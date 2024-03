Escuchar

Sarmiento y la mujer

En el Día Internacional de la Mujer es bueno recordar que Sarmiento fue uno de los gestores de la ley 1420. Con dicha ley se dio el paso más importante en la igualdad de género al hacer la educación obligatoria. Sarmiento reforzó esta imposición al manifestar en el Congreso “hay que sacarles a los padres el derecho a no educar a sus hijas” como era la costumbre arraigada en la sociedad de entonces.

Último primer día

A las 6 de un martes me despiertan cornetas, redoblantes, bombas de estruendo, cánticos y gritos desacompasados de jóvenes eufóricos y algo borrachos. ¿Carnaval en mi barrio y no me enteré…? Los papás de estos jóvenes acompañaban filmando con sus celulares el evento, que luego me entero de que había durado toda la noche a modo de “previa” de noche muy esperada. Ya en el colegio los esperan casi todos los padres con un desayuno que corona el “esfuerzo”, las autoridades sonríen la ocurrencia y la “coronación” es el desafío de permanecer despiertos en la jornada mientras los esforzados docentes intentan explicar un tema previsto para ese día. El miércoles volvió a despertarme el mismo evento, puntualmente, a las 6.

Francamente no salgo de mi asombro de que esto ocurra con nuestros hijos con nuestra complicidad, premiando un acto de barbarie como si fuera un logro, solo porque a los chicos les parece divertido. Tenemos muchos problemas en nuestra sociedad, pero este me parece uno de los más graves, porque parafraseando al educador Guillermo Jaim Etcheverry, la educación en la Argentina no le interesa a nadie. Y las estadísticas dicen que al menos el 50% de nuestros hijos no termina el secundario.

Asombro

No salgo del asombro por la autorización del aumento del 30% para el Poder Legislativo. Seguimos igual que antes, “la casta” es “la casta” y se aumenta sin vergüenza los sueldos. Los jubilados han venido perdiendo poder adquisitivo hace muchísimos años y ahora están tocando fondo. Quisiera que el señor Presidente, que tanto habló de la motosierra, le pida a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que den un paso atrás y ese aumento se anule. Todos nos estamos ajustando. Votamos algo diferente, la casta debía desaparecer. Todos somos iguales ante la ley, pero me duele que no se preocupen por los que menos tienen y la están pasando muy mal.

López Murphy

Si bien me he expresado manifiestamente a favor de la irrupción y del rol de Javier Milei en la política y la vida nacional, quisiera además destacar el papel de abnegados luchadores libertarios, como es el caso de Ricardo López Murphy, que se han pasado la vida bregando por los valores de la libertad y la república. Su contribución para mantener vivo el fuego olímpico en esos valores cuando el humor social se inclinaba en otra dirección no puede ser soslayada. La sociedad y las corrientes libertarias deberían reconocerle ese aporte. Por eso, llama poderosamente la atención que con los tantos cargos públicos en puestos de relevancia a cubrir, no se haya convocado a una figura de la honestidad y la trayectoria de López Murphy. Su conocimiento del Estado y su espíritu inquisidor serían de gran utilidad para destapar los tantos negociados que aún permanecen ocultos. Y para el Gobierno resulta fundamental que semanalmente se vayan descubriendo las anomalías de la anterior administración, como manera de sostener la tolerancia de la sociedad ante el brutal sacrificio que el cambio drástico que se está llevando a cabo está demandando.

Atención al extranjero

Mi hijo viajó a Uruguay a pasar unos días en un balneario de ese país. Allí sufrió, por la rama baja de un árbol, un traumatismo ocular. Como sentía molestias persistentes, buscó asistencia en la sala de primeros auxilios del lugar. Obviamente le dijeron que allí no había oftalmólogos. Luego de otras consultas con resultado negativo terminó en el Hospital de Clínicas de Montevideo (público), donde le pidieron US$150 por la consulta. El mismo personal le sugirió una clínica privada próxima, donde pagó US$100.

Eso lleva a la pregunta sobre si en la Argentina debería seguir asistiéndose a extranjeros no residentes cuyos países no tienen una política de reciprocidad con el nuestro.

Trabajo en un hospital público donde se atienden extranjeros para tratamientos onerosos y no urgentes que no tienen residencia habitual en el país. Cuando se los consulta por qué no se trataron en su país, responden que allí deben pagar por el tratamiento y aquí no.

Los recursos en salud son limitados. El hospital público siempre está ávido de recursos que por definición son insuficientes. Lo que se asigna a un extranjero no estará disponible para alguien nativo o residente. Esto estaría justificado si en caso de necesidad los argentinos recibiéramos igual trato en el exterior, pero eso no ocurre.

Las autoridades deberían revisar esta política y adecuarla a nuestra situación económica o firmar acuerdos efectivos de reciprocidad con los países vecinos.

Salida de la Anses

Es de lamentar la salida del director de la Anses Osvaldo Giordano, experto en materia previsional. Seleccionado por sus méritos. Austero, humilde, sin rencor. Dio los motivos de su despido. Su pareja diputada peronista votó en contra de la ley ómnibus y enojó al Poder Ejecutivo. Es de esperar que el Gobierno recapacite y logre revertir esta decisión, para el bien de todos. Se trata de un organismo mal manejado que padeció vaciamiento por décadas. De lo contrario sería extorsión. No coincide con la transparencia que proclamaba en campaña.

