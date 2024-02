escuchar

Rostro

Teniendo en cuenta la ideología variopinta y de principios oscilantes que, acorde con su conveniencia, exhiben muchos legisladores, no es de extrañar que festejaran que por su férrea oposición la ley ómnibus no fuera aprobada, porque ella elimina beneficios y prebendas, y destraba las restricciones a la actividad económica, permitiendo que los negocios sean beneficiosos para todos, y no solo para unos pocos amigos de la “casta” a la que refiere el presidente de la Nación. Evidentemente, la “casta” existe y es real, porque durante el debate mostró el rostro de algunos de sus integrantes, sus intenciones y lealtades, y su verdadera vocación en la política y para con sus representados.

Rafael Mauro

rafaelmauro1@gmail.com

Una sola palabra

Imaginen la repercusión nacional (e incluso internacional) que hubiese tenido el largo relato del fracaso en su mensaje dirigido a los argentinos por Cristina Kirchner si en su lugar hubiese utilizado una sola palabra: “perdón”.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Pan y circo

Un equipo de periodistas del canal LN+ fue asaltado en Quilmes mientras cubría la información sobre la crecida del río y las inundaciones. Les sustrajeron la cámara. Qué paradójico. En ese distrito parecen tener fondos como para organizar un corso y festejar el Carnaval y no para solucionar problemas de hace muchos años, como la crecida del río. A la señora Mendoza le importan más las comparsas. Pan y circo. Es más: apedrearon a un móvil policial que detuvo a los supuestos delincuentes. Una vergüenza. Hoy es Quilmes, pero la provincia de Buenos Aires es toda zona liberada. Ni hablar de La Matanza, Moreno, gobernada por peronistas. El ministro de inseguridad Alonso es un fantasma. Ineptitud, fracaso. Pobres ciudadanos... todos los días matan a alguien, pero la culpa es de Milei por la quita de subsidios.

Guillermo Gómez

guillepoligomez@yahoo.com.ar

Edad de imputabilidad

En su nota editorial del 13 del actual, la nacion aborda un preocupante tema de actualidad: la baja de la edad de imputabilidad. Lo hace con claro conocimiento de la problemática, señalando el paliativo que está hoy al alcance y lamentando la falta de tratamiento del proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados. Comparto que la pobreza y la marginalidad fomentan la inserción de los niños y adolescentes en el delito, y agrego a esos dos factores la delincuencia femenina, quiebre total de la ejemplaridad familiar cuyo continuo aumento es evidente. El núcleo familiar es la primera y fundamental escuela del niño y umbral de su adolescencia; si falla, el tiempo y la calle completarán su mala formación social. Por esa razón entiendo que la eficaz prevención de la delincuencia juvenil comienza por la prevención policial, la adecuada represión judicial del delito de los mayores, la reeducación de los condenados y la reparación por parte de sus progenitores o guardadores de los daños causados por el delito de sus hijos.

Comparto la necesidad de adoptar la reiterancia a las medidas cautelares y entiendo necesaria la revisión del sistema represivo actual, que resulta oneroso e ineficaz. Revisión que, como se sostiene en la recordada nota, debe realizarse con urgencia y desprovista de ideologías.

Norberto A. Giletta

Ex juez federal

Esperanza de la patria

El domingo pasado me desperté muy temprano para la misa de canonización de nuestra primera santa argentina Mama Antula. En el silencio del amanecer, imaginé escuchar un canto, que agradecía a Dios por el bendito don que hacía a nuestra patria al regalarnos a esta maravillosa mujer santa. El canto venía de lejos, como si recorriera cada uno de los rincones de la patria, sus campos, sus ciudades, sus montañas y sus ríos, sus llanuras inmensas y sus lagos y mares infinitos, de un celeste intenso como el cielo y el color de su bandera. Era un canto de fe y de esperanza en Dios Nuestro Señor y en nuestra querida Argentina. Provenía de millones de argentinos, hombres y mujeres, unidos en un mismo amor a Dios y a sus conciudadanos, unidos en un mismo patriotismo, amor a la patria y a su terruño, a la vida, a sus familias, su religión y cultura, su lengua, sus tradiciones, su pasado y su futuro. Era un maravilloso canto de paz a esa niña joven, la patria, que siempre, desde los albores de nuestra independencia, se llamó esperanza. Confieso que pensé que era un sueño, una utopía inalcanzable. Me dije, hay que ser realistas, no estamos muy bien que digamos y hace ya muchos años que nos venimos peleando, despreciando con egoísmo nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Será posible este cambio? De pronto, escuché a un Ángel Niño que me decía: “A lo mejor un día entendamos de pronto que a ella no se le pide, se le da, y eso es todo. A lo mejor un día descubramos de pronto sus gestos, sus maneras, sus costumbres en cada gesto nuestro, en cada guiño nuestro. Porque somos la patria…”. Entonces, de nuevo despertó en mi corazón la esperanza en este bendito país, y como el poeta Bernárdez, conmovido dije: ¡gracias Señor por este pueblo de manos limpias, frentes altas y ojos puros!, ¡gracias, Señor por esta tierra de bendición y porque somos hijos suyos!

Y un rayo de sol entró por mi ventana…

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey5@gmail.com

Gracias

Carla nació el 15 de febrero de 1979 y falleció el 5 de enero pasado. Ambos hechos ocurrieron en el Sanatorio Otamendi. Desde el inicio de su enfermedad, en diciembre de 2010, la Dra. Silvia Agusto y su equipo estuvieron al frente de su tratamiento y las internaciones, análisis y estudios de todo tipo se realizaron en el mencionado instituto. Queremos agradecer a las autoridades, a los profesionales de todas las especialidades, enfermeras y demás personal de servicio que durante estos años han atendido a Carla, no solo por su profesionalismo, sino también por la dedicación y la entrega para que ella estuviera protegida espiritualmente.

Muchas gracias, y Dios los bendiga.

Osvaldo N. Siciliano

DNI 5.526.368

En la Red Facebook

Críticas de Cristina Kirchner al Gobierno

“Estamos así hoy por la culpa de los K y sus políticas”- Gloria Seery

“La justicia empiece a actuar”- Tete Ras

“Silencio señora”- Cristina Bernasconi

“Qué puede decir, si en cuatro años ellos no arreglaron nada”- Alicia Suárez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION