Cartas de lectores: Propuesta alentadora, elecciones, Tierra del Fuego

Propuesta alentadora

Frente al rechazo del Senado a la ley de ficha limpia es alentador conocer la propuesta del diputado formoseño Fernando Carbajal. Su proyecto busca que las condenas penales con doble conforme se consideren firmes y se ejecuten, evitando que los corruptos sigan burlando a la Justicia con candidaturas que solo buscan obtener fueros. A diferencia de ficha limpia, esta reforma penal requeriría solo mayoría simple, lo que la hace políticamente viable y más eficaz para combatir la impunidad. Es hora de que la dirigencia asuma que representar al pueblo exige honorabilidad, y que quien tiene condena por corrupción no puede ni debe aspirar a ningún cargo público.

Luis María Troncoso

DNI 11.945.671

Elecciones

Asistimos a una catarata de medidas con alto impacto y en pocos días. Sin duda que la idea es tirar toda la leña al asador con la intención de superar a Pro como objetivo número 1. Sería interesante que las elecciones se realicen más seguido, así tendrán que esforzarse para dar siempre buenas noticias.

Ana Haydé Sánchez

DNI 4.124.360

Tierra del Fuego

En la nota de Gabriela Origlia se informa que el régimen de Tierra del Fuego nos cuesta más de 1000 millones de dólares anuales y da trabajo a unas 10.000 personas. Son más de 100.000 dólares anuales por persona. Si se elimina ese régimen, con una fracción del ahorro basta para compensar a los trabajadores temporalmente afectados. Y todos los argentinos podremos acceder al fin a productos modernos a precios de mercado.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Proyecto de ley

Con alegría he leído en el editorial de LA NACION del 14 de mayo el proyecto de ley presentado por el diputado nacional Ricardo López Murphy para que el Estado argentino comience a reconocer y reparar a las víctimas de los ataques perpetrados por las agrupaciones terroristas que devastaron en muchos aspectos nuestra realidad argentina. Quiero sumarme en la oración invitando a rezar para que la reparación sea para toda nuestra patria. Parece increíble que hoy, pasados ya 50 años, todavía nos debamos los argentinos mirarnos de frente, buscar, vivir y encarnar la verdad histórica que nunca puede ser parcial y nos renovemos con esperanza con el Salmo 85, 11: “El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán”.

Felicitaciones, señor diputado nacional. Felicitaciones y gracias al diario LA NACION.

Santiago Olivera

Obispo Castrense y de las Fuerzas Federales de Seguridad República Argentina

Los más pobres

Se acercan las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires y vale preguntarse: ¿quiénes de los candidatos hablaron de las personas en situación de calle, de los adultos mayores que no llegan a fin de mes, de los barrios sin servicios, de la falta de baños públicos o lugares de acogida para los sin techo? ¿Tendremos legisladores que piensen en los más pobres o solo en los que ya tienen todo resuelto? En cada elección decidimos qué ciudad queremos. Hay quienes proponen más contravenciones, más controles y sanciones para quienes viven en la calle o trabajan en la informalidad. Pero nadie elige estar en esa situación. No se sale de la exclusión con sanciones, sino con oportunidades reales. Ordenar una ciudad no debería significar esconder a quienes la están pasando peor, ni tratarlos como un problema. La limpieza, la seguridad y el orden empiezan cuando hay un baño al que entrar, una canilla con agua, un techo para dormir, una red que sostenga. Hace falta otra mirada. Una que parta de la vida cotidiana de quienes más lo necesitan y se transforme en políticas concretas. Eso es lo que deberíamos esperar de nuestros legisladores: que no legislen solo para quienes ya tienen lo básico asegurado, sino también para quienes siguen esperando que la ciudad les haga un lugar.

¿A quién elegirás para que las necesidades de todos sean realmente escuchadas?

Constanza Di Primio

DNI 22.904.451

Maniqueísmo

“Uno menos”, afirmó Daniel Parisini o Gordo Dan, como prefiera. Entiendo que, en su lógica binaria y maniquea, no tenga el debido respeto hacia un expresidente que acaba de fallecer. José Mujica cometió errores, pero supo ser humilde como pocos, en donde nunca asomó el resentimiento, austero, sereno y sabio, cualidades que no abundan en nuestra clase política.

Vicente Antonio Costa

DNI 14.232.097

Protestas callejeras

Todos tenemos derecho a protestar (y el deber de no cometer delitos contra bienes y personas). Las organizaciones políticas y sindicales que claman por mejorar los ingresos de los jubilados saben perfectamente que si no aumentan las inversiones y el trabajo en blanco las cuentas nunca cerrarán. Para quienes aportaron durante décadas sería una ayuda verdadera para solucionar este problema, combatir la corrupción, los despilfarros, los privilegios y otros tipos de cánceres en la administración pública. Y utilizar el poder que les asigna la sociedad colaborando para hacer un país serio, con seguridad jurídica, desarrollo económico y educación, que logre el nivel de vida acorde con los recursos humanos y naturales que disponemos.

Antonio Mario Guarino

Tren a Pilar

De Retiro a Pilar existen unos pocos más de 50 kilómetros. Sin embargo, el tren tarda casi hora y media en llegar y hay poca frecuencia. Cuántos accidentes se ahorrarían en la congestionada Panamericana si se pusiera en valor dicho tren y así evitar utilizar casi obligatoriamente el automóvil y la agotadora conducción por la autopista.

Pedro Sylvester

