En 1981, habiendo cumplido dos terceras partes de la condena, fue puesta en libertad y dejó el país, pero durante su prisión se abstuvo de toda actividad política y no reclamó ningún régimen especial. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, expresidenta, fue condenada a prisión por corrupción y reclama privilegios que no les corresponden a presos comunes, comenzando por su prisión domiciliaria en jurisdicción ajena a su domicilio legal, y sigue practicando proselitismo, enviando impunemente mensajes a concentraciones partidarias con total libertad, incitando a sus seguidores a reclamar por su libertad y atacando al actual gobierno.

Para evitar molestias a los vecinos y gastos que se incurren con la concentración de sus seguidores, me pregunto si no sería conveniente que siguiera el derrotero de la prisión de la Sra. de Perón, pues así se cumpliría con los textos constitucionales en el sentido de que todos los habitantes son iguales ante la ley.

Juan M. de Anchorena

DNI 4.280.675

Jueza Makintach

La jueza Makintach ha presentado su renuncia para evitar el jury de enjuiciamiento que podría concluir con su destitución. Con el mayor de los respetos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires debe rechazarle su dimisión porque le otorgaría un beneficio incompatible con su conducta.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Operación notable

Por primera vez en la Argentina y en el Garrahan, con 25 profesionales en total, se realizó una operación intrauterina de mielemeningocele, reparando la columna vertebral y permitiendo el nacimiento de un bebé sin parálisis ni hidrocefalia. En este mes, esto habría enorgullecido a Manuel Belgrano, ferviente defensor de lo público en su actividad como economista y político. Esperemos que las administraciones locales y nacionales no se olviden de compensar monetariamente la excelencia de este hospital latinoamericano de referencia internacional.

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

Un bálsamo

No puede pasar inadvertido el imprescindible valor del manuscrito publicado por Ariel Torres sobre “ocho ideas para vivir un poco mejor”. En esta época signada por la violencia, el odio, la inseguridad, el materialismo y la angustia existencial, nada mejor que releer las reflexiones de Ariel Torres, que actúan como un bálsamo reparador y una guía absolutamente indispensable.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

