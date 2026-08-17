Cartas de lectores: Quejas y más quejas, garrochistas, AFA

Quejas y más quejas

¿Cómo negar que el estado de los caminos en la Argentina es lamentable? ¿Cómo negar que la justicia es parcial, que los jubilados están en la lona? ¿cómo negar que el caos económico que nos dejó el K es un horror, y que los precios son altos? Etcétera, etcétera. Todos son quejas , y todos tienen motivos de queja, pero nos olvidamos lo que vivimos en los últimos 30 o 40 años, que estamos pagando hoy con el sacrificio brutal de los que menos tienen . Por favor hagan memoria , y no nos quejemos más. Seamos alguna vez positivos y hagamos el esfuerzo de pensar en positivo y dejarnos de la queja que amarga y deprime.

Emilio Carlos Sojo

emiliosojo@gmail.com

Garrochistas

Pensemos que, por cada candidato que logra integrar una terna después de pegar saltos descomunales de hasta 27 o 32 lugares, hay un candidato que, a pesar de sus merecimientos y esfuerzos, se queda afuera. Tan flagrante injusticia a la hora de “componer” la Justicia indudablemente clama al cielo.

Santiago Colombres

saiagoc@gmail.com

AFA

Hace muchos años podíamos ver en la televisión una serie norteamericana que se llamaba Los intocables. Perseguían a ladrones y asesinos del crimen organizado en la época de la ley seca en Estados Unidos. Acá los intocables son otros, los de la AFA, que logran manejar a la justicia a su antojo. Esperemos que la justicia estadounidense siga con las investigaciones que tiene sobre Tapia, Toviggino y otros más sobre malversación de fondos y llegado el caso los declare culpables. En ese país la justicia es realmente independiente del poder de turno.

¡Será justicia?

Horacio Mieres

horacio@mieres.com.ar

Iglesia y política

Varias veces me cuestione los dichos de alguna autoridad de la Iglesia cuando opinaban acerca de tal o cual medida económica tomada por un gobierno. El editorial del viernes 14 (que invito a leer) pone en palabras lo que de algún modo hacía ruido en mi cabeza. No resulta prudente mezclar temas tan complejos como las causas y efectos de años de desaciertos (y también de saqueos a los argentinos) con lo que debe ser la incansable vocación por la búsqueda del bien común y la solidaridad de nuestro pueblo.

Ignacio de Uribelarrea

ignacio.deuribelarrea@gmail.com

¿Qué ciudad queremos mostrarle al Papa?

Por suerte todavía nos quedan semanas antes de noviembre. El papa León XIV llegará a la Argentina y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante esos días transitará nuestras calles, pisará nuestro suelo y, por algunas horas, será también un vecino de nuestra ciudad. Su visita nos invita a preguntarnos qué ciudad queremos que encuentre. Ojalá no encuentre una ciudad como la que ayer me tocó ver. Mientras atendía el comedor comunitario El Peregrino, ubicado en la Comuna 2, nuevamente tuve que asistir a la llegada de policías que realizaron lo que denominaron “procedimientos de rutina” con personas en situación de calle. Les toman fotografías y les solicitan datos personales. Y surge una pregunta inevitable: ¿por qué a ellos y no a otros vecinos, a otros ciudadanos que también transitan y deambulan por las calles de nuestro barrio? ¿Qué justifica ese trato diferente? Cuando pregunté, una vez más, para qué o por qué se realizaban esas acciones, la respuesta fue sencilla: es un procedimiento. ¿Es esta la ciudad que queremos mostrarle al Papa? ¿Una ciudad donde la pobreza se convierte en sospecha y quienes viven en la calle son tratados de manera diferente por el solo hecho de ser pobres? ¿Qué amenaza representan quienes, atravesados por el frío y después de una noche de mal sueño, esperan en silencio su turno para entrar a comer un plato de guiso caliente? Las personas en situación de calle también son ciudadanos. Y, ante todo, son personas. Los pobres también esperan al Papa. Sus rostros quizás sean la palabra más clara para mostrarle la realidad que vivimos: una ciudad atravesada por desigualdades, pero también sostenida por iglesias, comedores y ciudadanos que, silenciosamente, siguen practicando la solidaridad.

Ojalá León XIV pueda encontrar en nuestras calles algo más que controles y procedimientos. Ojalá encuentre una ciudad que no esconda a sus pobres ni los estigmatice, sino que los mire, los escuche y los acompañe. Porque la verdadera imagen de una ciudad no está en sus calles limpias o en el cumplimiento del orden. Está en la manera en que trata a quienes más necesitan de ella.

Constanza Di Primio

Religiosa Esclava del S.C. de Jesús

Gestación subrogada

El caso de McKenna West nos obliga a mirar una realidad que muchas veces queda escondida detrás de palabras como “solidaridad”, “altruismo” o “libertad”: la maternidad subrogada puede convertir el cuerpo de una mujer en un medio, y el nacimiento de un niño en el resultado de un acuerdo entre adultos. McKenna estaba embarazada para otra pareja cuando descubrieron que el bebé tenía una grave cardiopatía. Le pidieron que abortara. Ella se negó y escapó para salvar la vida de su hijo. ¿Cómo puede un contrato decidir qué debe pasar con una mujer y con el niño que lleva dentro? Y cuando hay dinero de por medio, ¿cuánta libertad real existe si también hay necesidad económica? Durante el embarazo se forma un vínculo único entre la madre y su hijo, algo que ningún papel puede borrar. Detrás de cada contrato hay una mujer atravesando ese embarazo. Y detrás de cada nacimiento, un niño que no eligió ser concebido así ni renunciar a su historia. La maternidad subrogada trata el embarazo como un servicio y al niño como su producto. No podemoEs seguir naturalizando lo que, en el fondo, cuestiona la dignidad humana.

Candelaria Valentini Lugones

candevalentini1209@gmail.com

En la Red Facebook

Un mes después. La AFA revivió en un video la victoria frente a Inglaterra

“Día histórico. ¡Gracias por siempre!”- María Susana López

“Qué pena la final, todo se derrumbó” -Elena Núñez

“Hermoso el video, contentos qué ganaron, ¿pero algún día sabremos que pasó en la final?” -Alejandra Marchegiani