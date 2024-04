Cartas de lectores: Reformas económicas, base china, errores libertarios

Escuchar

Reformas económicas

En su nota del 9 de abril, Luciana Vázquez analiza con su habitual lucidez la aparente voluntad del presidente Milei de priorizar la batalla cultural por sobre las reformas estructurales de la economía, de cara a las dificultades que presenta la sanción legislativa de esas reformas. Señala la periodista que, aun cuando gran parte de la población sufre una escalada de precios generalizada, se observan encuestas en las que Milei conserva altos porcentajes de aprobación, por lo que la batalla cultural estaría ganada a día de hoy. La cuestión radica en cuánto tiempo durará esa aprobación de no percibirse alguna señal positiva para los sufrientes bolsillos. En la España de mediados de los años 50, la situación económica estaba al borde del colapso. Con la incorporación de un puñado de jóvenes economistas ortodoxos al gobierno más el concurso del prestigioso jurista catalán Laureano López Rodó, la economía se pudo encarrilar. Don Laureano sostenía que la administración pública es el poder más dinámico de un gobierno, que su actividad es la que más profundamente penetra en la vida social y que los combates culturales son nada en comparación con el manejo de la administración del Estado. A su vez, y en nuestro país, el eminente sociólogo José Luis de Imaz aconsejaba a los políticos distinguir entre tempo y timing. Ojalá el presidente Milei capte esa distinción.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Base china

Mucho se ha escrito, leído y hablado sobre la base china en Neuquén. Lo que no he leído ni escuchado es la explicación de cuál es el beneficio concreto, para nuestro país, a cambio de haber cedido el espacio físico, las restricciones radioeléctricas impuestas y la soberanía jurídica por 50 años con opción a otros 50 años. Creo que los representantes de los gobiernos precedentes al actual o el Congreso mismo deberían dar una explicación a toda la sociedad de por qué se hizo este acuerdo y luego, durante el gobierno de Cambiemos, por qué se refrendó.

Cercanos al mes de mayo y parafraseando el reclamo durante la gesta de 1810, podríamos repetir que “el pueblo quiere saber de qué se trata…”.

Fernando M. Chain

DNI 13.887.349

Errores libertarios

Para avanzar con éxito, el presidente Milei debería evitar que se cometan graves errores, tal como la creencia dogmática según la cual el libre mercado constituye una solución a rajatabla, y se opone a la intervención de la autoridad ante situaciones evidentes de abuso y arbitrariedad por parte del oferente de productos o servicios. Tal es el caso de la liberación de precios de las organizaciones de medicina prepaga y la fijación del precio de los medicamentos por parte de los laboratorios. Tomemos como ejemplo el caso que aplica a miles de situaciones en las cuales frente al incremento del 28% en el ingreso jubilatorio en los últimos tres meses, el aumento en las cuotas asciende al 182%. Las consecuencias de esta medida, carente de razonabilidad y que el señor Presidente puede defender como un caso favorable del modelo libertario, representan en realidad uno de los errores más patéticos de la política económica que continúa extendiendo el decadente escenario de pobreza heredado del populismo. Debe considerarse que en todo proceso de cambios profundos como el que sostiene La Libertad Avanza debería evitarse que los resultados de decisiones negativas de tal magnitud como esta coexistan y sean tan inapropiados frente a los resultados positivos que se vayan logrando, como ser las mejoras en lo macroeconómico, la lucha contra el narcotráfico o la corrupción. Es obvio que los más afectados por la liberación de las prepagas y el precio de productos medicinales no solo no forman parte de la “casta”, si bien objetivamente solo representa por ahora un ente abstracto del que tal vez una muy pequeña minoría posea información a ciencia cierta. La misma reflexión podría hacerse respecto de la caída de los ingresos de la clase pasiva, una decisión inconducente y tal vez la más antisocial implementada para alcanzar y mantener el déficit cero.

Héctor Helman

hohelman28@hotmail.com

Trato inhumano

Hace unos días, LA NACION publicó una carta que estremece, que sacude el espíritu de cualquier persona de bien. En ella, la señora Ana Delia Magi, pariente de uno de los militares que combatieron a las bandas marxistas en la década del 70, denuncia el trato humillante que reciben todas las familiares que concurren al penal donde se encuentran alojados aquellos por parte de las autoridades de ese lugar. Esta tremenda situación es soportada desde hace 21 años sin que ninguna autoridad nacional, hasta ahora, tome cartas en el asunto. Manoseos de todo tipo, amenazas, empujones, insultos y todo tipo de improperios fueron en ese largo tiempo los padecimientos que tuvieron que sufrir madres, hermanas, hijas y nietas de aquellos hombres. El odio brutal de esa gente, fomentado por el nefasto gobierno anterior, hizo posible que la humillación, el destrato y la venganza estuvieran a la orden del día. Es hora de acabar con esta bestialidad, y de que las nuevas autoridades pongan manos a la obra para que los hacedores del mal dejen de hacer daño de una vez por todas.

Juio C. Borda

DNI 11.478.116

Baches

Con posterioridad a las tormentas de hace tres semanas aparecieron a la salida hacia el centro del túnel de Libertador varios baches, que se pretendió tapar con dos planchas de acero que no hicieron más que agravar el problema y que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen sin arreglar. Lo mismo ocurre en muchas otras calles y avenidas de la ciudad. Esos baches (como lo son también las tapas y alcantarillas desniveladas) son un serio peligro para el tránsito en general y para los motociclistas en especial, que corren serio riesgo de accidentes. Da la sensación de que son “obligatorias” las obligaciones de los contribuyentes (patentes, VTV, etc.), mientras que las de los funcionarios (como es el mantenimiento de la vía pública) son meramente “facultativas”. Me gustaría saber si ante un accidente personal causado por esos baches (como mínimo) desatendidos responderán los funcionarios incumplidores. Y aclaro que hablo de los “funcionarios incumplidores” y no de la ciudad, que somos todos nosotros y que ya de por sí es responsable.

Pablo Correch

DNI 17.203.219

En la Red Facebook

Video. El momento en que el líder de Hamas se entera de la muerte de sus familiares

“Cero remordimientos con los suyos. Imaginate con los demás”- Ricardo Javier Artero

“Según ellos son mártires”- Cristina González

“Corazón de hielo”- Cecilia Friedlander

“La naturaleza es así, el que mata no tiene sentimientos”- Tomás Patino

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION