Carta de la semana

Que el Congreso trabaje

La gravísima situación del país obliga a que diputados y senadores debatan durante enero y también febrero en extraordinarias las completas propuestas del partido gobernante. No hay tiempo para vacaciones, ya ha pasado un año entero con muy pocos debates en las comisiones y en el recinto. El Ejecutivo ha cumplido con la oferta del amplio DNU y la ley ómnibus, que fueron preparados por un grupo de más de cien profesionales durante año y medio, liderados por Federico Sturzenegger. Pido como ciudadano de a pie que los legisladores tomen la debida responsabilidad que exige el cargo para el cual fueron elegidos. Es un llamado angustioso, pues la gravísima situación no nos concede esperas ni un perezoso accionar de diputados y senadores.

Ricardo Olaviaga

Sin autocrítica

¿Ollas vacías frente al Hotel Libertador? ¿Gritos desaforados de militantes K en el debate de comisiones en el Congreso? ¿De qué protestan? ¿De lo mismo que provocaron? ¿Nunca una autocrítica, un mea culpa? Ahora parece que el hambre lo provocó el flamante presidente, que no lleva ni un mes en el poder y a quien “los Gordos” apoltronados en sus privilegios le van a hacer un paro general cuando durante 4 años fueron cómplices de una inflación descontrolada y del aumento escandaloso de la pobreza... además de muchas otras calamidades.

Indignante.

Beatriz Moreno

Necesidad y urgencia

Tanto parte del espectro político como del Poder Judicial cuestionan la legitimidad del DNU dictado por el presidente Milei, fundamentando su posición en que no se cumple la condición de necesidad y urgencia que la Constitución exige para su validez. Estos objetores deberían comprender que el abrumador voto a un outsider del sistema, quien además sostiene en los hechos lo que planteó en su campaña, está sustentado, entre otras cosas, en la incapacidad demostrada por quienes fueran elegidos hasta ahora para gobernar en lograr consensos para llevar adelante básicas y necesarias políticas de Estado, que la sociedad mayoritariamente con ese voto ha considerado como un estado de necesidad y urgencia.

Leonardo Barujel

Amparos

Amparo de la CGT, amparo de las agencias de viajes, amparo de los despachantes, amparo de los municipios, amparo de los pilotos de líneas aéreas, amparo de los farmacéuticos… y mientras tanto los que queremos una Argentina distinta, sin privilegios y más competitiva, estamos “des-amparados”.

Eugenia Zepol

Vivir en la fantasía

Los gremios se quejan de quien pone las cosas en orden. Me acuerdo del gobierno de Néstor Kirchner, que inventó el programa de uso racional y eficiente de la energía para las tarifas de gas, luz y combustibles. Nosotros vivíamos en Buenos Aires e íbamos a la quinta solo los fines de semana. En invierno calentábamos la casa con leña y a veces poníamos los calefactores a gas. Y conversando en la mesa el domingo nos reíamos de la ridiculez de pagar $1,25 la factura del gas, cuando la anterior habíamos pagado $16,85. ¿Qué hicimos entonces? Dejábamos todos los calefactores prendidos durante la semana. Llegábamos y la casa estaba calentita. Y lo mismo con la luz, si alguien dejaba una luz prendida no importaba porque el confort era gratis. La vida se había convertido en un viva la Pepa, tirábamos manteca al techo. Y si no aportábamos, no importaba, había moratorias jubilatorias y sin trabajar también se recibía una jubilación. El tema fue que quien sí había hecho aportes y quien no los había hecho, todos recibían por igual, de papá Estado, los jubilados cada vez recibían menos y cada vez más personas dependían del Estado. Y, como el Estado no es un empresario que se preocupe por tener la mejor ganancia, ¿de dónde sacaba plata para pagar a más y más personas cada mes? De impuestos cobrados a los pocos que trabajan y del engaño, imprimiendo billetes sin respaldo. Ahora nos toca volver a la realidad, al igual que a los bolivianos, paraguayos, brasileños, uruguayos, chilenos y de otros países que, aprovechando nuestros subsidios, se llevaban todo tipo de mercadería ilegalmente porque los exportadores no cobraban el dólar a su valor real. Por supuesto que duele ver el engaño en el que estuvimos sumergidos durante tantos años, pero, como leí en la luneta de un colectivo, “el país se levanta con trabajo. Sergio Massa”.

