Cartas de lectores: Riesgos en la plaza, volver a la alegría, las PASO

escuchar

Riesgos en la plaza

El miércoles 2 de noviembre, a las 17.30, mis hijos de 5 y 2 años se encontraban bajo el cuidado de su niñera jugando en la plaza Vicente López (ubicada en Paraná y Arenales). La más pequeña lo hacía con otros chicos de su edad cuando se acercó una mujer y le limpió la cara con una toallita, le tomó la mano y caminó hacia la puerta de salida. Quien los cuidaba enfrentó a esta mujer, quien se disculpó con la excusa de que “se había confundido de niña”. Más tarde, vio que esta persona se retiraba sola de la plaza, es decir, no estaba cuidando a ningún niño y su único objetivo era apropiarse de algún menor ante el descuido de un adulto.

Una como madre tiene temores y ve riesgos de manera permanente cuando se trata de sus hijos: miedo a los autos, a la pileta, a la caída desde un árbol, a una enfermedad. Desde el miércoles pasado, un nuevo temor se apoderó de mí: la posibilidad de que alguien se lleve a mis hijos. Un temor que desde ese día caló tan hondo que no volveré a ser la misma.

Además de la respectiva denuncia, me parece importante que el hecho vivido por mi hijita sea conocido por quienes frecuentan esta plaza, ya que si bien tuvimos suerte, hay que prevenir o estar alerta para que no secuestren o hagan desaparecer a un niño.

María Josefina Gortari

DNI 33.691.573

Volver a la alegría

Escuché a la señora vicepresidenta decir en su reciente exposición ante la UOM que quiere devolver la alegría a los argentinos. Sin temor a equivocarme, solo volverá la alegría cuando impere la verdad y la justicia, algo bastante difícil en lo inmediato cuando se la ha pisoteado tanto, cuando los valores morales perdieron su imperio, cuando las mentiras y la hipocresía son moneda corriente. Esto es lo que hemos visto en demasía en quienes deberían dar el ejemplo, y la vicepresidenta tiene mucho que ver al respecto.

Susana Teresa Liibe

DNI 4.666.465

Las PASO

Sobre el tema de las PASO, cuando se implementaron se dijo que “los partidos políticos pueden tener diferentes aspirantes a un mismo cargo. Los votantes deciden cuál de esos aspirantes será el candidato para el cargo en las generales. En ese sentido, viene a suplantar el sistema de internas que empleaban los partidos políticos tradicionales”. Lo importante es que Juntos por el Cambio tenga un plan de gobierno unificado y de esa forma se elija a quienes son los mejores candidatos para llevarlo a cabo. Hay que dejar que cada uno demuestre quién es el mejor.

Juan Baldassarre

DNI 0.580.999

Deponer los egos

Señores de Juntos por el Cambio, somos muchos los que hemos confiado en ustedes y los hemos apoyado en las buenas y en las malas. Me pregunto si no ha llegado el momento de deponer los egos, limar en silencio las diferencias que tengan y tirar todos para el mismo lado, única manera de salir de la situación en que estamos.

No nos defrauden.

Josefina Guerrero

DNI 5.886.910

Tomás Ruidía

El miércoles último ha muerto un héroe ciudadano: Tomás Ruidía, abatido por la horda salvaje que pulula a metros de la Capital Federal.

Su muerte fue objeto de una buena crónica policial, pero quisiera resaltar algo más.

En un mundo en el que vivimos acosados por las noticias sobre conductas delictivas y las violencias masculinas, resulta destacable la conducta de Tomás, un joven de 18 años. Tomás se comportó como un hombre cabal en la conducta solidaria y protectora de su amiga, mujer. Tal vez hay progenitores que lo lloran y solo les queda el consuelo de haber criado y educado a un hombre de verdad.

Carlos M. Díaz Usandivaras

DNI 4.163.972

Omisiones

He ido a ver la película Argentina, 1985, cuyo guion parece haber sido hecho más a la medida de Ricardo Darín que de ajustarse a la realidad de los hechos. Destaco al menos cuatro omisiones de la película: 1) No se habla de las causas históricas que dieron origen al surgimiento de la guerrilla en la Argentina (la creación de Montoneros, Cuba y la URSS financiando al ERP). 2) No se menciona que la lucha contra la guerrilla comenzó durante el gobierno democrático peronista, con la creación de las AAA y más tarde con el decreto de exterminio del accionar subversivo. 3) No se critica en ningún momento el accionar de los subversivos ni la cantidad de muertes que ellos produjeron. 4) No se habla del informe de la Conadep, que investigó la desaparición de personas, ni se resalta el papel de Alfonsín para llevar a cabo el juicio a los militares.

Evidentemente, a mi entender, tiene una tendencia ideológica peronista-kirchnerista.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Caminar tranquilo

El derecho humano de caminar no existe en el conurbano bonaerense. Es llamativo ver a quienes enarbolan el tema de los derechos humanos y nunca tienen en cuenta un derecho humano ancestral, que hace a la naturaleza del hombre, y que es el derecho a caminar libremente, sin que nadie moleste o impida su paso. Resalto caminar sobre transitar porque lo siento más elemental, aunque sea lo mismo. Es fácil ver que ese derecho humano fundamental es conculcado en los grandes centros urbanos y particularmente en el conurbano, donde se ha asumido como cotidiano el ser asaltado, lastimado o asesinado. Tal circunstancia es parte de la vida diaria. Y no lo ven los pregoneros de los derechos humanos. ¿O será que no consideran derecho humano el derecho de caminar o transitar libremente? ¿Qué oscuros designios lleva a alguien a pensar que caminar no es un derecho humano? ¿Puede ser que por una cuestión ideológica se limiten a considerar derecho humano solamente al de la víctima frente al Estado arbitrario o violento? Más allá de estas disquisiciones, no me cabe duda de que caminar libremente es un derecho humano fundamental, y como tal lo reconoce la Constitución nacional en su artículo 14.

Aquiles Omar Martínez (h.)

DNI 7.735.098

En La Red Facebook

“Quiero aprender más”: tiene 13 años, vive en los Valles Calchaquíes y necesita una moto para llegar a la escuela

“Un gran ejemplo a seguir, nada más, un grande”- Javier Ponzoni

“Me duele el corazón cuando leo esto… tantos planes a inútiles que no quieren progresar… obernantes, politiqueros, ¿dónde están?”- Beatriz Martínez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION