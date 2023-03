Cartas de lectores: Puerto chino, chabacano y grosero, alcohol cero

escuchar

Puerto chino

Difícil era explicar por qué el presidente de los EE.UU. aceptó reunirse con otro en caída libre, sin ninguna chance realista de reelección, a no ser para tratar de “persuadir” a su par argentino de desistir de la idea de abrir un puerto para China en Tierra del Fuego, según tiene programado, en detrimento de nuestra tan manoseada soberanía nacional.

Juan Ángel Peña

Chabacano y grosero

No se puede ser más chabacano y grosero con el patrimonio cultural de todos los porteños que con el “acto” realizado días pasados en el jardín del Palacio Noel. Los que firmamos esta carta no somos unos pacatos medievales, sino profesionales del patrimonio; nos ocupamos de estudiar y restaurar los jardines históricos, incluyendo este ejemplo destacadísimo recuperado hace poco tiempo, y debemos alzar nuestra voz de protesta por estos actos de incultura y de falta de respeto, no solo hacia un bien patrimonial, sino hacia una sociedad toda. “Lxs performxrs se apropian del jardín del Museo Fernández Blanco”, “Una ópera monstruosa en la que las sirenas se apropian del jardín”. Para monstruos en un jardín ya existe Bomarzo, parque privado italiano del siglo XVI.

¿Quién les dio permiso de apropiarse de un bien común? Esta actividad, ¿tuvo el correspondiente permiso de ejecución? ¿Ayuda económica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea de todos nosotros? ¿No es hora de que los funcionarios responsables declaren protegido por ley por sus valores patrimoniales al conjunto del Palacio Noel y su jardín, y se lo respete?

Sonia Berjman

Jorge Bayá Casal

Alcohol cero

Cuando votamos a diputados y senadores, lo hacemos pensando que representan a los ciudadanos. Ellos deben ser la voz de la sociedad. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Ministerio de Salud y la Sedronar en una encuesta realizada, el 79% de los ciudadanos se manifestaron a favor de la ley de alcohol cero al volante. La mayoría comprende que las muertes viales se pueden evitar. Pero hoy son la primera causa de muerte entre los jóvenes. Cuando presentamos este proyecto de ley en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación junto a la ANSV, se debatió y luego se votó en el recinto. Pudieron expresarse médicos, técnicos, expertos en seguridad vial y ONG de todo el país. Obtuvo 195 votos afirmativos, 19 en contra y 4 abstenciones.

Este proyecto representa lo mínimo que podemos pedir. Solo establece que se reduzca de 0,5 a 0 mg la cantidad de alcohol por litro de sangre para poder conducir. O sea que si una persona quiere tomar alcohol lo puede hacer. Lo que no debe hacer es luego conducir, ya que se disminuyen las capacidades motoras y de visión y ralentiza los reflejos. Es claro que si tomás alcohol y conducís, podés producir un hecho vial o un homicidio vial. Podés matar. Entonces, ¿por qué no se vota en el Senado? Deben tratar este proyecto, que une a toda la sociedad que defiende la vida. La inseguridad vial es un tema de salud pública. Los hechos viales saturan los hospitales de todo el país produciendo terribles gastos para poder atender a los heridos.

Señores senadores, está en sus manos salvar vidas. Dejen de lado las mezquindades políticas y voten este proyecto que los está esperando en un cajón. Cada día que ustedes no trabajan son vidas que se pierden. Vidas como la de nuestros seres queridos, que ya nunca volverán. No queremos recordarlos en una estrella amarilla al costado de un camino o ruta. Los queremos a ellos a nuestro lado y para que otros no estén en nuestro lugar, necesitamos que ustedes voten la ley de alcohol 0.

Patricia Mónica Sánchez

Crisis en Israel

Imposible rebatir en una carta de lector la totalidad de los tendenciosos conceptos vertidos por Ishaan Tharoor, de The Washington Post, en el artículo reproducido por LA NACION del 28 del actual. Me limitaré a uno de los hechos y no a las suposiciones e interpretaciones que realiza y utiliza el autor. Cuando afirma que “millones de palestinos viven de facto bajo control militar israelí” no explica que, ante la falta absoluta de acción por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), terroristas palestinos subvencionados por Irán desencadenan todos los días atroces atentados y ataques contra la población civil judía, produciendo muertos y heridos con cuchillos, rodados, balaceras, bombas, etc. Diariamente aparecen sicarios enviados por Hamas, la Jihad Islámica, la Cueva de los Leones, etc., que asesinan a hombres, mujeres y niños totalmente indefensos, y ese es el motivo por el cual deben intervenir las fuerzas de seguridad del Estado de Israel. Las opiniones sesgadas que no muestran la veracidad de los hechos solo colaboran para que esta situación se perpetúe, porque con el ocultamiento de la verdad los jihadistas se sienten héroes como para proseguir con esta perversa irracionalidad humana.

Víctor Zajdenberg

Talleres inactivos

Recorriendo la autopista 25 de Mayo, el tramo que une Liniers con Villa Luro, podemos observar antiguos talleres ferroviarios inactivos desde hace varias décadas, que ocupan varios kilómetros en plena capital. Descontando que el próximo gobierno nacional funcionará en forma acorde con la CABA, habría que pensar seriamente en darle a ese enorme predio la mejor utilidad a los “opulentos” porteños. Arquitectos, ingenieros y urbanistas sabrán qué hacer con el complejo. Algo así se hizo hace varios años con terrenos ferroviarios vecinos en los cuales el club Vélez Sarsfield construyó un muy importante polideportivo.

Miguel Ángel Padilla