La única verdad es la realidad. Si queremos hacer mejor las cosas, estudiemos para saber cómo se hacen bien y poder levantar el nivel.

Argentinos, a las cosas… Pongamos manos a la obra y empecemos a trabajar.

Lidia Lavalle Cobo

Subsidios

En relación con la discusión actual sobre subsidios, entre ellos los del transporte, es sabido que en el interior del país el costo de este último servicio suele ser bastante superior al que se abona en el AMBA. Lo cual representa una gran oportunidad para que los fondos se distribuyan de otra manera en las distintas jurisdicciones, lo cual unido a otras políticas de fomento del interior, por ejemplo la conectividad para el trabajo remoto, podría revertir la tendencia de que todo se centralice en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, claramente superpoblados.

Gabriel Motta

Decks y contenedores

Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires: desearía conocer, como muchos habitantes de esta ciudad, su decisión o proyectos respecto de dos temas puntuales: la ocupación de las aceras por parte de empresas gastronómicas y los contenedores que ofician como receptores de residuos en cada cuadra. En ambos casos, estimo que se han violentado derechos de los vecinos. Existen numerosos casos en los cuales las personas con mucho sacrificio compraron una propiedad, ya sea en planta baja o en los primeros pisos, en ambos casos a la calle. Un buen día le colocan delante del edificio uno o dos contenedores de residuos, lo cual provoca que los llamados recicladores de residuos esparzan por toda la vereda los restos de basura que no les interesa. A la suciedad se suman los olores nauseabundos en épocas veraniegas. Pregunto ¿cuánto se desvalorizó esa vivienda?, ¿quién querría invertir en ella con esas inmundicias a tres metros de sus ventanas o balcones?, ¿quién le resarce al vecino la pérdida de calidad de vida? Le sugiero que observe lo que hacen los países que respetan a sus habitantes y elimine de una vez por todas esos artefactos que solo benefician a las empresas que recolectan los residuos.

Con respecto a la ocupación de la vía pública nunca legislada, días atrás, transitando en un taxi por la noche, este casi choca contra una estructura de un bar sin iluminación. La pandemia hace dos años que ya finalizó. En muchos casos se encuentran en calles estrechas y hasta de doble mano (Pagano 2600), posiblemente no pagan ningún canon, desvalorizan las propiedades de los primeros pisos con olores a comida, ruidos, música, etc. y ocupan una superficie para el estacionamiento de autos. Es una situación anárquica. Para tener en cuenta: titular del diario ABC de España: “Las últimas 700 terrazas (acera, vereda) Covid de Madrid se desmontarán en enero”.

Sr. jefe de gobierno, muchos vecinos de esta ciudad le agradeceríamos sus respuestas precisas, a la brevedad.

Vicente Casado Arroyo

Cuidacoches

El domingo 3 de diciembre de 2023 fuimos con mi familia a la playa que está frente al barrio Alfar, camino a Miramar. Allí, dos cuidacoches (uno de los cuales estaba alcoholizado) nos rompieron el parabrisas y nos amenazaron. La policía, que sabe dónde están estos violentos, no hace prevención. La actividad de cuidacoches no está regulada y es ilegal, entonces ¿por qué permiten que estos individuos ganen la calle, violentando vehículos y amenazando a los turistas? En Mar del Plata las redes sociales explotan con este tipo de reclamos.

Los cuidacoches, que no son otra cosa que violentos a los que nadie controla, ganaron las calles de Mar del Plata. Los marplatenses deberían reclamar que las autoridades pongan orden, de lo contrario perderán turistas y por ende fuentes de ingreso y de trabajo. Si esto sigue así, un día va a ocurrir una desgracia mayor, es solo cuestión de tiempo.

¿Las autoridades se ocuparán de este tema o Mar del Plata pasará a llamarse Mar de Nadie?

Marco Andrés Quelas

