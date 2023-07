Cartas de lectores: Saña, lado equivocado, no se puede

escuchar

Ni un robot programado con inteligencia artificial para hacer daño hubiera procedido con la saña y el ensañamiento de quienes dejaron sin transporte a un pueblo que volvía el jueves por la tarde de sus trabajos, muchos para retomar otras tareas. Esos dirigentes nuevamente serán votados para cargos públicos o sindicales debido a que las viejas estructuras que les garantizan impunidad y continuidad seguirán vigentes. Es el país que hemos construido. ¿Lo sabe la oposición? La guerra de ambiciones por los cargos está desnaturalizando el destino que en sus manos ha depositado gran parte de la ciudadanía de la nación.

El apoyo solapado de nuestro gobierno a la dictadura en Venezuela, al no condenar en el Mercosur la inhabilitación de la candidata Corina Machado, deja, una vez más, a nuestro país del lado de los Estados cómplices de las dictaduras más perversas en América Latina, no respetando las instituciones democráticas ni los derechos humanos. Muy lamentable.

Derogar una ley de alquileres que ha perjudicado a inquilinos y propietarios no se puede. Bajar los impuestos no se puede. Salir del cepo no se puede. Evitar que el derecho a la protesta cancele la libertad de circulación no se puede. Garantizar los días de clase sin paros de los que alguna vez fueron maestros y hoy son trabajadores de la educación no se puede. Combatir el delito y el narcotráfico en serio y sacarles los celulares a los presos para que no cometan delitos desde la cárcel no se puede.

Hace más de 20 años pedimos a los gritos “que se vayan todos”, pero están siempre los mismos. No se pudo.

En línea con el documentado texto de Roberto Bosca publicado el jueves pasado sobre el peronismo y la Iglesia Católica, quisiera añadir el ejemplo de un sacerdote que debió pagar con un prolongado exilio el atrevimiento de oponerse, en l945, a la asunción al poder del general Perón, apoyado por la mayoría del episcopado argentino. Agustín Luchía-Puig, un sacerdote-periodista formado en la universidad de Lovaina (Bélgica) anticipó que nada bueno podía esperarse de un admirador de Benito Mussolini y Adolf Hitler. De regreso a nuestro país luego de vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, fue designado párroco de San Martín de Tours y, en medio de la campaña electoral, pronunció un profético sermón, cuyo resumen publicó la nacion en su página editorial. Los votantes –decía– no deben dejarse engañar por quien se presentaba como “salvador de la patria”.

La repercusión de su profecía tuvo un gran impacto en la opinión pública, y de inmediato fue convocado por el cardenal Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires y presidente del Episcopado, quien le ordenó exiliarse dentro de las próximas veinticuatro horas, a fin de no comprometer con su prédica a la Iglesia, cuya jerarquía apoyó mayoritariamente el ascenso de Perón al poder.

El forzado exilio duró casi diez años. Recién después de la revolución que derrocó al dictador, en 1955, pudo regresar a su amada patria. Cinco años después, en 1960, fundaría el semanario Esquiú, que fue la publicación católica más difundida de América durante más de tres décadas.

Bullrich, Larreta, no se dejen devorar. No pierdan la oportunidad de desplazar al oficialismo por disputas personales: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera” (Martín Fierro).

Ustedes serán los responsables si Juntos por el Cambio pierde esta elección, y sus votantes se lo demandaremos.

Sería muy positivo que los medios nos informen, en detalle, sobre cada uno de los miembros de las listas sábana que votamos. ¿Qué preparación y trayectoria tienen para el cargo? ¿Qué proponen? ¿Desde cuando militan en su partido? ¿Por qué lo hacen? Sería bueno saber qué opinan sobre: discriminación, religión, terrorismo, piquetes, golpes militares, historia argentina, política internacional. También datos personales: ¿edad?; ¿profesión?; ¿familia?; ¿dónde viven?; ¿cómo es su casa?; ¿cuál es su patrimonio?; ¿a qué escuelas van sus hijos?; ¿qué leen?; ¿qué miran por TV?; ¿tienen hobbies?; ¿a qué le tienen miedo? Son datos que aportan mucho sobre un postulante. Creo que la prensa independiente es responsable de informarnos sobre estas personas que nos van a representar, porque muchos de ellos se ocultan debajo de la sábana, los conoce solo su familia y no tienen ni idea de su real responsabilidad para con los ciudadanos.

Desde hace meses soy objeto de una persecución de tres, cuatro o más llamadas telefónicas diarias por parte de una de las mayores empresas de telefonía celular que procuran rescatarme o hacerme cliente a través de planes promocionales que no acepto con respuestas de buen y mal grado. Ese asedio no solo es molesto sino generador de estrés, porque a menudo uno está pendiente de una llamada importante. Sería conveniente que el organismo regulador de las comunicaciones instruya a esas empresas para que cuando uno dice “no me interesa” a la primera llamada de sus call-centers sea eliminada del listado y no vuelva a sufrir esta perversa persecución, que no es solo mi caso, sino de muchos otros usuarios.

