Cartas de lectores: Recuperar la ética, ¿de qué lado estás?, pena

Recuperar la ética

¿Cómo pueden no entender los políticos oficialistas u opositores que, para poder vivir en una Argentina civilizada, necesitamos recuperar la ética? Los insultos, agravios o descalificaciones de todo tipo, generados desde las más altas esferas del poder, solo redundan en el deterioro de la imagen del país en el exterior, en un pésimo modelo de convivencia y en profundizar el deplorable concepto que tenemos la mayoría de los argentinos de los políticos en general.

Miguel Ángel Budich

mabudich@gmail.com

¿De qué lado estás?

El 4 de julio se publicó en la versión online de la nacion el artículo más importante que he leído en los últimos tiempos, en cuanto a información y trascendencia de la noticia. Era el testimonio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de su lucha contra la corrupción, en el marco de un encuentro organizado por la Universidad de San Andrés acerca de Ética y Compliance. La valentía de Sturzenegger en su cruzada contra la corrupción me da esperanzas de que no todo está perdido en este país. La contratación amañada de seguros por un banco público (el Banco de la Ciudad de Buenos Aires), la cartelización de los bancos más grandes con una empresa de servicios financieros para sacarse a los más chicos de la competencia, las mafias de los laboratorios, la obra pública ya adjudicada a las empresas sin licitación (o con licitaciones prearmadas), algunos estudios jurídicos y el Poder Judicial siempre listos para, vía cautelares, mantener privilegios como la obligatoriedad de las contribuciones a las cámaras empresarias, las vergonzosas ventajas impositivas que tiene la AFA o la prohibición de hacer explotaciones mineras por la ley de glaciares son algunos de los valiosos ejemplos que el ministro puso de manifiesto.

Me llamó mucho la atención lo poco que se replicó esta noticia en los medios y redes sociales. Evidentemente, “no la estamos viendo”, como se dice ahora. O la vemos, pero tenemos miedo de salir de la zona de confort y competir. Yo creo que Sturzenegger expuso la grieta más profunda que divide a los argentinos. No es la derecha y la izquierda, el peronismo y el antiperonismo, los libertarios y “los kukas”. Son de un lado, los que quieren trabajar honradamente, sin miedo a competir y con reglas iguales para todos. Del otro, los que se acomodan, los que hacen trampa al solitario, los que se asocian con los empleados públicos o con el Poder Judicial, los que no compiten ni buscan mejorar ni mejorarse, los que coimean, los que roban...

Vos, ¿de qué lado estás?

Santiago Cornu Labat

DNI 20.665.073

Pena

Pocas veces he leído un artículo tan certero como el de Joaquín Morales Solá en la edición del domingo pasado. Me da mucha pena que tenga tanta razón. La violencia de los políticos de estos últimos años es temible y habla de una educación ausente. Lo peor es que son los representantes de la nación.

Emilio Sojo

DNI 4.429.905

Ingresos y riqueza

Para dejar de lado las polémicas, tan comunes en nuestro país, lo que debe quedar claro es que: cuando se distribuye riqueza la suma da cero, y lo más probable es que no se lo haga en forma correcta, porque para ello muchas decisiones se imponen arbitrariamente. Cuando se propone distribuir el ingreso es sumar esfuerzos del capital y el trabajo para sí distribuir el producido, que en ese caso si da positivo, y genera desarrollo, progreso. La riqueza es el pasado, el ingreso es el futuro.

Hugo Carassai

DNI 6.552.242

Intimaciones

En 1998 compré un departamento en un remate judicial, pagando todo lo que había que pagar. El año pasado me empezaron a llegar intimaciones de falta de pago de unas boletas de ABL que eran anteriores a la compra y que por supuesto no me corresponden. Tratamos de hablar con el mandatario de la AGIP, quien erróneamente me reclama la deuda que es de menos de 2000 pesos y alegremente me quiere cobrar más de 200.000 pesos por sus honorarios. Además, es una deuda prescripta.

Habría que hacer algo en la ciudad y en la nación para que la industria del juicio por ABL y otros no siga erosionando los bolsillos de la gente. Más claro: que nos dejen de robar.

Pablo Gowland

DNI 12.900.952

Gas en Bariloche

Mientras el ciudadano común de Bariloche hoy no puede acceder a conectarse a la red de gas pública, porque este servicio se encuentra restringido y a la espera de que se concreten las obras pendientes en el gasoducto cordillerano, investigaciones periodísticas en esta ciudad informan que un importante funcionario del gobierno nacional, usando sus influencias, consigue que le den su medidor en dos propiedades que posee en esta ciudad. Debo destacar la prolijidad del asunto, ya que este señor se preocupó, junto a la distribuidora del servicio, para que quede todo en orden y con la documentación que respalda correctamente esas conexiones. ¿No es este hecho un acto típico de esa casta de la que tanto habla y reniega Milei? Miles de familias durante este invierno gastarán importantes sumas de dinero para darse calefacción en sus casas, con leña, electricidad o gas en garrafas. En la misma ciudad y sin nada de vergüenza, este funcionario consigue lo que muchos no pueden y necesitan.

Sergio Marré

DNI 10.660.398

Carteles que distraen

Es inadmisible que se instalen pantallas gigantes en colores al costado del Obelisco, distraen al tránsito vehicular que viene por la avenida Corrientes hacia el bajo, máxime si ahora se han incorporado tecnologías 3D que simulan brazos articulados y otros objetos cuyo realismo no parece adecuado para ese lugar. Tampoco es correcto que las empresas de colectivos pongan pantallas luminosas en la parte trasera de los vehículos, porque ademas de distraer a los conductores que vienen detrás impiden ver correctamente las luces de los semáforos, que son las únicas luces que se deberían ver con claridad.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

