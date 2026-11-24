Santucho

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) homenajeará a Mario Roberto Santucho, fundador del PRT-ERP, a cincuenta años de su muerte durante la última dictadura cívico-militar. Resulta difícil conciliar esta decisión con una vocación genuina de paz y concordia, considerando los antecedentes documentados de quien lideró una organización armada. Surge la inquietud de si el Consejo Superior de la UBA avalará esta resolución y un precedente que abre la puerta a reivindicar a distintos actores de la violencia de los años setenta. La universidad pública debería ser un espacio de reflexión crítica y encuentro, no de tributo a quienes optaron por las armas, especialmente frente a los jóvenes que desconocen la complejidad de aquella época. Para construir una Argentina que nos contenga a todos necesitamos superar los enfrentamientos del pasado y evitar que la mirada fija en el ayer nos transforme en una estatua de sal.

Basilio Aristidis Kotsias

kotsias@yahoo.com

Una silla vacía

Acabo de leer el texto titulado “Dejen una silla vacía para María Cristina Viola”. Muchos se preguntarán quién fue María Cristina. Tenía apenas tres años cuando, el 1.º de diciembre de 1974, fue asesinada junto a su padre, el capitán Humberto Antonio Viola, en un atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en San Miguel de Tucumán. Su hermana María Fernanda, de cinco años, quedó gravemente herida. En estos días, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró de interés institucional un homenaje a Mario Roberto Santucho, quien comandaba el ERP. El acto está previsto para el 10 de diciembre, día en que conmemoramos la recuperación de la democracia. Frente a tantas urgencias de la universidad pública, me pregunto qué razones llevaron al Consejo Directivo a dedicar tiempo y respaldo institucional a homenajear a quien dirigía la organización responsable de aquel atentado. De una universidad pública espero que estudie aquellos años con rigor y que, al hacerlo, dé lugar a la historia de las víctimas. La memoria y la justicia exigen un mismo criterio moral. El deber de recordar a las víctimas tiene el mismo valor, cualquiera haya sido la filiación política de quienes ejercieron la violencia. Si el homenaje se realiza, dejen una silla vacía para María Cristina Viola. Y cuando alguien pregunte por qué está vacía, cuenten quién era, cuántos años tenía y qué le pasó.

Mariano Roberto Viaña

marianoviana@hotmail.com

Conductas

Se ha informado que la Facultad de Ciencias Sociales va organizar un homenaje al exjefe guerrillero Mario Santucho. A los organizadores de este incomprensible acto les quiero recordar, que como bien lo señala un artículo del diario La Nación del pasado 21 de Diciembre, este siniestro personaje participó en la planificación y ejecución de atentados y actos guerrilleros en la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro (marzo de 1972), y en plena democracia del asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973), el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974), al intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), al despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán (1974-1975), entre otros, que causaron la muerte de muchos militares y civiles que defendieron valientemente estos atentados. Estos sanguinarios actos, repito en plena democracia, llevó a decir al entonces presidente Juan Domingo Perón, en una carta dirigida a los jefes, oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición de Azul, que se debería exterminar uno por uno a los guerrilleros, a quienes calificó de psicópatas. Tampoco debemos olvidar, que esta persona que se quiere homenajear, dijo que para llegar al socialismo había que matar a un millón de personas.

Estimados organizadores de este incomprensible acto, les quiero decir, que a las personas no se las reconocen por sus ideales, sino por las conductas que llevan a cabo para lograrlos.

CL(R) VGM Carlos Castro Madero

cbmadero@hotmail.com.ar

Baratta

Brillante la columna de Graciela Guadalupe del domingo pasado. En pocas palabras reconoce que el que las hace “hace grandes” no las paga. Qué pasaría si un carterista, por decir algo menor, pidiera ir al la costa Atlántica a pasar la Navidad. Lo meten en un calabozo de penitencia. Pero no se olvide que la justicia argentina el que tiene la paga, y se manda a mudar de vacaciones, con los intereses que seguramente le sigue dando el fruto de delitos manejados desde la cárcel. Se quedaron con nuestro dinero y que nadie se los saque. Pobre Argentina.

Emilio Sojo

emiliosojo@gmail.com

Escapes libres

Con qué satisfacción pasa, rauda y orgullosa, a todo volumen y a cualquier hora, la moto con su escape libre. Guardia urbano, policía de la ciudad, policía federal, agentes encubiertos, funcionarios, diputados contemplan este fenómeno pasivamente. ¿Habrá algún motivo secreto por el cual acá en Buenos Aires se protegen los escapes libres? ¿Por qué lo toleran? Para obtener votos no creo, por los comentarios que formulan las víctimas a su paso. Hipoacusias seguras a largo plazo, contaminación ambiental severa, en fin nada bueno.

Eduardo Manzini

eduardo.manzini@yahoo.com.ar

Borges

Jorge Luis Borges necesita hoy un excelente documental, biográfico, que refleje su personalidad y su extraordinaria trayectoria internacional. Otra gloria de nuestra cultura, Astor Piazzolla ha sido honrado con tres documentales: Piazzolla in Portrait de Mike Dibb y quien suscribe, Los años del Tiburón de Daniel Rosenfeld y Sintiendo a Piazzolla de Guillermo Stamponi y Pablo Rho. Las escenas argentina e internacional merecen un documental a la altura de la genialidad de Borges.

María Susana Azzi

msa@mariasusanaazzi.com

En la Red Facebook

Un local de comida explotó en Ezpeleta

“Eso pasa cuando el Estado no está presente. Donde no existe control del Estado a través de sus entes reguladores” -Lidia Ana Camara

“Cuando las cosas te muestran la realidad de un municipio” -Mario Djclay

“Decadencia” -Rosalia Mondelo

“Todavía usan garrafas, qué atraso” -Lorena Jaime