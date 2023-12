escuchar

Refrán

Los refranes, producto de la experiencia popular, son dichos de uso común que sirven para poner un ejemplo, llamar a la reflexión o dar alguna enseñanza. Un refrán muy antiguo dice: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Los argentinos hemos sido gobernados durante 40 años por políticos de carrera que nos han llevado a esta crisis sin precedente.

Sabemos que el futuro gobierno no tiene mucha experiencia política, pero prefiero, viendo el estado actual de la Argentina, no utilizar este refrán, al cual el pueblo también hizo caso omiso en las elecciones presidenciales. Quizás haya que reformularlo.

Esteban Daniel Lezama

dr.elezama@gmail.com

Cultura del trabajo

El martes pasado entrevistaban por televisión a dos chichos de parecido nivel socioeconómico: uno de ellos trabajaba duro para poder vivir, y con mucho esfuerzo tomaba dos colectivos diarios para ir a estudiar. El otro cobraba planes del gobierno y se manifestaba como conforme con la situación y ni pensaba en estudiar o conseguir trabajo, en sus palabras “estaba bien”. Es hora de que Milei transforme este sistema de planes para que se transformen en un puente transitorio para que la verdadera cultura del trabajo prevalezca. Es la única forma de salir de esta decadencia permanente.

Remigio Ehrentraut

DNI 18.106.849

Cambio de paradigma

Como decía Heidegger, en la historia hay acontecimientos que producen grandes cambios de paradigma. Asimilando ese concepto a este momento tan especial de la vida política nacional, pienso que estamos viviendo ese profundo cambio en el que queda atrás el esquema de la vieja política y nace un movimiento nacional, popular y liberal inédito en nuestro país. Se asienta en bases que dan preeminencia al ciudadano por sobre cualquier estructura partidaria y encuentra en las redes sociales su principal fuente de comunicación, prescindiendo, en parte, de otros medios que otrora resultaran necesarios. Deja de lado coaliciones políticas e incorpora funcionarios de toda procedencia exigiendo solo idoneidad para el cargo y adhesión a los principios libertarios. Nace con él la esperanza de producir los grandes cambios estructurales postergados desde antaño por un sistema prebendario que los ha impedido. Un movimiento transversal sin distinción ni exclusión más que abrazar las ideas de la república.

Dios quiera que esta vez podamos reiniciar el camino de grandeza que en alguna época tuvimos y que la vetusta e ineficiente política trastocó. Dejemos atrás el pasado, construyamos entre todos un futuro con inclusión y sin grietas en que todos nos sintamos partícipes en esta nueva oportunidad.

Juan Carlos Cornejo

DNI 4.550.806

Docencia urgente

Empezamos un nuevo capítulo de nuestra historia, en el que el gobierno debe imponer el imperio de la ley y mantener el orden desde el primer instante. Ante amenazas destituyentes de variados grupos, sindicatos y piqueteros que se proponen controlar “la calle” y voltear al gobierno democráticamente elegido, es urgente que los mejores constitucionalistas y penalistas ilustren con urgencia al pueblo entero sobre la misión encomendada, a la luz del derecho vigente, y las atribuciones legales para la represión del delito.

Que no queden dudas, que el pueblo sepa y no se confunda, y que Dios nos ampare.

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

El Cadillac

El Cadillac que compró Perón ya está en un museo; la carroza que ordenó construir Jorge III en 1760 todavía lleva a los reyes británicos desde el Palacio de Buckingham al Parlamento para inaugurar las sesiones. ¡Que fenómeno, diría Pepe Biondi!

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Insumos médicos

No entiendo qué esperan las diferentes asociaciones médicas con personería jurídica o los jueces para actuar de oficio ante el faltante de insumos médicos que ponen en serio riesgo la vida de las personas, para iniciar acciones penales a las actuales autoridades gubernamentales. ¿O hace falta que empiecen a morir personas para que esto suceda? Ya nos matan los delincuentes sin que nadie haga nada útil. Son responsables de mayor genocidio en el país por la inoperancia ante la pandemia, nos matan por la inseguridad y ahora también por la falta de insumos médicos fundamentales. No nos quejemos los argentinos luego si nos quedamos en nuestras casas viendo cómo la gente muere y no hacemos nada.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Aprender duele

Muchas veces nuestros niños y jóvenes con dislexia y otras DEA dan cuenta de este dolor e impotencia frente a la falta de acompañamiento y empatía del mundo escolar. El fracaso duele y muchas veces impacta en la salud emocional y física de los chicos. La detección temprana y las adecuaciones de acceso y forma son una obligación y un derecho ya reconocido en la ley nacional 27.306. Nuestro país les adeuda a estos niños y a sus maestros y profesores una capacitación responsable para trabajar con ellos con el respeto y la dedicación que se merecen.

Desde Disfam Argentina llevamos 10 años trabajando por los derechos de las personas con dislexia y aun falta de parte de nuestras autoridades y ministerios un verdadero involucramiento hacia este 10% de nuestra población. Necesitamos profesionales y docentes comprometidos y formados. Como sociedad debemos poner a la educación en un lugar preferencial. Un docente cuyo sueldo no alcanza para pagar un alquiler difícilmente pueda capacitarse o adquirir materiales. Valoremos la educación y no permitamos que ningún niño sienta que aprender duele.

María Arabetti

Presidenta Disfam Argentina

DNI 14.897.452

