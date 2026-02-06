Cartas de lectores: Riesgos de la IA, sable de San Martín, reforma laboral

Riesgos de la IA

He leído que expertos como Darío Amodei, Elon Musk, George Bezos, Bill Gates, Sam Altman y otros, alertan sobre los peligros que la IA comporta para la Humanidad. Muy preocupante, sin duda. Tres años atrás, Musk pidió suspender por 6 meses el desarrollo de esa herramienta. No fue escuchado, pero sí criticado, tal vez con buenas razones y fundamentos. Acabo de leer una nota sobre el discurso que ofreció en Davos, hace poquito, sobre el mismo tema. Me di cuenta de que, pese a que todos los especialistas señalan los riesgos, no parece haber consenso ni una toma de decisión para evitar lo que predicen como catástrofe. Darme cuenta de eso me parece al menos, inquietante. No puedo evitar recordar el final de la película 2001 Odisea del Espacio. Pertenezco a la generación que la vio recién estrenada.

Inés María Villamarin

inesvillamarin39@gmail.com

Sable de San Martín

El “litigio” por el Sable del Libertador es muy sencillo: la propiedad del mismo es del Estado Nacional, y el Presidente tiene atribuciones para resolver dónde conviene esté depositado. Punto.

Víctor Manuel Monti

víctormanuelmonti@gmail.com

Reforma laboral

Seguramente las indemnizaciones por despido ayuden a cuidar las fuentes de trabajo, pero en general las grandes empresas tienen capacidad de absorber esos costos ante despidos masivos, lo vemos a diario. Lo que habría que medir también es el efecto “desaliento” a tomar nuevos empleados que esta contingencia tiene sobre las pymes que, necesitadas de crecer, prefieren postergar la contratación de personal, o hacerlo de manera informal. Ese número seguramente sea considerable también.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Servicio de trenes

El gremio La Fraternidad (maquinistas ferroviarios) argumentó que el aumento que les ofrecía el gobierno, de 1 % en enero en sus salarios, no acompaña el ritmo de la inflación real. Desde mi punto de vista, es un reclamo justificado. También es cierto que la mayoría de los argentinos, en cuestión de incrementos salariales, estamos en la misma situación que ellos. Si bien el paro gremial (anunciado y luego levantado por la conciliación obligatoria) es un derecho que les asiste por ley, la prestación del servicio no debería ser totalmente nulo durante una medida de fuerza. Sería conveniente establecer una frecuencia de los ferrocarriles que permita viajar sin inconvenientes. Sr. Maturano, sus derechos terminan cuando empiezan los nuestros. La gente necesita trasladarse libremente para realizar sus quehaceres diarios. Las huelgas deberían estar sujetas a ciertas restricciones y el transporte tendría que ser considerado en todos los casos un servicio esencial.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Bukele

La Nación de ayer da cuenta que veinte delincuentes armados irrumpieron en el Juzgado de Garantías N° 5 de San Martin , en el conurbano bonaerense, para amenazar al juez por su intervención en el secuestro de armas de guerra y chalecos antibalas, a una banda de narcos. El gobernador Kicillof debería viajar urgentemente a El Salvador y traer al presidente Bukele, al menos por una semana, rogándole encarecidamente que le dé una mano.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Batalla de Caseros

﻿Desde hace décadas la conmemoración de la batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852, raramente es mencionada por gobiernos, instituciones culturales y medios de comunicación. Esta amnesia institucional coincide con las décadas cuando la Argentina comenzó olvidar los principios que la hicieron grande y hundirse para situarse entre países más decadentes de las últimas décadas. Civilización o barbarie, del maestro de maestros Domingo F. Sarmiento, describe con dolorosa precisión ese péndulo que volvió a sumirnos en la barbarie. Caseros marca el fin de la Argentina bárbara, presa de un esquema caudillesco colonizado por principios feudales y teocráticos heredados de la colonización hispano jesuítica. La visión de futuro así como el genio político y militar de Urquiza sentó las bases para una República que en pocas décadas se transformó en uno de los países más prósperos del mundo, no solo por su desarrollo económico sino por la expansión de la educación, incluyendo a la mujer, así como la apertura a la entrada de ¨todos los hombres de buena voluntad¨ sin distinción de credos ni etnias. Con solo imaginar lo que hubiera sido la Argentina si el vencedor de Caseros hubiera sido el Chacho Peñaloza o cualquiera de los caudillos de la época… El resultado de esa batalla y de la visión de su vencedor fueron la Constitución escrita por Alberdi , elegida entre otras propuestas, tanto como el espacio abierto a hombres como Sarmiento, Mitre, Roca y muchos otros que terminaron consolidando una República que fue el sueño de inmigrantes provenientes de los países más diversos del mundo.

Ya comenzado el año 2026 los vientos de un cambio tecnológico, superiores a la invención de la imprenta, nos vuelven a dar la oportunidad histórica, como en 1852, para dejar atrás un oscuro pasado y subirnos a un futuro imparable y posible.

Marcos Victorica

DNI 10 141 047

Provincias

Leo en el diario que al Presidente le faltan 9 provincias por visitar. Por si no lo sabe o no lo recuerda, febrero es un mes muy propicio para visitar mi provincia (Salta), el día 20 se conmemora la batalla del general Belgrano contra las tropas realistas. Como así también le informo que el 23 de agosto se conmemora en Jujuy el glorioso Éxodo Jujeño, una buena fecha para visitar esa hermosa provincia y llevar el reconocimiento del gobierno central, recordándole que somos un país federal.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

