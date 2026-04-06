Cartas de lectores: Respuesta, Teófilo Tabanera, desaprensión

Respuesta

La pregunta del jefe de gabinete al periodista que puede resumirse como “quién sos vos para preguntarme a mí” puede responderse como “soy parte del pueblo que te paga el sueldo y que te puso dónde estás para servirme.”

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Teófilo Tabanera

Es un logro destacable el haberse colocado al nanosatélite argentino Atenea en el espacio, a más de 70.000 km de distancia de nuestro planeta, como parte de la misión del Artemis II de la NASA. Felicitaciones a todo el equipo. A pesar de sus reducidas dimensiones de 30 x 20 x 20cm, el hecho de tener montajes con microcomponentes y semiconductores, lo dota de una capacidad técnica notable. Esta tarea , continúa la paciente y persistente obra de tecnología aeroespacial, que comenzó con uno de los primeros satélites argentinos, el Capitán Beto, llamado así por el tema de Spinetta, que se colocó en 2013 en órbita a 650 km de la tierra. Estos esfuerzos de nuestra comunidad técnica y científica merecen recordar al gran pionero de la industria aeroespacial, Teófilo Tabanera, cuyo nombre, con justa causa, lleva el centro aeroespacial de la CONEA en Córdoba. Las experiencias con cohetes desde Chamical en La Rioja, a partir de la década del 60, incluyeron el lanzamiento y recuperación con vida del ratoncito Belisario y el mono Juan, los primeros viajeros espaciales argentinos.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Desaprensión

Un editorial de LA NACION refleja la preocupación genuina por el riesgo que implica la utilización de vehículos no autorizados en la Panamericana. No solo ocurre allí. He sido testigo de patinadores en rollers por la avenida Cabildo, entre el tráfico, o ciclistas circulando por la doble línea amarilla de la avenida Santa Fe. Me de terror cruzármelos conduciendo por el riesgo de verme involucrado en un involuntario accidente. Esa desaprensión por su vida de estas personas nos afecta a todos, porque de ocurrir una desgracia nos veremos implicados sin quererlo. Es responsabilidad de las autoridades educar y desalentar estas prácticas, deteniendo al vehículo y obligándolo a dejar circular por donde lo hacía. Es incomprensible la pasividad de los agentes de la ciudad que controlan el tránsito ante estas faltas.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Almirante Büsser

El 2 de abril recordamos la gesta de Malvinas y a todos los valientes oficiales suboficiales y soldados que participaron de ella defendiendo nuestra soberanía en esa noble causa. Se nombraron varios miembros de nuestras fuerzas con nombre y apellido. Por supuesto que tomamos esta enumeración como ejemplificativa y no taxativa so pena de incurrir en una omisión injustificada. Pero hay un caso que no figura en general en la prensa ni en las redes. Es el caso del Almirante Carlos Büsser quien comandara las tropas de desembarco en ese 2 de abril. Fue el comandante que recién desembarcados y a riesgo de morir fusilado por la guardia del gobernador como sucedió con el Capitán Giachino, se dirigió a la casa del gobernador a exigir la rendición. Tuve el honor de conocerlo muy de cerca habiendo trabajado con el una vez retirado de la marina. Entre otras historias personales, me comentó que la noche anterior se despidió de su señora, convencido de que era probable no volver a verla. Fue un patriota cabal un caballero cristiano. Cómo a muchos, le tocó pasar los últimos años en prisión domiciliaria por una causa armada en el sur contra los jefes de una unidad donde el se encontraba transitoriamente en una misión que le encomendara la marina. Reivindico su figura, para hacer justicia con un patriota olvidado.

César González Guerrico

DNI 11.675.918

Renovación de DNI

El 2 de marzo último pagué el trámite exprés de DNI en el Renaper, bajo la promesa de que el documento sería enviado a mi domicilio. Sin embargo, a la fecha continúo sin recibirlo y, lo que es aún más preocupante, sin poder obtener información coherente sobre su paradero. En reiteradas oportunidades me acerqué personalmente a la sede del Renaper en el Sanatorio Anchorena, donde había iniciado el trámite y recibí respuestas contradictorias entre sí. A través del canal de WhatsApp oficial del organismo tampoco pude obtener información. El resultado es que sigo indocumentada. Resulta inadmisible que un trámite denominado “exprés”, cuyo costo adicional justamente supone celeridad, derive en esta situación de incertidumbre y falta de respuestas. Espero que esta carta llegue a quienes corresponda y sirva para visibilizar la ineficiencia que muchos ciudadanos enfrentan al intentar ejercer un derecho tan básico como el de contar con su DNI. Agravado por el hecho de que algunas instituciones (por ejemplo, el Banco Nación) no aceptan el DNI de Mi Argentina )

Cecilia Petrocelli Boffi de Caballero

DNI 5.581.390

Carga y descarga

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se vuelve cada día más caótico, y una de las causas más visibles es el absoluto desorden en las tareas de carga y descarga. Camiones y utilitarios estacionan en doble fila, en las ochavas, ocupan carriles enteros y realizan maniobras en cualquier horario, incluso en avenidas y zonas de altísima circulación. Existen horarios y normas específicas para estas tareas, pero en la práctica casi nadie las respeta y los controles son escasos o inexistentes. El resultado es una ciudad más congestionada, con demoras innecesarias, bocinazos permanentes y un perjuicio diario para miles de conductores, peatones y usuarios del transporte público.

No hace falta crear nuevas reglas; hace falta hacer cumplir las que ya existen.

Jose Maria Malbran

DNI 7.866.396