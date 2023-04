Cartas de lectores: Quema, mandato, errores de la política

escuchar

Quema

La barbarie de la expresión del segundo de Smata, al decir días atrás que había que quemar a todos los que se encontraban en el Llao Llao, revive la imagen de Herminio Iglesias cuando, en aquel famoso acto previo a las elecciones en que resultó triunfante el doctor Raúl Alfonsín, quemó un cajón. Qué triste y desesperanzador es comprobar que el peronismo no ha aprendido nada hasta la fecha.

Leonardo Horacio Delfino

Mandato

Imperdible la columna de Héctor Guyot del sábado 22.

Nunca tan cierto que “no se puede tener un segundo mandato sin antes haber tenido un primero”.

Ya faltan menos meses para que termine este bochorno.

Ignacio de Uribelarrea

Errores de la política

Los argentinos honestos y de trabajo estamos cansados de que los errores en las decisiones económicas que toma la política sean pagados con nuestros impuestos. Una vez demostrados y juzgados esos errores por la Justicia, el monto en que nos hemos visto perjudicados los ciudadanos debería ser embargado –hasta el máximo autorizado– de sueldos, pensiones y jubilaciones que perciben los responsables de esas malas decisiones, por el daño que ocasionan al país.

Alejandro Orloff

Sistema perverso

Soy ingeniero y en los últimos años, a la par de la actividad que siempre tuve, empecé a trabajar como perito judicial de oficio. En las épocas turbulentas que vivimos, todos los profesionales que nos desempeñamos en el ámbito de la Justicia vivimos de los honorarios que nos regulan. El procedimiento para el cobro es sumamente engorroso, pero una vez ocurrido el pago por quien debe, este se acredita en una cuenta abierta de la causa a la orden del juzgado que tramita el juicio, en el BNA o en el Banco Ciudad. El juez entonces le solicita al banco, mediante oficio, que transfiera los fondos al acreedor, brindándole la información necesaria para hacerlo. En el caso del BNA se inicia, desde esa orden de transferencia, un lapso de espera de duración impredecible. No se sabe bien cuál es la razón. Se dice que hay poco personal del banco para cumplir la infinidad de ordenes diarias de los juzgados para que transfieran los pesos por CBU a sus beneficiarios. Sin embargo, y está en boca de muchos, es porque la entidad bancaria dispone de esos fondos ya acreditados en cientos de cuentas abiertas que tienen dueño para financiar los descomunales gastos del Estado nacional. Aberrante de ser cierto, pero no improbable. La intervención activa del BNA es prestar la apoyatura logística que en el perverso sistema imperante le brinda a la voraz AFIP para filtrar cada pago y efectuar retenciones por IVA y Ganancias por adelantado, impidiendo que el profesional contribuyente proceda en libertad, disponga de sus fondos y efectúe los aportes que correspondan en el momento que corresponda. Parece idílico, porque en un país con la economía colapsada lo razonable es pensar en cuidar la propia quinta y evadir todo lo que se pueda, pero también digo que en un país saneado quien no cumpla con lo que dispone la ley en todos los órdenes se atenga a las consecuencias. Así ocurre en el primer mundo. ¿Acaso no queremos formar parte del primer mundo?

Por lo tanto, debe ser el propio juzgado el que realice las transferencias desde las cuentas de las que es titular, como lo hace cualquier persona para cancelar sus obligaciones; así se obviaría la insana intervención, en este caso, del BNA, abreviando tiempos de espera en beneficio de los legítimos acreedores.

Demos un paso hacia un país libre y responsable sin miedo.

Rafael M. Escalante Posse

La hora de la dignidad

Otro 24 de abril y, desde las matanzas hamidianas en 1894 hasta hoy, un genocidio continuado e impune de Turquía sobre los armenios, con un epicentro abyecto entre los años 1915 y 1923, donde de manera fría y calculada el gobierno turco planificó y perpetró el asesinato del pueblo de Armenia Occidental para apropiarse de casi todo el territorio originario e histórico de Armenia. Las tierras occidentales de Armenia, que desde hace 100 años están usurpadas por Turquía, fueron decretadas armenias en 1917 por Rusia y en 1920 fueron reconocidas en el derecho internacional público como integrantes del Estado Armenia por EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, Brasil, la Argentina y por más de 20 países, incluyendo a la propia Turquía.

La noticia que los armenios damos al mundo en un día como hoy es que llegó la hora de la dignidad.

Hemos constituido a la República de Armenia Occidental, Estado continuador del Estado Armenia de 1920, para utilizarla como herramienta adecuada para liberar y recuperar Nuestras Tierras por intermedio del derecho internacional público, desde el Monte Ararat hasta la última de nuestras queridas provincias de Armenia Occidental.

Esta es nuestra nueva manera de conmemorar a nuestros mártires, de pie, pletóricos y en pleno ejercicio de nuestros derechos, siguiendo el legado de nuestros mayores que han sobrevivido al abominable crimen que recordamos hoy.

Guillermo Karamanian

Cónsul de la República de Armenia Occidental en la República Argentina

Equipos extraviados

El sábado 15 de abril mi esposa viajó al exterior. Fue a Ezeiza, hizo los trámites de Aduana, seguridad, Migraciones, etc., etc. Y al estar sentada en el avión próximo a partir se dio cuenta de que había extraviado un iPad y un e-book. Al día siguiente fui a Ezeiza y llegué hasta la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Allí me tomaron la denuncia por extravío de dichos equipo, y quedaron en llamarme si hubiese alguna novedad. Grande fue mi sorpresa cuando 8 horas después me avisaron que habían aparecido los equipos extraviados. Destaco la profesionalidad de la PSA y también la honestidad de todas las personas que, de una manera u otra, permitieron recuperar esos equipos.

Héctor G. Klurfan

En la Red Facebook

Un pasajero les gritó a los padres de un niño que no paraba de llorar en un avión a Orlando

“Perdemos mucha empatía cada vez”- Ethel Moreira

“Por más empatía que se pida tener... quiero verlos viajar dos horas con un llanto y grito continuo, es insufrible” - Jimena Paulo Rochon

“Se me ocurren muchas cosas, pero la primera es apelar a la diferencia que debería existir entre el autocontrol entre un niño y un adulto”- Roberto Magliano

