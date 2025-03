Cartas de lectores: Reforma estructural, 24 de marzo, autocrítica

Reforma estructural

Un cambio denota la acción de un estado inicial a otro diferente y es estructural porque modifica la organización de los elementos fundamentales que sostienen el sistema. Hasta hoy los cambios son superficiales y todas las reformas de fondo están pendientes. Sin ellas, el esfuerzo realizado será en vano. Sería importante que así como se comunican los pasos del plan económico, se anuncie la agenda de reformas estructurales y se avance con idéntica convicción.

Fernando J. Bustillo

DNI 12.046.421

24 de marzo

¡La verdad os hará libres! Esta frase, dicha hace más de 2000 años, cobra también mucha importancia al escuchar tanta mentira ideologizada con fines distorsivos y económicos. Seremos realmente una nación libre al aceptar la verdad completa de nuestro pasado y poder caminar juntos hacia adelante. Eso es lo que el pueblo argentino ansía.

¡Viva la patria!

María Taussig

mbragamenendez@yahoo.com.ar

Autocrítica

Demian Reidel, jefe de los asesores del presidente Milei, generó polémica en un foro reciente para atraer inversiones al país. Ante empresarios e inversionistas de primer nivel manifestó deseos de que la Argentina se convierta en un centro de desarrollo para la inteligencia artificial y enumeró la cantidad de ventajas que el país ofrece, pero dijo que el único problema son sus “habitantes”, es lo que tenemos que solucionar. Obviamente este comentario generó rápidamente críticas del kirchnerismo, que lo calificó de “cipayo, antipatria y antiargentino”. Justamente el sector político que destruyó el país y que lo saqueó con infinidad de corruptos en sus filas, con la expresidenta y exvicepresidenta condenada a la cabeza, que se valieron del relato de la mentira y de la extrema demagogia para captar ingenuos. No tienen vergüenza. Pero reflexionemos: ¿por qué sucedió esto? Porque gran parte de sus “habitantes” así lo quiso, eligiéndolos en las urnas, y tal vez esto sea un problema que merece una profunda autocrítica.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Vergonzoso

Vergonzoso lo expresado por el jefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel, en una reunión con grandes empresarios e inversionistas organizada por el Foro Económico Internacional de las Américas, cuando dijo: “Contamos con grandes extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a aguas en climas fríos, que es como la frutilla del postre para el enfriamiento de sistemas. Y en un área sin conflictos armados, sin tsunamis ni terremotos. No hay muchos lugares en el mundo con estas cosas, el problema con esta área es que está poblada por los argentinos”. Expresión ofensiva para todos los argentinos. No se ha visto hasta hoy el rechazo del Presidente ni de autoridades nacionales a esta descalificación de todos aquellos que le han dado el voto. Silencio que lleva a pensar que están de acuerdo con las expresiones de esta persona licenciada en Física, doctor en Economía y magíster en Matemática Financiera, a la que no le importan los argentinos, sino que solo ve nuestras tierras con facilidades para el enfriamiento de los sistemas de inteligencia artificial y energía nuclear. Se debe mirar con visión de futuro adónde se quiere llegar con esta línea de pensamiento, que desprecia a los habitantes y solo mira cómo aprovecharse de los recursos naturales para concentrar el poder en grandes empresas y grupos financieros. Que el jefe de asesores del Presidente sea una persona con esta mentalidad y que el Gobierno no reaccione hace pensar que va en un camino distinto al que se pensaba cuando la mayoría de los argentinos lo votó. Para rectificar este camino solo queda el poder del voto.

Alberto Luis de Urquiza

aldeurquiza@gmail.com

Ómnibus escolares

En la mañana de ayer quedé sorprendido por la gran cantidad de ómnibus y transportes escolares que circulaban, vacíos, por la avenida 9 de Julio en dirección al sur. Supongo que se dirigían al conurbano para recoger pasajeros, que luego de dar presente con su puntero para garantizar la continuidad de sus planes irían “voluntariamente” a la marcha de la tarde. Creí que esta práctica corrupta había sido eliminada o al menos grandemente limitada por la intervención del Ministerio de Capital Humano. Al parecer, estoy equivocado. ¡Qué lástima!

Jorge Blaquier

DNI 4.289.633

Marcos Di Palma

Escuchar a Marcos Di Palma me emociona. Cuando uno quiere que las cosas se hagan correctamente no hay peros, no hay dudas, solo hay un amor inmenso en lo que se hace y se ponen el corazón, el alma y el cuerpo, como este gran hombre los puso, y así se logra. Él quería llevarle ayuda a la gente de Bahía Blanca, no que la toquen los políticos. Y tiene razón, ahí se pudre todo, porque el signo pesos y la palabra negocio están en la cabeza de todos. Lamentablemente es así. Este hombre se merece que esto que hizo se conozca en todo el país y lo imiten. Y que el Gobierno y todos los gobiernos alguna vez hagan las cosas con el corazón como las hicieron Marcos Di Palma, su hijo y todos aquellos que dieron su tiempo, sus camiones, por amor al prójimo. ¡Tendríamos una Argentina tan distinta!

Gracias, Marcos Di Palma, por tu generosidad, por tener ese corazón tan grande que sabe dar a cambio de nada.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@ Yahoo.es

Autos sin patente

¿Alguien sabe a qué se debe que cada vez se vean más automóviles circulando en las calles sin su correspondiente placa patente? Parece que a los puestos de policías que detienen autos para revisiones de rutina no les llama la atención a pesar de que a esa gente no le pueden hacer multas ni tampoco paga la VTV. En fin, es otro cachetazo a los que tratamos de estar en regla.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

En la Red Facebook

Marcha por el 24 de marzo

“La historia se cuenta completa, si no no es historia. Y es de una bajeza moral inaceptable usarla políticamente”- Juan Parodi

“Nunca dijeron la verdad, enseñaron en las escuelas lo que a ellos les convenía y a odiar a los militares”- Olga Roh

“No eran idealistas, eran terroristas asesinos”- Walter Villegas

“Memoria selectiva no va más, historia completa”- Heidi Schäffer

