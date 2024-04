Cartas de lectores: Procurador General, dengue y vacunas, base en Neuquén

Escuchar

Procurador general

En el país de la libertad, nadie que aspire al cargo de procurador general de la Nación puede seguir manteniendo –como ocurre hasta ahora– la política instaurada por su extitular Alejandra Gils Carbó, que niega excarcelaciones, detenciones domiciliarias o libertades condicionales a personas por el solo hecho de estar acusadas de delitos ocurridos en los años 70. Esa práctica discriminatoria –y por lo tanto odiosa– es fruto de la militancia ideológica y se hace violando la Convención Internacional, propuesta por la Argentina, que protege la ancianidad y tiene jerarquía constitucional por ley 27.700. El libro El Pacto Kirchner-Verbitsky detalla la forma en que el Ministerio Público Fiscal fue cooptado mediante concursos fraudulentos que privilegiaron al sindicato kirchnerista Justicia Legítima.

La venda en los ojos de la Justicia es garantía de imparcialidad. El parche en uno solo no es de ecuánimes, es de piratas.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Dengue y vacunas

En los últimos tiempos hemos sido testigos de una discusión mediática intensa sobre la oportunidad, seguridad y eficacia de la vacunación masiva contra el dengue. Sin embargo, no se ha expresado con claridad el problema biológico de la enfermedad. El dengue grave ocurre cuando se producen dos infecciones consecutivas en una persona, causada por serotipos diferentes del virus, con una separación mínima de 18 meses en el tiempo. Se hipotetiza que la respuesta inmune a la primera infección es facilitadora de la gravedad de la segunda infección. Si se vacuna a personas que no han sido infectadas previamente, se corre el riesgo de agravar la siguiente infección. Precisamente esto ocurrió con la vacuna para el dengue, Dengvaxia, al tercer año posvacunación: los más jóvenes que habían sido vacunados sin haber tenido dengue previo a la vacuna (seronegativos) tuvieron mayores tasas de internación y mortalidad por dengue que los controles no vacunados. Es decir, la vacuna agravó la enfermedad que pretendía evitar. Debido a esta observación, las vacunas potenciales contra el dengue requieren una evaluación muy exigente. Hay dos vacunas de segunda generación en estudio (Takeda y Merk), con pros y contras, que deberían discutirse adecuadamente antes de anunciar de viva voz su eficacia, que es variable en protección y duración para cada serotipo de virus, o su seguridad, dado el número relativamente pequeño de vacunados y el corto tiempo de seguimiento de los estudios en marcha.

Dr. Alejandro Malbrán

DNI 11.266.408

Base en Neuquén

Sorprende que quienes enarbolan fervorosamente la consigna “la Patria no se vende” nada digan de la cesión a la República Popular China, durante un gobierno afín a sus ideas, de una porción de nuestro suelo en la provincia de Neuquén, sin que se sepa a ciencia cierta la motivación que derivó en dicho acuerdo, ni la contraprestación recibida por nuestro país.

Gustavo Saad

gustavo.i.saad@gmail.com

Los 7 locos

Nuevamente el universo de la cultura se vio conmovido ayer con la noticia de que la TV Pública discontinuará el programa Los 7 locos, que lleva 37 años en el aire. Al igual que con el cierre del Fondo de las Artes, anunciado hace un par de meses, el rechazo a la decisión oficial fue contundente y unánime. La calidad del programa, que en forma semanal enfoca la literatura, las artes visuales, el teatro y la música, sumada al profesionalismo y dedicación de Cristina Mucci hacen incomprensible la decisión. Los siete locos es en sí mismo la justificación más acabada del sentido de una televisión pública. Esperemos que como lo hizo con el Fondo el Gobierno revea la decisión y el programa se mantenga.

Carlos María Pinasco

DNI 8.406.808

Mirada completa

He leído la carta del fraile dominico José María Cabrera. Coincido con su opinión sobre lo irrelevante de centrar la discusión del tema de los desaparecidos en una cuestión de un número: cualquiera que se quiera apuntar es lo suficientemente grave y doloroso para todos y en especial para las personas y familias involucradas. Respecto de la definición de “negacionismo” aportada por el fraile, también coincido en su teoría y en su aplicación histórica. Pero me gustaría agregar que la memoria debe ser completa. Cuando rememoramos esos años, los más traumáticos de nuestra historia como Nación independiente, no podemos dejar de incluir ni negar el accionar de las organizaciones subversivas y guerrilleras que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a miles de personas. El fin nunca jamás justifica los medios éticamente reprobables, y ahí también hay muchas personas y familias que han sufrido y sufren mucho.

Solo una mirada completa de nuestra historia podrá ir acercándonos a una perspectiva más objetiva, desapasionada y ojalá, en camino de reconciliación.

Víctor E. Taussig

victau2008@gmail.com

Lesiones en el fútbol

En un excelente posteo, el doctor Jorge Batista (eminencia en traumatología de rodillas) ante lo ocurrido al jugador de Boca Lucas Blondel en el partido con San Lorenzo el domingo pasado, enfatizó sobre los reiterados casos de “roturas de ligamentos cruzados” en los jugadores de fútbol argentinos en la Liga 2024. Ante lo ocurrido, pronostica un oscuro panorama en el futuro hacia los jugadores, por lo siguiente: malas condiciones en algunos campos de juego, las presiones a que son expuestos en los partidos, estrés psíquico (descensos, clasificar a próximas instancias), el uso de tapones semicirculares (en lugar de los circulares), fatiga física y lo poco que se cuida a los jugadores por la cantidad de partidos (enfatiza que en Europa se los cuida más). Finaliza diciendo que no ve una solución inmediata y (con mucha razón) menciona los intereses económicos, que son muchos. Ante lo expuesto por el doctor Batista, me gustaría agregar algo que no es menor: la deslealtad con que los futbolistas juegan actualmente (y, desde hace tiempo). Todo es al límite. Hoy el fútbol es puro roce, no tienen el menor reparo en cometer faltas a sabiendas del daño que pueden causar a su rival (que tiene su mismo oficio). Es increíble que la AFA no tome cartas en este tema tan delicado, ya que esto viene ocurriendo hace tiempo y agudizándose cada vez más.

Alejandro Llauradó

DNI 7.377.592

En la Red Facebook

El gobierno de Alberto Fernández pasó a 7500 empleados a planta permanente en sus dos últimos años

“Claro, si ellos no pagan”- Néstor Fernández

“Espero que hagan algo con la jubilación de Alberto”- Graciela Epifano

“¡Afuera todos!”- Omar Mansilla

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION