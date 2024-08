Cartas de lectores: Procorrupción, Justicia y política, contrasentido

Escuchar

Procorrupción

Declarar estar a favor de la corrupción, ser “procorrupción”, ¿no es apología del delito? ¿No debería el individuo que lo declara ser denunciado ante la Justicia?

Mayra Arena ha declarado serlo. ¿Vamos a dejar que lo que ella afirme quede como una verdad revelada?

Seguramente su amplio CV la autoriza a hacer tan tétrica declaración sobre un delito que ha dejado muchos muertos en nuestro país.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Justicia y política

Carlos Pagni explicó todo lo que implica una compleja negociación del gobierno actual con todo el arco de la casta política a fin de proveer las vacantes en los más altos cargos del Poder Judicial de la Nación. Al respecto, vale la pena recordar al egregio jurista Francesco Ferrara, quien enseña que “cuando la política entra por la puerta del tribunal; la justicia sale por la ventana”.

Jorge Ure

DNI 4.754.987

Contrasentido

Leo en la nacion que Lázaro Báez recibió una nueva condena, la cuarta, a cuatro años y medio de cárcel, por lavado de dinero. Actualmente cumple sus penas anteriores en su hogar. ¿No es un contrasentido judicial permitir que cumpla su arresto domiciliario en una cómoda y amplia propiedad adquirida seguramente con el producto de las maniobras corruptas por las que ha sido condenado?

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Ilegalidad y venganza

El término “genocidas”, tan utilizado en los medios para referirse al otro grupo de jóvenes –ahora ancianos– que se enfrentaron a muerte en los años 70, es parte del lenguaje con que se ha revestido el relato intencionadamente falso de nuestra historia. El genocidio es un delito reservado a la destrucción de la identidad de un grupo nacional por razones étnicas, raciales o religiosas (art. 7, Estatuto de Roma). El de “lesa humanidad”, en cambio, es el que se comete en el marco de un ataque indiscriminado contra la población civil. El relato del castrokirchnerismo pretendió durante veinte años instalar que nuestras FF.AA. realizaron los combates contra el terrorismo con esos fines. Pero la verdad histórica, extraída de las crónicas periodísticas de entonces e incluso de los más de 365 libros escritos por miembros o partidarios de las propias organizaciones guerrilleras, demuestra que los abatidos fueron en su casi totalidad combatientes entrenados por ellas. Algunos –no todos– de los que se enfrentaron en aquellos años cometieron atrocidades. Quizá sea justo que sus autores o quienes los enviaron estén presos, pero cualquiera que lea la Constitución sabe que lo están en forma ilegal. Solo a los más débiles se los ha vuelto a juzgar prescindiendo de sus garantías, mientras que todos aquellos, los de uno y otro bando, fueron perdonados definitivamente por leyes del Congreso. Las juntas militares de entonces decidieron apartarse de la ley tras el fracaso de las instituciones civiles, recordando –como se dijo en la sentencia de la causa 13/84– que estábamos ante una guerra revolucionaria. ¿Qué razón tienen ahora políticos, fiscales y jueces para apartarse de lo que dispone la ley? Firmenich y las jerarquías guerrilleras libres e indemnizados, y subtenientes y cabos de todas nuestras fuerzas presos, tras el negocio incesante de las indemnizaciones. ¿Cómo permiten sentar precedentes judiciales de discriminación en el país que nació bajo el principio de la igualdad ante la ley? Cincuenta años después de los hechos no hay Justicia, solo ilegalidad, venganza y cobardía.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Las CERA

Interesado en las cuentas especiales de regularización de activos (CERA), consulté al agente de cuentas del banco del que soy cliente. Allí me dio todas las explicaciones y aclaró todas mis dudas. Pero me dejó bien en claro que las cuentas CERA solo pueden ser unipersonales del titular, sin que este pueda asociar cotitulares. Es decir, ante el fallecimiento del titular, sus derechohabientes deberán aguardar los dos o tres años que demanda habitualmente un trámite civil sucesorio para poder disponer de esos fondos. De ninguna manera abriré una cuenta CERA en estas condiciones. Entiendo que el Gobierno, públicamente interesado en esta pauta financiera para la mejora de su plan económico, debería facilitar esta operatoria, dar las garantías correspondientes y hasta estudiar un porcentaje adecuado de intereses mientras los fondos estén depositados.

José Luis Lupi

DNI 8.474.884

Abrazos

En 2019, en una carta de lector, resalté nuestra “deshumanización” debido al desenfrenado auge de las redes sociales. Actualmente, potenciado el avance tecnológico más la IA, se han perdido mucho las relaciones y/o contactos humanos (familiares, solidarios, sociales, educativos, deportivos, culturales, etc.). Hasta los políticos gobiernan y/o compiten “vía Twitter”, ocultando sus rostros y emociones. En abril de 2024 nos visitó la licenciada Marian Rojas Estapé, psiquiatra española cuyos libros brindan herramientas para manejar el estrés y el placer instantáneo, lograr el bienestar emocional y la desintoxicación digital, y en los que se refiere a la oxitocina (hormona del amor, empatía y abrazos). En los últimos meses, casualmente, he experimentado los generosos y beneficiosos efectos corporales y anímicos en la cultura del abrazo, afectos y besos. Me he reencontrado con viejos amigos y familiares a los que no veía desde hacía mucho tiempo, generando alegrías y emociones compartidas. Pero, lo más llamativo y, diría, hasta inaceptable fue que la mayoría de esas muestras de afecto (besos y abrazos) se manifestaron en los tramos finales del “tren bala de la vida” de familiares y amistades. Creo que, sin olvidar las pérdidas dolorosas, todavía estamos a tiempo de reflotar nuestras relaciones humanas. Entre los consejos de la licenciada Rojas Estapé se destacan: 1) abrazar ocho segundos, ocho veces al día, eleva la oxitocina, baja el estrés y eleva el bienestar; 2) desintoxicarnos del cortisol y del placer instantáneo; 3) pensamientos positivos; 4) abrir el corazón a las personas “vitamina” (aquellas que nos inspiran y animan, y cuya presencia nos reconforta) y desechar a las tóxicas.

Conclusión: la terapia del “abrazo diario” (solo un minuto) es invalorable para nuestro bienestar y nos puede salvar la vida.

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

En la Red Facebook

Adiós al efectivo. Cada vez hay más pagos hechos con códigos QR

“Es la mejor opción, hace 2 años me manejo así, utilizo muy poco el billete”- Julio César Pérez

“El problema de la cantidad de billetes se solucionaría imprimiendo billetes de mayor valor”- Ethel Judith Canessa

“Eso se va dando a medida que la tecnología avanza”- Darío Farías

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION