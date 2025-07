Cartas de lectores: Recordatorio, ¿ley pareja?, residencias médicas

Recordatorio

A raíz del reciente fallo de la jueza Preska, por el vergonzoso caso YPF, sugiero que si en algún momento de la eventual negociación con los acreedores, el Gobierno decide emitir un bono, el mismo se denomine Bono Axel K. De esta forma, en cada pago de capital e intereses, los argentinos, en particular los contribuyentes (en realidad todos lo somos), recordaremos a quien muy clara y didácticamente nos dio clases de cómo no se debe estatizar una compañía violando su estatuto. De paso también recordaremos, por la letra K, el apellido del presidente que oportunamente gestiono con Repsol el desfalco de obligar a entregar el 25% de la compañía a quienes hoy se llevarán la mayor indemnización de nuestra profusa historia de defaults e incumplimientos financieros.

Fernando M. Chain

¿Ley pareja?

A Cristina Fernández de Kirchner, por robo al país, en una sola causa la Justicia le impone un decomiso por 84.000 millones de pesos. Su mal desempeño como presidenta le cuesta al país unos 7000 millones de dólares y la posible pérdida del 51% de las acciones de YPF. No es igualdad ante la ley su prisión-departamento, con internet, redes sociales, custodias especiales, celulares, visitas, mensajes por Zoom, salidas al balcón… Señores jueces: CFK en su gestión como presidenta y vicepresidenta demostró, en su afán de “ir por todo”, un perjuicio generalizado y sistemático al pueblo sometido, que se tradujo en muertes en rutas, falta de vacunas, pandemia eterna, quiebras económicas, sectores sociales ausentes de servicios esenciales básicos, pueblo ignorante por escuelas sin clases, jubilados sin el 82% móvil, robo de fondos de AFJP. Que vaya a una cárcel común. Será justicia.

Irene Pérez Bourbon

DNI 10.551.459

Residencias médicas

En la primera página de la nacion de ayer aparece el siguiente encabezado: “Crece el número de aspirantes para las residencias médicas”. Me pareció elocuente. Si las actuales huelgas del Hospital Garrahan y luego del Posadas fueran auténticas y no politizadas, ¿por qué el número de aspirantes subió un 5% con respecto al año pasado? Los que seguimos la carrera de Medicina lo hicimos sabiendo que históricamente los ingresos de los médicos fueron bajos, pero respondiendo a un llamado, a una vocación ineludible.

Lilian Fossati

DNI 3.278.256

Lenguaje presidencial

Adhiero totalmente a las palabras del lector Federico Giambastiani, y agrego que quien ejerce el más alto mando de una nación no puede expresarse de esa forma soez y agresiva, dando un mal ejemplo para los más jóvenes y generando un desagradable rechazo para los que no somos tan jóvenes. Del primer mandatario se espera templanza y buena educación, además de idoneidad y capacidad. Creo que las dos primeras no las está ejerciendo. Si el señor Presidente no se da cuenta, por favor, su entorno, hágaselo notar.

Beatriz Moreno

DNI 10.369.989

Exclusión

El martes 24 de junio, mi hijo Enzo, un niño autista de nueve años, fue discriminado por el centro de rehabilitación Sukha, ubicado en City Bell, partido de La Plata. Lo hicieron sin conocerlo, sin verlo, sin evaluarlo. La condición fue tan cruel como explícita: “Solo lo evaluamos si viene bañado y cambiado”. Es que Enzo desarrolló a principios de este año una fobia severa a la higiene corporal, una manifestación reconocida dentro del espectro autista. Por indicación profesional, lo higienizamos con toallas húmedas, con todo el cuidado, el esfuerzo y el amor que una madre y un padre pueden dar. Y aunque lo explicamos con claridad pusieron énfasis en el “mal olor” de Enzo que “no sentíamos por estar acostumbrados”. Intentamos entonces bañarlo. ¿El resultado? Un fuerte ataque de pánico. Decidimos ir al centro mencionado al día siguiente a reclamar por la discriminación y por no escuchar las consecuencias negativas de obligar a un niño autista a realizar un acto al cual le tiene fobia. Cuando mi esposa, Wanda, hizo el reclamo a la directora, negaron los hechos discriminatorios y la llamaron mentirosa.

Pero la verdad duele y se sostiene sola: nuestro hijo fue discriminado por una condición que forma parte de su diagnóstico. ¿Puede una institución que dice promover la inclusión infantil actuar con semejante deshumanización? ¿Cómo es posible que se excluya a un niño autista porque no cumple con un estándar de “presentación”, sin importar su realidad ni sus necesidades?

Lo que exigimos es lo mínimo: respeto, formación y ética profesional, sensibilidad humana. Lo que recibimos fue todo lo contrario.

No escribo esta carta por revancha. La escribo para que ninguna otra familia sufra esta humillación. Para que la palabra “inclusión” deje de ser un discurso vacío. Y para que nunca más se rechace a un niño por no poder bañarse porque en su mente hay algo que se lo impide.

Roberto Anselmino

DNI 14.905.156

Aumentos del ABL

¿De dónde sacan el IPC los funcionarios del GCBA para calcular los incrementos mensuales del ABL? Las boletas de julio, agosto y septiembre de 2025 acumulan un aumento del 13,25% respecto de junio (del mismo año). ¿Cómo se les ocurre incrementar el ABL un 4,4% mensual? ¿No se enteraron de que la inflación está bajando, que en mayo fue 1,5% y se estima que en junio será de 1,9%? Y que no se nos pase pagar en el primer vencimiento porque el segundo vencimiento tiene un incremento del 13,60% “por 15 días”. Un verdadero despropósito.

Miguel Caride

DNI 11.963.105

Espartanos

Se agradece y valora el trabajo silencioso y transformador que realiza Eduardo “Coco” Oderigo y todo el equipo de la Fundación Espartanos con personas privadas de su libertad. Su labor demuestra que es posible cambiar realidades desde el deporte (el rugby en este caso), la fe y el compromiso social. El Estado y la comunidad toda deberíamos apoyar y multiplicar este tipo de iniciativas que construyen futuro.

Ricardo González Sbarbi

DNI 4.553.203

En la Red Facebook

Mueren cinco personas en Villa Devoto por la inhalación de monóxido de carbono

“Yo sé que es un gasto, pero si tienen gas por favor poner un detector de monóxido de carbono”- María Inés Ferraris

“Yo caliento la casa antes de ir a dormir y después apago todo, cierro gas, apago calefactores; si te abrigás para dormir, no necesitás más calefacción”- Miriam Ríos Deniz

“Por más frío que haga siempre debe dejarse alguna ventana por donde entre aire”- Nora Guida